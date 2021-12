Nóng: Nhiều đơn vị đặc biệt của Ukraine đã xuất hiện ở Luhansk

Theo truyền thông Nga, Ukraine đang chuẩn bị cho các vụ khiêu khích nghiêm trọng ở khu vực Donbass trong kỳ nghỉ năm mới. Điều này được chứng minh bằng sự xuất hiện bất ngờ ở vùng Luhansk, của một nhóm lớn lính đặc nhiệm, thuộc Quân đội Ukraine. Người phát ngôn của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (tự xưng) cho biết, có thể nhiệm vụ của nhóm đặc nhiệm này sẽ tiến hành phá hoại trong những ngày nghỉ Tết dương lịch sắp tới và thậm chí âm mưu chiếm đoạt một phần lãnh thổ của nước cộng hòa tự xưng này. Theo thông tin của truyền thông Nga, dẫn nguồn từ cộng hòa Lugansk tự xưng, lực lượng đặc biệt của Ukraine tới khu vực tác chiến, là quân của tiểu đoàn 3, thuộc Lữ đoàn đổ bộ đường không biệt động số 79, Quân đội Ukraine. Theo các nguồn tin địa phương, lực lượng đặc biệt của quân đội Ukraine đã được phát hiện cách Luhansk vài km về phía bắc; nhưng các lực lượng chính của Quân đội Ukraine, đang tập trung ở khu vực dân cư “Niềm hạnh phúc”. Với tình hình hiện tại trong khu vực, các chuyên gia tin rằng lực lượng đặc nhiệm Ukraine có thể cố gắng chiếm giữ các khu dân cư theo kịch bản đã được vạch ra vào cuối tháng 10, khi chiếm làng Staromaryevka, nằm trong vùng đệm, thuộc khu vực quản lý của nước cộng hòa Donetsk tự xưng. Nếu chiếm được những khu vực này, sẽ tạo bàn đạp cho quân đội Ukraine dịch chuyển tiền tuyến vài km về phía đông; mở ra khả năng tấn công bất ngờ vào Telmanovo, với mục đích cắt đứt toàn bộ phần phía nam của cộng hòa Donetsk tự xưng. Trong những ngày nghỉ lễ cuối năm và chuẩn bị đón năm mới, cách đây vài giờ, một đoàn tàu của Nga chở nhiều xe bọc thép của Quân đội Nga đã tiến về biên giới với Ukraine. Việc vận chuyển thiết bị quân sự, được thực hiện vào ban đêm, đến lãnh thổ của một trong những doanh trại dã chiến ở phía tây nam của vùng Bryansk, nằm ngay gần biên giới Ukraine. Trên một đoạn video được người dân đi đường quay được và đăng trên mạng xã hội, người xem có thể thấy nhiều loại thiết bị quân sự và xe bọc thép khác nhau được vận tải bằng đường sắt, bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, máy kéo, xe cẩu, xe tải quân sự, v.v. Đoạn video được cho là đã được thực hiện cách đây vài ngày, bác bỏ thông tin công bố trước đó rằng, quân đội Nga bắt đầu rút lực lượng khỏi các doanh trại dã chiến, do các cuộc tập trận đã hoàn thành. Hiện tại, chưa có bình luận chính thức nào liên quan đến việc chuyển vũ khí của Nga tới biên giới Ukraine; tuy nhiên các chuyên gia lưu ý rằng, ngoài mối đe dọa tấn công ngay lập tức từ Ukraine, còn có thêm mối đe dọa từ NATO, đặc biệt là trong bối cảnh những tuyên bố gây hấn của NATO, về việc sẵn sàng tấn công Nga. Cũng theo truyền thông Nga, trong bối cảnh các cuộc hội đàm sắp diễn ra giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden, Mỹ bắt đầu tăng cường các hành động khiêu khích gần biên giới Nga. Bắt đầu từ sáng nay, một máy bay quân sự không xác định của Mỹ (có khả năng là máy bay trinh sát RC-135W) đã xuất hiện, chỉ cách biên giới Nga 20 km. Đánh giá từ thông tin của các nguồn giám sát mở, máy bay quân sự Mỹ đã tiến hành trinh sát bờ biển phía tây của bán đảo Crimea. Tiếp cận biên giới của không phận bán đảo khoảng 20 km, mặc dù vài tháng trước, máy bay trinh sát nước ngoài đã cố gắng ở khoảng cách 50-60 km từ biên giới Nga. Không biết máy bay Mỹ có thể thu thập thông tin gì; tuy nhiên trước đó một ngày, nguồn tin của CNN tại Lầu Năm Góc xác nhận thực tế, họ đã thu thập thông tin tình báo về quân đội Nga trong khu vực. Các chuyên gia không loại trừ rằng, bằng những hành động như vậy, Mỹ đang cố gắng gây áp lực lên Nga, trong bối cảnh cuộc họp sắp tới của các đại diện NATO và Nga vào năm tới, trong khuôn khổ các thỏa thuận đảm bảo an ninh cho Nga có thể sẽ được thảo luận. Nguồn ảnh: Topwar. Đoạn video do người đi đường quay những đoàn tàu của Nga tiếp tục chở vũ khí hạng nặng đến biên giới Ukraine.

