Con trai Hòa Minzy gây sốt với gần 2 triệu fan trên mạng

Hòa Minzy và Minh Hải có một cậu con trai chung tên Bo vào tháng 10/2019. Chọn thời điểm quý tử đã được 20 tháng tuổi, nữ ca sĩ mới cho con lộ mặt trước công chúng. Ảnh: FB Bo. Khi Minh Hải và Hòa Minzy chia tay, bé Bo sống cùng mẹ. Thi thoảng, doanh nhân Minh Hải sẽ đón con trai về sống cùng. Ảnh: Phụ Nữ Pháp Luật. Có mẹ là ca sĩ, bố là doanh nhân, bé Bo "sinh ra đã ngậm thìa vàng". Ảnh: FB Bo. Con trai Hòa Minzy ở căn hộ cao cấp, đi xe sang, du lịch nước ngoài. Ảnh: FB Bo. Bé Bo được mẹ lập cho fanpage, có đến 1,8 triệu người theo dõi. Ảnh: FB Bo. Con trai Hòa Minzy được nhiều người yêu mến bởi vẻ ngoài kháu khỉnh, những khoảnh khắc hài hước. Ảnh: FB Bo. Hòa Minzy chia sẻ hình ảnh con trai vui đùa với bong bóng nước. Ảnh: FB Bo. Từ nhỏ, quý tử nhà ca sĩ Hòa Minzy đã biết quan tâm đến người thân. Trong ảnh, bé Bo hôn má bà ngoại. Ảnh: FB Bo. Bé Bo được nhiều cầu thủ, nghệ sĩ Việt yêu mến như Quang Hải, Văn Toàn, Thủy Tiên.. Ảnh: FB Bo. Thủy Tiên cưng chiều con trai Hòa Minzy. Ảnh: FB Bo. Bé Bo rất hâm mộ các ca sĩ trong chương trình Anh trai say hi. Vào cuối tháng 10/2024, Hòa Minzy đưa con vào hậu trường chương trình Anh trai say hi để cậu nhóc có thể "đu idol". Ảnh: FB Bo. Ngoài bé Bo, Hòa Minzy còn một số người con nuôi. ""Ngày xưa, em cũng hay giúp đỡ các bé, nhưng thường chỉ giúp âm thầm thôi. Trong đó, có một vài bạn con nuôi là em tự đi tìm trong phần tin nhắn chờ", nữ ca sĩ trải lòng. Ảnh: FB Bo. Xem video: "NS Xuân Hinh bắn rap trong MV Bắc Bling của Hòa Minzy". Nguồn FB Hoà Minzy

