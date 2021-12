Iran chơi lớn, mua liền 24 tiêm kích Su-35S; Belarus từ chối mua S-400

Quân đội Iran đã quyết định trang bị cho lực lượng không quân của họ ít nhất 24 máy bay chiến đấu siêu cơ động thế hệ 4++ Su-35S của Nga, với khả năng mở rộng đơn đặt hàng lên 36 máy bay. Con số này nhiều hơn nhiều so với số lượng máy bay chiến đấu F-35 trong biên chế của Không quân Israel, vốn là vũ khí có sức răn đe lớn nhất của Quân đội Israel. Việc ký kết các thỏa thuận mua Su-35, được lên kế hoạch trong bối cảnh chuyến thăm của Tổng thống Iran tới Nga. Trang 19Forty Five cho biết: “Nga sẽ cung cấp cho Iran ít nhất 24 tiêm kích chiến đấu S-35 và hợp đồng giao máy bay chiến đấu này cho có thể đến Iran vào đầu năm tới. Israel và Saudi Arabia nên chú ý đến vấn đề này, vì họ nhận thức được khả năng của máy bay chiến đấu Su-35”. Tuy nhiên, các vấn đề “đau đầu” đối về an ninh với Israel và việc tái trang bị Lực lượng vũ trang Iran sẽ không kết thúc ở đó; theo một số thông tin, Iran dự định mua một trung đoàn tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga. Với những trang bị khủng trên, sẽ cho phép Cộng hòa Hồi giáo Iran phản ứng cực kỳ nhanh chóng, trước sự tiếp cận của các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Israel; thậm chí là cả Không quân Mỹ. Chỉ tính riêng trong năm nay, các máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-35S của Nga đã chứng tỏ ưu thế vượt trội so với các máy bay chiến đấu F-35 và F-22; khi nhiều lần khóa và áp sát những chiến đấu cơ này. Trên thực tế, số máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 của Israel, là những phiên bản xuất khẩu, nên nhiều tính năng được “rút gọn”; do Israel không phải là thành viên NATO. Do vậy khó có khả năng chống lại các hệ thống phòng không hùng hậu của Iran. Tin vui bán máy bay Su-35, đến với ngành công nghiệp quốc phòng Nga vào dịp cuối năm 2021 đầy sóng gió; nhưng với nước láng giềng Belarus lại bất ngờ nói không với hệ thống phòng không S-400 của Nga. Mặc dù trước đó, Belarus tuyên bố nước này có ý định trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga, để đảm bảo an ninh cho đất nước trước những hành động gây hấn từ phương Tây và Ukraine. Hiện tại, đại diện Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga cho biết, phía Belarus không gửi cho Nga bất kỳ yêu cầu nào, liên quan đến việc bắt đầu giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph; tuy nhiên trên thực tế, nên đặt câu hỏi, Minsk mua các tổ hợp này nhằm mục đích gì? Trước hết, có thể Belarus dựa vào chiếc ô phòng không của Nga; vì trước đó Nga cam kết triển khai các hệ thống phòng không S-400 trên lãnh thổ Belarus, nếu lãnh đạo nước này đồng ý. Do vậy có nhất thiết phải mua S-400 nữa, khi Nga đã cam kết triển khai? Các chuyên gia lưu ý thêm rằng, một trong những lý do nữa khiến Belarus từ chối mua hệ thống phòng không S-400 Triumph, là giá thành của loại vũ khí này rất cao; trong bối cảnh ngân sách quân sự tương đối hạn chế của nước láng giềng Belarus. Và theo một số nguồn tin, nguyên nhân cho mọi thứ, là do Belarus miễn cưỡng phải chi trả toàn bộ chi phí mua vũ khí của Nga; chứ không phải là viện trợ không hoàn lại. Do vậy, có thể chỉ có hệ thống phòng không tầm ngắn Tor-M2 được lựa chọn. Các nhu cầu của lực lượng phòng không Belarus đã được xác nhận; có thể Belarus sẽ mua một lữ đoàn Tor-M2; tuy nhiên số tiền của hợp đồng không được tiết lộ. Trong khi đó Nga tiếp tục đưa vào trang bị các hệ thống phòng không mới; theo một nguồn tin của TASS, “Hệ thống phòng không S-550 đã hoàn thành xuất sắc các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước. Lữ đoàn đầu tiên của S-550 đã nhận nhiệm vụ chiến đấu”. Tuy nhiên nguồn tin không cung cấp bất kỳ đặc tính kỹ thuật nào của hệ thống tên lửa phòng không mới nhất. Có thông tin cho rằng, hệ thống phòng không S-550 không thua kém nhiều so với hệ thống S-500 Prometheus và S-400 Triumph. Hệ thống phòng không S-550 có khả năng đánh chặn các mục tiêu khí động học và đạn đạo; bao gồm cả những mục tiêu bay ở tốc độ siêu âm, cũng như các loại mục tiêu trong vũ trụ, như các vệ tinh địa tĩnh gần trái đất. Mặc dù không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Nga, nhưng các chuyên gia tin rằng, các tên lửa của S-550 được sử dụng để trang bị cho các hệ thống S-500 Prometheus, vốn cũng mang lại nhiều cơ hội để tấn công bất kỳ mục tiêu trên không và trong vũ trụ; nhưng có tầm bắn xa hơn S-550. Nguồn ảnh: QQ.

Quân đội Iran đã quyết định trang bị cho lực lượng không quân của họ ít nhất 24 máy bay chiến đấu siêu cơ động thế hệ 4++ Su-35S của Nga, với khả năng mở rộng đơn đặt hàng lên 36 máy bay. Con số này nhiều hơn nhiều so với số lượng máy bay chiến đấu F-35 trong biên chế của Không quân Israel, vốn là vũ khí có sức răn đe lớn nhất của Quân đội Israel. Việc ký kết các thỏa thuận mua Su-35, được lên kế hoạch trong bối cảnh chuyến thăm của Tổng thống Iran tới Nga. Trang 19Forty Five cho biết: “Nga sẽ cung cấp cho Iran ít nhất 24 tiêm kích chiến đấu S-35 và hợp đồng giao máy bay chiến đấu này cho có thể đến Iran vào đầu năm tới. Israel và Saudi Arabia nên chú ý đến vấn đề này, vì họ nhận thức được khả năng của máy bay chiến đấu Su-35”. Tuy nhiên, các vấn đề “đau đầu” đối về an ninh với Israel và việc tái trang bị Lực lượng vũ trang Iran sẽ không kết thúc ở đó; theo một số thông tin, Iran dự định mua một trung đoàn tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga. Với những trang bị khủng trên, sẽ cho phép Cộng hòa Hồi giáo Iran phản ứng cực kỳ nhanh chóng, trước sự tiếp cận của các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Israel; thậm chí là cả Không quân Mỹ. Chỉ tính riêng trong năm nay, các máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-35S của Nga đã chứng tỏ ưu thế vượt trội so với các máy bay chiến đấu F-35 và F-22; khi nhiều lần khóa và áp sát những chiến đấu cơ này. Trên thực tế, số máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 của Israel, là những phiên bản xuất khẩu, nên nhiều tính năng được “rút gọn”; do Israel không phải là thành viên NATO. Do vậy khó có khả năng chống lại các hệ thống phòng không hùng hậu của Iran. Tin vui bán máy bay Su-35, đến với ngành công nghiệp quốc phòng Nga vào dịp cuối năm 2021 đầy sóng gió; nhưng với nước láng giềng Belarus lại bất ngờ nói không với hệ thống phòng không S-400 của Nga. Mặc dù trước đó, Belarus tuyên bố nước này có ý định trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga, để đảm bảo an ninh cho đất nước trước những hành động gây hấn từ phương Tây và Ukraine. Hiện tại, đại diện Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga cho biết, phía Belarus không gửi cho Nga bất kỳ yêu cầu nào, liên quan đến việc bắt đầu giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph; tuy nhiên trên thực tế, nên đặt câu hỏi, Minsk mua các tổ hợp này nhằm mục đích gì? Trước hết, có thể Belarus dựa vào chiếc ô phòng không của Nga; vì trước đó Nga cam kết triển khai các hệ thống phòng không S-400 trên lãnh thổ Belarus, nếu lãnh đạo nước này đồng ý. Do vậy có nhất thiết phải mua S-400 nữa, khi Nga đã cam kết triển khai? Các chuyên gia lưu ý thêm rằng, một trong những lý do nữa khiến Belarus từ chối mua hệ thống phòng không S-400 Triumph, là giá thành của loại vũ khí này rất cao; trong bối cảnh ngân sách quân sự tương đối hạn chế của nước láng giềng Belarus. Và theo một số nguồn tin, nguyên nhân cho mọi thứ, là do Belarus miễn cưỡng phải chi trả toàn bộ chi phí mua vũ khí của Nga; chứ không phải là viện trợ không hoàn lại. Do vậy, có thể chỉ có hệ thống phòng không tầm ngắn Tor-M2 được lựa chọn. Các nhu cầu của lực lượng phòng không Belarus đã được xác nhận; có thể Belarus sẽ mua một lữ đoàn Tor-M2; tuy nhiên số tiền của hợp đồng không được tiết lộ. Trong khi đó Nga tiếp tục đưa vào trang bị các hệ thống phòng không mới; theo một nguồn tin của TASS, “Hệ thống phòng không S-550 đã hoàn thành xuất sắc các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước. Lữ đoàn đầu tiên của S-550 đã nhận nhiệm vụ chiến đấu”. Tuy nhiên nguồn tin không cung cấp bất kỳ đặc tính kỹ thuật nào của hệ thống tên lửa phòng không mới nhất. Có thông tin cho rằng, hệ thống phòng không S-550 không thua kém nhiều so với hệ thống S-500 Prometheus và S-400 Triumph. Hệ thống phòng không S-550 có khả năng đánh chặn các mục tiêu khí động học và đạn đạo; bao gồm cả những mục tiêu bay ở tốc độ siêu âm, cũng như các loại mục tiêu trong vũ trụ, như các vệ tinh địa tĩnh gần trái đất. Mặc dù không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Nga, nhưng các chuyên gia tin rằng, các tên lửa của S-550 được sử dụng để trang bị cho các hệ thống S-500 Prometheus, vốn cũng mang lại nhiều cơ hội để tấn công bất kỳ mục tiêu trên không và trong vũ trụ; nhưng có tầm bắn xa hơn S-550. Nguồn ảnh: QQ.