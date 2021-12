NATO cùng nhiều nước phương Tây liều mình khiêu khích Nga

NATO đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn với Nga, khi họ tích cực triển khai các đơn vị và vũ khí về phía biên giới Nga; hình thành các căn cứ quân sự bao vây Nga. Thông tin về vấn đề này, đã được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin công bố. Hiện NATO tiếp tục gây căng thẳng với Nga, đó là lý do mà Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) không có ý định cam kết với Nga bất kỳ đảm bảo an ninh nào; họ luôn cố gắng né tránh vấn đề này và không đáp ứng các yêu cầu của Nga. Ông Alexander Fomin cho biết: “Việc xây dựng lực lượng của NATO đã được tập trung lại hoàn toàn vào việc chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang cường độ cao với quy mô lớn với Nga”. Tình hình quan hệ giữa NATO và Nga đã đi đến điểm mấu chốt, và như ông Fomin đánh giá, chỉ một vài phút là đủ để NATO tấn công Nga và ngược lại Nga cũng có thể tấn công NATO. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết. “Từ khi Liên Xô tan rã, biên giới của khối NATO đã di chuyển hơn một nghìn km về phía đông, điều này tạo điều kiện cho khối này có khả năng sử dụng vũ khí phi chiến lược, để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Ví dụ, thời gian máy bay chiến đấu NATO bay tối thiểu từ các căn cứ không quân ở Estonia (một nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước kia), đến thành phố St.Petersburg của Nga, đã giảm xuống còn vài phút”; hết lời dẫn. Tuy nhiên, đây không phải là yếu tố đe dọa duy nhất, NATO và Mỹ đang triển khai vũ khí của họ gần biên giới Nga, để có thể thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga từ nhiều hướng một cách nhanh chóng và bất ngờ nhất có thể. Ngoài ra, các chuyến bay của máy bay Mỹ và NATO gần biên giới Nga có nhiệm vụ rõ ràng, đó là xác định những lỗ hổng, trong hệ thống phòng không của Nga; nhằm xây dựng các phương án tấn công tối ưu. Đây có lẽ là một trong những yếu tố giải thích tại sao, Nga chuyển hơn 100.000 quân đội đến biên giới phía nam và phía tây; và cũng bắt đầu xây dựng các hệ thống phòng không nhiều tầng. Còn ngày hôm nay, Mỹ tiếp tục thực hiện một hành động khiêu khích nguy hiểm mới gần biên giới Nga, khi đưa máy bay quân sự của họ đến gần biên giới của không phận bán đảo Crimea; đến nỗi ngay cả cư dân trên bán đảo Crimea cũng có thể quan sát bằng mắt thường. Theo thông tin tình báo Quân đội Nga, chiếc máy bay trên là loại máy bay trinh sát RC-135W với ký hiệu HOMER39, đã bay đến biên giới không phận Nga ở khoảng cách khoảng 15-18 km và phớt lờ khi tiếp tục bay theo hướng Eo biển Kerch. Hiện vẫn chưa rõ nhiệm vụ của chiếc máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân ở Crete của Hy Lạp; tuy nhiên đây là một trong những sứ mệnh nguy hiểm nhất của Không quân Mỹ trong những năm gần đây. Mặc dù không vi phạm không phận Nga, tuy nhiên những hành động khiêu khích như vậy của Mỹ, hoàn toàn không đảm bảo loại bỏ căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và NATO và không có thông tin nào về những máy bay đánh chặn của Không quân Nga vào thời điểm đó. Trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây luôn trong tâm thế nghi ngờ lẫn nhau; thì ngày hôm qua, tiếp tục đến lượt Không quân Thụy Điển, đã có những hành động khiêu khích nguy hiểm nhằm vào Nga. Theo truyền thông Nga, hai máy bay chiến đấu Saab JAS 39 Gripen của Không quân Thụy Điển, đã tiếp cận tàu chiến Nga một cách nguy hiểm; có thể đang thực hành các cuộc tấn công giả định, mặc dù đại diện Bộ Quốc phòng Thụy Điển không công bố thông tin này. Trong các bức ảnh do Bộ Quốc phòng Thụy Điển cung cấp, người xem có thể thấy một số khoảnh khắc máy bay chiến đấu Saab JAS 39 Gripen bay qua hai tàu chiến của Nga. Ban đầu các phi công Thụy Điển ở khoảng cách với tàu đổ bộ cỡ lớn Minsk và Korolev của Nga; sau đó các máy bay chiến đấu JAS 39 chỉ bay vào cách các tàu của Nga vài trăm mét; rõ ràng đây là hành động tạo ra một sự khiêu khích và buộc Nga phải phản ứng gay gắt. Mặc dù các hành động khiêu khích của máy bay chiến đấu Thụy Điển chưa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nào; tuy nhiên có thể Nga đưa máy bay chiến đấu của mình và trong vài phút nữa sẽ đến khu vực có tàu của Nga. Do vậy những chiếc JAS 39 Gripen nhanh chóng rời khỏi khu vực. Theo truyền thông Nga, gần đây Thụy Điển đang theo đuổi chính sách khá “hung hăng” đối với Nga; việc này không chỉ được thể hiện qua những tuyên bố gây hấn, mà còn thể hiện rõ ràng là những hành động khiêu khích đối với Nga, khiến phía Nga phải kiên quyết trấn áp các cuộc tấn công đó. Nguồn ảnh: Pinterest.

