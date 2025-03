Cận cảnh Mercedes-Benz SL 350 chạy 11 năm, rao bán 3 tỷ đồng

Chiếc Mercedes-Benz SL 350 đời 2014 này mới chỉ mới lăn bánh 38.000 km, một con số khá khiêm tốn đối với một chiếc xe có tuổi đời hơn một thập kỷ. Điều này cho thấy chủ nhân trước đó đã sử dụng và bảo dưỡng xe khá cẩn thận. Dù đã trải qua nhiều năm, chiếc Mercedes-Benz SL 2014 mui trần vẫn giữ được phong độ ấn tượng. So với nguyên bản, xe đã được nâng cấp với bộ mâm màu đen kích thước 19 inch, bộ bodykit thân rộng và khe khuếch tán gió ở cản trước giúp tổng thể xe trở nên thể thao và hầm hố hơn. Khoang cabin của chiếc SL 350 gây ấn tượng với tông màu đỏ - đen nổi bật. Các chi tiết nội thất vẫn duy trì vẻ thẩm mỹ tốt, tuy nhiên phần da ghế đã xuất hiện một số vết nhăn và căng phồng do thời gian sử dụng. Dẫu vậy, nội thất của chiếc Mercedes-Benz SL 350 vẫn mang lại cảm giác "ăn chơi" với các chi tiết ốp carbon trên táp lô và bệ tỳ tay. Vô lăng đã được thay thế bằng bản sử dụng trên mẫu xe hiệu suất cao Mercedes-AMG G 63, tạo nên điểm nhấn đặc biệt. Chiếc Mercedes-Benz SL 350 2014 được trang bị nhiều tiện nghi đáng chú ý như ghế da chỉnh điện 12 hướng có nhớ 3 vị trí, màn hình giải trí TFT điều khiển qua hệ điều hành Command kết nối với dàn âm thanh 10 loa Harman Kardon mang đến trải nghiệm giải trí đẳng cấp. Dưới nắp ca-pô, xe sở hữu động cơ V6 dung tích 3.5L, sản sinh công suất 302 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370Nm. Kết hợp với hộp số tự động 7 cấp, chiếc mui trần này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,9 giây, ngang ngửa với BMW 330i M Sport 2025. Hiện tại, giá xe Mercedes-Benz SL 350 2014 đang được rao bán 3 tỷ đồng, đắt hơn cả một chiếc Mercedes-Benz E 300 AMG đời mới (2,888 tỷ đồng). Khi mới ra mắt, mẫu xe đã có giá niêm yết lên đến 5,53 tỷ đồng. Dù mức giá có phần cao so với mặt bằng chung nhưng với sự hiếm hoi và giá trị sưu tầm, chiếc SL 350 2014 vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những tín đồ đam mê dòng xe mui trần hiệu suất cao. Video: Mercedes SL400 giá 6,7 tỷ mui trần tại Việt Nam

