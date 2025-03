Bà xã Đoàn Văn Hậu khoe giao diện “mối tình đầu” nhìn là yêu

Mới đây, Doãn Hải My - bà xã của cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã khiến cộng đồng mạng không khỏi "xao xuyến" trước loạt ảnh khoe nhan sắc chuẩn vibe "mối tình đầu" của mình. Trong loạt ảnh, Doãn Hải My diện set trang phục trẻ trung, năng động với gam màu nhẹ nhàng, tôn lên làn da trắng mịn và vẻ đẹp trong trẻo của mình. Cô nàng cũng lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng như sương mai, tôn lên các đường nét tự nhiên trên gương mặt. Nụ cười chuẩn nàng thơ khiến nhiều người phải xao xuyến. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 mang dáng vẻ tiểu thư đài các, dung nhan rạng rỡ, xinh đẹp khiến người hâm mộ khó có thể rời mắt. Mẹ bỉm một con khoe ngoại hình ngày càng thăng hạng sau khi sinh con trai đầu lòng. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận về “cơn mưa” lời khen từ người hâm mộ: "Ôi mê cái nhan sắc này quá chừng", "nàng thơ của lòng tui". Đặc biệt là làn da mịn màng căng bóng như em bé khiến nhiều người phải "ào ào xin vía". Vốn theo đuổi phong cách thanh lịch, nữ tính, Doãn Hải My luôn biết cách biến hóa để tạo dấu ấn riêng. Dù là lúc dự sự kiện sang trọng hay trong những khoảnh khắc đời thường, cô vẫn giữ được nét nhẹ nhàng, đằm thắm đúng chuẩn hình tượng “nàng thơ” Không chỉ xinh đẹp, Doãn Hải My còn khiến dân mạng yêu mến bởi cách hành xử lịch sự, dịu dàng trên mạng xã hội. Nàng WAG hiện thu hút hơn 435.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội, mỗi bài đăng đều nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích.

Mới đây, Doãn Hải My - bà xã của cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã khiến cộng đồng mạng không khỏi "xao xuyến" trước loạt ảnh khoe nhan sắc chuẩn vibe "mối tình đầu" của mình. Trong loạt ảnh, Doãn Hải My diện set trang phục trẻ trung, năng động với gam màu nhẹ nhàng, tôn lên làn da trắng mịn và vẻ đẹp trong trẻo của mình. Cô nàng cũng lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng như sương mai, tôn lên các đường nét tự nhiên trên gương mặt. Nụ cười chuẩn nàng thơ khiến nhiều người phải xao xuyến. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 mang dáng vẻ tiểu thư đài các, dung nhan rạng rỡ, xinh đẹp khiến người hâm mộ khó có thể rời mắt. Mẹ bỉm một con khoe ngoại hình ngày càng thăng hạng sau khi sinh con trai đầu lòng. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận về “cơn mưa” lời khen từ người hâm mộ: "Ôi mê cái nhan sắc này quá chừng", "nàng thơ của lòng tui". Đặc biệt là làn da mịn màng căng bóng như em bé khiến nhiều người phải "ào ào xin vía". Vốn theo đuổi phong cách thanh lịch, nữ tính, Doãn Hải My luôn biết cách biến hóa để tạo dấu ấn riêng. Dù là lúc dự sự kiện sang trọng hay trong những khoảnh khắc đời thường, cô vẫn giữ được nét nhẹ nhàng, đằm thắm đúng chuẩn hình tượng “nàng thơ” Không chỉ xinh đẹp, Doãn Hải My còn khiến dân mạng yêu mến bởi cách hành xử lịch sự, dịu dàng trên mạng xã hội. Nàng WAG hiện thu hút hơn 435.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội, mỗi bài đăng đều nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích.