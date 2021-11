Nóng: Dân quân ly khai ép UAV của Quân đội Ukraine hạ cánh

Vào ngày 24/11, giao tranh giữa các đơn vị Quân đội Ukraine và dân quân ly khai tiếp tục diễn ra quyết liệt sau một ngày tạm ngưng; đáng chú ý là dân quân của DPR đã dùng thiết bị chế áp điện tử, ép hạ cánh một máy bay không người lái “đáng tin cậy nhất” của Quân đội Ukraine. Tuy nhiên Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công mới vào các vị trí của lực lượng dân quân ly khai ở Donbass bằng loại UAV mới, được Quân đội Ukraine cho là "đáng tin cậy nhất" trong số những UAV đang có trong biên chế của Quân đội Ukraine. Tuy nhiên các đơn vị DPR đã ép hạ thành công chiếc UAV “đáng tin cậy nhất” của Quân đội Ukraine, bằng sử dụng cho tổ hợp tác chiến điện tử “vô danh” do nước cộng hòa tự xưng này phát triển. Theo thông tin do dân quân DPR cung cấp, loại máy bay không người lái “đáng tin cậy nhất” của Quân đội Ukraine là UAV R-18, mang theo 3 cơ số vũ khí; được cho là để thả xuống các vị trí đóng quân của DPR. Tuy nhiên, UAV R-18 đã bị radar của lực lượng dân quân phát hiện và ép hạ cánh thành công, bằng hệ thống tác chiến điện tử. Trong bức ảnh được đưa lên mạng xã hội sau đó, người xem có thể thấy chiếc UAV của Ukraine, trên đó có 3 khối thuốc nổ đã được tháo ra. Do bị ép hạ cánh, nên chiếc UAV R-18 không hề bị hư hỏng và có thể được lực lượng dân quân DPR sử dụng lại, để tiến công vào các vị trí của Quân đội Ukraine. Các chuyên gia phân tích quân sự tin rằng, trong tương lai gần, các đơn vị tác chiến điện tử của các nước cộng hòa tự xưng DPR và LPR sẽ được trang bị các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại, do người “anh em Nga” viện trợ; đủ sức ép hạ cánh những UAV hiện đại hơn như loại TB2. Cũng sau một ngày tương đối yên ổn ở chiến trường Donbass, quân đội Ukraine tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công mạnh mẽ bằng súng cối và pháo hạng nặng vào vùng ngoại vi của các khu dân cư Horlivka, Dokuchaevsk và Donetsk. Hỏa lực của phía Quân đội Ukraine vào cả ba khu dân cư trên, được khai hỏa gần như đồng thời. Đồng thời, theo đánh giá của từ các đoạn video được đưa lên mạng xã hội, các vụ nổ được nghe thấy thực tế gần các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng. Theo thông tin từ kênh Telegram “Người quan sát quân sự” của DPR, trong đoạn video được đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy các cuộc pháo kích đang diễn ra vào các khu vực thuộc giới tuyến ở Horlivka, Donetsk và Dokuchaevsk. Trước đó người ta đã đưa tin về một chiến thuật được cho là khá bất thường do quân đội Ukraine thực hiện; thay vì tổ chức tấn công với lực lượng lớn, tập trung vào một khu vực như cũ, mà dàn mỏng lực lượng, thực hiện tiến công trên toàn mặt trận. Với chiến thuật này, có khả năng Quân đội Ukraine đang thực hiện nghi binh chiến dịch, nhằm đánh lừa và phân tán lực lượng phòng ngự của dân quân; và sau một khoảng thời gian yên tĩnh nhất định, Quân đội Ukraine có thể thực hiện cuộc tiến công bất ngờ. Theo thông tin mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ thiết quân luật trên lãnh thổ Ukraine từ 0 giờ ngày 1/12. Thông tin về vấn đề này được cung cấp bởi chính trị gia Ukraine Oleg Lyashko; hiện quyết định về vấn đề này đã được đưa ra, và chở chờ ngày ký sắc lệnh chính thức. Việc thiết quân luật ở Ukraine không chỉ do căng thẳng hiện tại ở Donbass và mối đe dọa quân sự được cho là từ Nga, mà vấn đề cũng đang được thảo luận sôi nổi ở Kiev. Theo thông tin được ông Oleg Lyashko lên tiếng, việc thiết quân luật nhằm mục đích chính là hạn chế quyền biểu tình của công dân Ukraine. “Theo suy nghĩ của tôi, Tổng thống Zelensky muốn thiết quân luật ở Ukraine từ ngày 1/12. Trò lừa đảo vi hiến này của Zelensky dưới những dòng chữ hư cấu, chỉ nhằm mục đích bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận và hạn chế quyền hiến định của công dân, để phản đối các nhà cầm quyền tham nhũng”; Lyashko nói. Đáng chú ý là trong ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo công dân nước này hạn chế đi du lịch đến Ukraine vì dịch Covid-19 và “điều kiện biên giới có thể thay đổi, mà không có hoặc không có cảnh báo”; điều này gián tiếp xác nhận thông tin do Lyashko cung cấp. Tuy nhiên, việc áp dụng thiết quân luật ở Ukraine cũng có thể cho thấy ý định của Quân đội Ukraine trong việc phát động một cuộc tấn công ở Donbass. Không phải bây giờ, mà điều này đã được các nhà phân tích cảnh báo khi bạo lực tại khu vực Miền Đông nước này bùng phát trở lại vào cuối tháng 10 vừa qua. Nguồn ảnh: Ydex.

Vào ngày 24/11, giao tranh giữa các đơn vị Quân đội Ukraine và dân quân ly khai tiếp tục diễn ra quyết liệt sau một ngày tạm ngưng; đáng chú ý là dân quân của DPR đã dùng thiết bị chế áp điện tử, ép hạ cánh một máy bay không người lái “đáng tin cậy nhất” của Quân đội Ukraine. Tuy nhiên Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công mới vào các vị trí của lực lượng dân quân ly khai ở Donbass bằng loại UAV mới, được Quân đội Ukraine cho là "đáng tin cậy nhất" trong số những UAV đang có trong biên chế của Quân đội Ukraine. Tuy nhiên các đơn vị DPR đã ép hạ thành công chiếc UAV “đáng tin cậy nhất” của Quân đội Ukraine, bằng sử dụng cho tổ hợp tác chiến điện tử “vô danh” do nước cộng hòa tự xưng này phát triển. Theo thông tin do dân quân DPR cung cấp, loại máy bay không người lái “đáng tin cậy nhất” của Quân đội Ukraine là UAV R-18, mang theo 3 cơ số vũ khí; được cho là để thả xuống các vị trí đóng quân của DPR. Tuy nhiên, UAV R-18 đã bị radar của lực lượng dân quân phát hiện và ép hạ cánh thành công, bằng hệ thống tác chiến điện tử. Trong bức ảnh được đưa lên mạng xã hội sau đó, người xem có thể thấy chiếc UAV của Ukraine, trên đó có 3 khối thuốc nổ đã được tháo ra. Do bị ép hạ cánh, nên chiếc UAV R-18 không hề bị hư hỏng và có thể được lực lượng dân quân DPR sử dụng lại, để tiến công vào các vị trí của Quân đội Ukraine. Các chuyên gia phân tích quân sự tin rằng, trong tương lai gần, các đơn vị tác chiến điện tử của các nước cộng hòa tự xưng DPR và LPR sẽ được trang bị các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại, do người “anh em Nga” viện trợ; đủ sức ép hạ cánh những UAV hiện đại hơn như loại TB2. Cũng sau một ngày tương đối yên ổn ở chiến trường Donbass, quân đội Ukraine tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công mạnh mẽ bằng súng cối và pháo hạng nặng vào vùng ngoại vi của các khu dân cư Horlivka, Dokuchaevsk và Donetsk. Hỏa lực của phía Quân đội Ukraine vào cả ba khu dân cư trên, được khai hỏa gần như đồng thời. Đồng thời, theo đánh giá của từ các đoạn video được đưa lên mạng xã hội, các vụ nổ được nghe thấy thực tế gần các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng. Theo thông tin từ kênh Telegram “Người quan sát quân sự” của DPR, trong đoạn video được đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy các cuộc pháo kích đang diễn ra vào các khu vực thuộc giới tuyến ở Horlivka, Donetsk và Dokuchaevsk. Trước đó người ta đã đưa tin về một chiến thuật được cho là khá bất thường do quân đội Ukraine thực hiện; thay vì tổ chức tấn công với lực lượng lớn, tập trung vào một khu vực như cũ, mà dàn mỏng lực lượng, thực hiện tiến công trên toàn mặt trận. Với chiến thuật này, có khả năng Quân đội Ukraine đang thực hiện nghi binh chiến dịch, nhằm đánh lừa và phân tán lực lượng phòng ngự của dân quân; và sau một khoảng thời gian yên tĩnh nhất định, Quân đội Ukraine có thể thực hiện cuộc tiến công bất ngờ. Theo thông tin mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ thiết quân luật trên lãnh thổ Ukraine từ 0 giờ ngày 1/12. Thông tin về vấn đề này được cung cấp bởi chính trị gia Ukraine Oleg Lyashko; hiện quyết định về vấn đề này đã được đưa ra, và chở chờ ngày ký sắc lệnh chính thức. Việc thiết quân luật ở Ukraine không chỉ do căng thẳng hiện tại ở Donbass và mối đe dọa quân sự được cho là từ Nga, mà vấn đề cũng đang được thảo luận sôi nổi ở Kiev. Theo thông tin được ông Oleg Lyashko lên tiếng, việc thiết quân luật nhằm mục đích chính là hạn chế quyền biểu tình của công dân Ukraine. “Theo suy nghĩ của tôi, Tổng thống Zelensky muốn thiết quân luật ở Ukraine từ ngày 1/12. Trò lừa đảo vi hiến này của Zelensky dưới những dòng chữ hư cấu, chỉ nhằm mục đích bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận và hạn chế quyền hiến định của công dân, để phản đối các nhà cầm quyền tham nhũng”; Lyashko nói. Đáng chú ý là trong ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo công dân nước này hạn chế đi du lịch đến Ukraine vì dịch Covid-19 và “điều kiện biên giới có thể thay đổi, mà không có hoặc không có cảnh báo”; điều này gián tiếp xác nhận thông tin do Lyashko cung cấp. Tuy nhiên, việc áp dụng thiết quân luật ở Ukraine cũng có thể cho thấy ý định của Quân đội Ukraine trong việc phát động một cuộc tấn công ở Donbass. Không phải bây giờ, mà điều này đã được các nhà phân tích cảnh báo khi bạo lực tại khu vực Miền Đông nước này bùng phát trở lại vào cuối tháng 10 vừa qua. Nguồn ảnh: Ydex.