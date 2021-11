Sức mạnh pháo phản lực khủng trong tay phe ly khai Ukraine

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MRLS) Grad-K mới nhất của Nga, đã xuất hiện một cách “bí ẩn” trong biên chế của quân đội Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) tự xưng. Đây là loại pháo phản lực Grad nổi tiếng, nhưng sử dụng khung gầm xe ô tô KAMAZ. Hiện nay pháo phản lực Grad-K chính thức chỉ được biên chế trong quân đội Nga. Đồng thời các tổ hợp không được cung cấp cho bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Điều này cho thấy rằng, những vũ khí như vậy chỉ có thể được phía Nga chuyển giao cho lực lượng dân quân DPR? Theo sứ mệnh giám sát của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), tổng cộng đã có 11 hệ thống pháo phản lực này, đã được máy bay không người lái của OSCE ghi lại, trong đó có hai hệ thống Grad-K mới nhất. Các đại diện của OSCE cho đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào đối với Nga, vì ngoài các bức ảnh chụp từ máy bay không người lái, không có bằng chứng nào cho thấy đây là loại pháo phản lực phóng loạt Grad-K của Nga. Đồng thời, thông tin được OSCE công khai, có thể dẫn đến những cáo buộc mới từ phương Tây chống lại Nga và tạo cớ cho việc cung cấp vũ khí mới cho Quân đội Ukraine; điều này có lẽ sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, khi quân đội Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch tiến công vào lãnh thổ DPR và LPR. Trong khi đó, để đề phòng tình hình khu vực biên giới với Ukraine chuyển biến xấu, Quân đội Nga dự định đưa các hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-2 Tosochka và TOS-1A Solntsepёk tới biên giới với Ukraine. Pháo nhiệt áp hạng nặng TOS là loại vũ khí sát thương, được đánh giá là có sức tàn phá khủng khiếp chỉ sau vũ khí hạt nhân. Nga cho rằng, loại vũ khí này sẽ giúp kiềm chế sự xâm lược của Ukraine đối với Nga và sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của đất nước theo hướng này. Hiện tại Bộ Quốc phòng Nga dự định thành lập ba tiểu đoàn mới, trang bị pháo nhiệt áp hạng nặng ở Quân khu phía Nam vào năm 2027. Các đơn vị mới sẽ trang bị hệ thống Solntsepёk, vốn đã là một hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng khá nổi tiếng, cũng như loại TOS-2 Tosochka mới nhất, đang chuẩn bị được sử dụng đại trà. Lý do quan trọng cho việc thành lập ba tiểu đoàn pháo nhiệt áp hạng nặng mới, là do những vũ khí này có thể gia tăng đáng kể hỏa lực của quân đội Nga, và sự xuất hiện của pháo nhiệt áp hạng nặng ở Quân khu phía Nam, giúp nó có thể bao phủ bán đảo Crimea, biên giới với Ukraine và khu vực Caucasus. Vài tháng trước, các hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng Tosochka và Solntsepёk đã tham gia các cuộc tập trận quân sự của Nga, và chúng đã thể hiện hiệu quả cao trong việc tiêu diệt xe bọc thép và binh lực, phá hủy các tòa nhà và vật thể nằm ở cả khu vực trống và trên công sự. Trong khi đó, Quân đội Ukraine chính thức phủ nhận việc sử dụng loại tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ ở Donbass khi chính thức cho biết, tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ cấp cho Ukraine, như một phần của gói viện trợ quân sự, hiện vẫn chưa được sử dụng trong khu vực giới tuyến với Donbass. Đến lượt Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny cho biết, hệ thống tên lửa chống tăng Javelin chỉ mới được Quân đội Ukraine sử dụng trong cuộc tập trận tại thao trường Shirokiy Lan. Trên thực tế, thông tin được các nguồn tin Ukraine công bố trước đây cho rằng, các đơn vị thuộc Quân đội Ukraine tại khu vực giới tuyến với hai nước cộng hòa ly khai Miền Đông, đã sử dụng các tổ hợp tên lửa Javelin để chống lại xe tăng của DPR và LPR là không đáng tin cậy. Nhưng chính Kirill Budanov, người đứng đầu Cục tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine đã xác nhận, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Military Times của Mỹ, về việc sử dụng thành công các hệ thống tên lửa Javelin ở Donbass; vậy câu hỏi đặt ra đó là, thông tin nào được cung cấp đáng tin cậy? Cần lưu ý rằng trước đó, các nguồn tin của Ukraine đã lưu hành một đoạn băng ghi lại vụ phá hủy hai xe tăng LPR, được cho là đang diễn ra trên đường giới tuyến; tuy nhiên sở hữu trang web trên có thể xác nhận rằng, đoạn video được quay vào năm 2016. Nguồn ảnh: Pinterest.

