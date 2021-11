Áp chế điện tử Nga có thể xử lý Ukraine trong “một nốt nhạc”

Hiện nay, quân đội Nga đang tập trung với số lượng lớn ở biên giới phía đông giáp Ukraine, với nhiều máy bay không người lái hơn, nhiều thiết bị tác chiến điện tử hơn và một số lượng lớn pháo binh tầm xa. Nếu Nga mở cuộc tấn công nhằm vào Ukraine (điều mà nhiều nhà quan sát lo ngại khả năng xảy ra ngày càng cao), quân đội Nga có thể dễ dàng tiêu diệt lực lượng hùng hậu nhất của Ukraine; khiến Ukraine gần như bất lực trong việc chống trả. Các sự kiện của năm 2014 cho thấy các vấn đề của Ukraine đang trở nên tồi tệ hơn. Chiến thuật của quân đội Nga là cắt đứt và ngăn chặn các lực lượng của đối phương, thông qua trinh sát và tấn công điện tử; đồng thời tổ chức tiêu diệt chúng bằng pháo binh. Đây là một phương pháp hiệu quả ở chiến trường Ukraine. Đại úy Lục quân Mỹ Anthony Annara tuyên bố rằng, Nga đã kết hợp các hệ thống UAV với khả năng tác chiến điện tử, để thực hiện gây nhiễu điện tử và đánh lừa đối phương. Các hệ thống này cũng cung cấp khả năng xác định mục tiêu và định vị cho các loại vũ khí tầm xa khác. So với lực lượng cơ động, lực lượng hỗ trợ hỏa lực sẽ là lực lượng cuối cùng kết liễu đối thủ, trong các chiến dịch tấn công của Nga; đây là sự tiếp nối của cách đánh truyền thống kiểu Liên Xô. Tình huống chiến đấu kiểu này xảy ra, ngay sau khi các nhóm vũ trang miền Đông Ukraine giành quyền kiểm soát các vùng đất rộng lớn ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine vào tháng 7/2014. Vào thời điểm đó, khu vực Lugansk Oblast với dân số 1,5 triệu người đã tuyên bố tách khỏi Ukraine thành quốc gia độc lập và là nguyên nhân trở thành ngòi nổ của cuộc chiến. Thiếu tá Lục quân Mỹ Amos Fox chỉ ra rằng, chiến tranh cơ giới hóa chiếm ưu thế trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine năm 2014, khi vào đầu tháng 7/2014, ba lữ đoàn mạnh nhất của Quân đội Ukraine, đã tập hợp gần Zelenopilia, chỉ cách biên giới Nga vài km, chuẩn bị tấn công Lugansk; lúc này đã tuyên bố độc lập. Ba lữ đoàn quân đội Ukraine cùng một tiểu đoàn lính biên phòng, tập hợp trong khu trú quân tập trung. Các đơn vị cơ giới hóa này được trang bị vũ khí hạng nặng như xe tăng chủ lực T-64, xe chiến đấu bộ binh BMP, xe công binh và xe tải. Cũng lần đầu tiên, Quân đội Nga điều máy bay không người lái tiến hành trinh sát các khu tập trung quân bí mật của Ukraine. Mặc dù người Ukraine đã thành công trong việc bắn hạ một máy bay không người lái của Nga, nhưng họ không thể ngăn cản người Nga giành được ưu thế. Rạng sáng 11/7/2014, quân đội Nga đã "đột nhập" thành công vào hệ thống mạng của sở chỉ huy sư đoàn Ukraine và làm nhiễu sóng bộ đàm của toàn bộ khu vực tác chiến; như vậy các hệ thống liên lạc vô tuyến giữa các phân đội và lên cấp trên hoàn toàn bị tê liệt. Vào khoảng 4:30 sáng, người Ukraine đã mất hoàn toàn khả năng liên lạc, do bị Quân đội Nga chế áp điện tử mạnh và đội hình trú quân của Ukraine có biểu hiện rối loạn; lúc này pháo binh Nga mới cấp tập tiến công bằng pháo phản lực phóng loạt và pháo binh hạng nặng, bắn theo kiểu “màn đạn” vào các vị trí trú quân của phía Ukraine. Những xe chiến đấu phóng đạn rocket 122mm 40 nòng của Nga được triển khai gần thị trấn Rovinki của Nga, là loại vũ khí được xác định đã gây ra thiệt hại lớn nhất cho 3 lữ đoàn cơ giới của quân đội Ukraine. Ba chiếc xe tải chở đầy binh sĩ phát nổ, hàng chục binh sĩ và chỉ huy thiệt mạng, một số lượng lớn xe tăng và thiết bị hạng nặng bị phá hủy ngay trong loạt đạn đầu tiên. Vài tuần sau, Ukraine cố gắng rút những người sống sót sau trận chiến kinh hoàng này. Giờ đây, khả năng triển khai quân đội của Nga ở miền đông Ukraine và các khu vực lân cận đã mạnh hơn nhiều so với năm 2014. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) lưu ý rằng, Nga đã triển khai một số lượng lớn các hệ thống tác chiến điện tử ở khu vực Donbass. Chúng bao gồm hệ thống tình báo vô tuyến Torn và Talan, có thể xác định vị trí chính xác của quân đội Ukraine bằng cách theo dõi tín hiệu vô tuyến; hệ thống RB-341V Lille-3, có thể được sử dụng để hỗ trợ chế áp các thiết bị điện tử với thiết bị gây nhiễu. Trên không, UAV Orlan-10 thực hiện gây nhiễu tín hiệu điện tử cho đối phương; cũng như thiết bị gây nhiễu vô tuyến R-934B và trạm gây nhiễu R-330Zh chặn liên lạc vệ tinh, khiến những thiết bị dùng tín hiệu GPS trở thành cục sắt. Lực lượng tác chiến điện tử của Nga đã trở nên hùng mạnh đến mức, OSCE phải đề nghị Nga cho phép các máy bay không người lái của họ hành trình trong khu vực một cách bình thường, mà không bị can thiệp. OSCE báo cáo rằng, số lượng nhiễu điện tử nhận được đã tăng mạnh vào mùa xuân năm nay. Vào tháng 2, các máy bay không người lái của OSCE đã nhận được tín hiệu nhiễu trong 16% nhiệm vụ; con số này đã tăng lên 28% vào tháng 3 và tăng lên 58% vào tháng 4. Dự kiến nếu cuộc chiến tiếp tục xảy ra, Nga cũng sẽ can thiệp vào quân đội Ukraine theo cách tương tự. Một khi các lực lượng này không thể tiếp tục liên lạc, tự nhận thấy mình “mù và điếc” và không thể nhận lệnh chỉ huy từ cấp trên; lúc này đạn pháo của Nga sẽ rơi xuống đầu ngay lập tức. Nguồn ảnh: Foxt.

