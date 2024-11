Nếu so sánh cuộc xung đột Nga-Ukraine và cuộc xung đột Palestine-Israel đang diễn ra, bạn có thể thấy một sự thật rất thú vị đó là Israel đã tiến hành các hoạt động tấn công ám sát các chỉ huy gần như ngay từ đầu cuộc chiến. Các thủ lĩnh cao nhất của Hamas như Haniyeh và Sinwar lần lượt bị tiêu diệt. Lực lượng vũ trang Hezbollah tuy mạnh hơn Hamas, nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy, trước ưu thế tuyệt đối về tình báo và trên không của Israel. Thủ lĩnh Nasrallah và những người kế nhiệm lần lượt bị tiêu diệt theo chiến thuật “chặt đầu” của Israel. Thậm chí bây giờ, Hezbollah còn không dám tiết lộ thông tin về thủ lĩnh mới. Cho đến nay trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, mặc dù Nga có quyền kiểm soát trên không ở hầu hết các khu vực và sở hữu số lượng lớn tên lửa tầm xa dẫn đường chính xác, nhưng nước này hầu như không tiến hành chiến dịch “ám sát” bất kỳ quan chức cấp cao nào của Chính phủ Ukraine. Thậm chí Tổng thống Zelensky và các quan chức cấp cao khác đã ra tận chiến trường nhưng không ai bị ám sát. Một đoạn video về chuyến đi của Tổng thống Zelensky tới Pokrovsk, tỉnh Donetsk, nằm trên một trong những khu vực nguy hiểm nhất của mặt trận, đã được kênh Telegram "Ukraina 365" đăng tải. Câu hỏi đặt ra là nếu Nga tiến hành chiến dịch “chặt đầu” các quan chức cấp cao Chính phủ Ukraine, liệu cuộc chiến có dễ dàng hơn? Theo quan điểm của lãnh đạo Nga, xung đột Nga-Ukraine vẫn chỉ là một “hoạt động quân sự đặc biệt”, nên quy mô của cuộc chiến đã bị hạn chế. Nếu Nga "chặt đầu" các quan chức cấp cao của Ukraine, chắc chắn sẽ gây ra những phản ứng tiếp theo từ NATO và cộng đồng quốc tế, và Moscow sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự như Israel, bị phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế. Mặt khác, Ukraine, với tư cách là một quốc gia có diện tích lớn ở châu Âu, với dân số hơn 40 triệu người, được thừa hưởng một lượng lớn di sản công nghiệp-quân sự từ Liên Xô, cùng với sự hỗ trợ liên tục về vũ khí và trang thiết bị từ NATO, chắc chắn có sức mạnh hơn Hamas và Hezbollah nhiều lần. Ukraine có một cơ cấu chính phủ hoàn chỉnh; họ cũng có quân đội được trang bị hiện đại, có đủ các quân binh chủng, có nghệ thuật quân sự riêng. Do vậy, ngay cả khi hàng chục quan chức cấp cao bị ám sát, hoạt động bình thường của nước này sẽ không bị ảnh hưởng. Điều quan trọng nhất để Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến này là làm cho toàn thể dân tộc Ukraine mất đi ý chí phản kháng. Vì vậy, Nga sẽ không bao giờ thực hiện ám sát lãnh tụ của đất nước, điều đó chỉ khơi dậy quyết tâm kháng cự của cả nước Ukraine; chứ không phải là Nga không làm được. Nhưng hiện tại, có vẻ như thời cơ đã gần chín muồi, cuộc chiến kéo dài và việc huy động quân số đã khiến người dân Ukraine dần mất niềm tin vào cuộc chiến này, hơn một nửa số người dân hy vọng sẽ kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt, thông qua đàm phán. Trong hoàn cảnh như vậy, Tổng thống Zelensky, người vẫn tiếp tục kêu gọi chiến tranh và đe dọa Ukraine đầu hàng sau khi ông Trump lên nắm quyền, đã trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Tình báo Nga gần đây đã công bố những bức ảnh độ phân giải cao, chụp xe ô tô của Tổng thống Zelensky và đoàn xe an ninh của ông từ máy bay không người lái, gửi đi tín hiệu cảnh báo nghiêm khắc; đó là Moscow đang có thể theo dõi từng bước đi của Tổng thống Ukraine. Nếu Tổng thống Zelensky tiếp tục kiên quyết ngăn chặn đàm phán bằng cách leo thang chiến tranh, Nga sẽ trực tiếp loại bỏ ông khi cần thiết. Vì Nga có thể phát hiện ra nơi ở cụ thể của ông, nên sẽ dễ dàng tiến hành tấn công như biện pháp của Israel với các thủ lĩnh Hamas và Hezbollah, bằng các cuộc tấn công chính xác. Hiện tại, cả Mỹ và Anh đều cho phép Ukraine sử dụng các loại tên lửa tầm xa do họ hỗ trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga, và Nga đã bị dồn vào chân tường. Nếu không phản công, đòn tấn công của Ukraine sẽ ngày càng gần thủ đô Moscow hơn, khiến Nga hoàn toàn bị động, thậm chí gây bất ổn tình hình trong nước. Việc Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân rõ ràng là không cần thiết và chắc chắn sẽ bị cô lập tuyệt đối trên trường quốc tế. Vì vậy, hoạt động ám sát chắc chắn phải sẽ nằm trong phương án phản công của Nga. (Nguồn ảnh: TASS, Sputnik, Ukrinform, X).

