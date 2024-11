Toyota Crown đồng nát 52 tuổi "cải lão hoàn đồng" nhờ thợ Việt

Mới đây, một chiếc Toyota Crown chạy 52 năm tuổi đã được phục dựng bởi một cơ sở độ nổi tiếng tại TP.HCM. Theo đại diện cơ sở, việc tìm thấy một chiếc Toyota Crown đời 1972-1975 với đầy đủ giấy tờ hợp lệ như mẫu xe này là điều hiếm gặp. Tuy nhiên khi tiếp nhận chiếc Toyota Crown đời 1972 này, tình trạng ban đầu của xe rất tệ với phần khung và vỏ xe đã mục ruỗng nghiêm trọng. Đội ngũ thợ phải mất hơn một tháng so với dự kiến để hoàn thiện công đoạn khó khăn nhất là làm lại toàn bộ thân vỏ. Những chi tiết của chiếc xe sedan Toyota Crown 1972 huyền thoại này đã bị han rỉ mục ruỗng và được loại bỏ và thay thế bằng thép mới. Chiếc xe được khoác lên lớp sơn màu đen bóng, sử dụng mã màu từ Bentley tạo vẻ ngoài sang trọng và đẳng cấp. Toàn bộ gioăng cao su và nẹp nhôm nguyên bản đều được thay thế. Các nghệ nhân Việt Nam đã chế tác các chi tiết kim loại từ inox đảm bảo độ bền lên tới 30 năm. Bộ mâm nguyên bản được thay bằng bánh căm mang đến vẻ hoài cổ đặc trưng. Nội thất xe cũng được phục dựng sát với thiết kế nguyên bản nhưng có thêm một số nâng cấp. Phần tap-lô được đặt hàng từ Nhật Bản trong khi tap-pi cửa được làm dày hơn và bọc da hai tông màu đỏ - đen. Các chi tiết nhỏ như lẫy mở cửa và cần xoay hạ kính đều là sản phẩm thủ công của thợ Việt. Những chi tiết kim loại như lẫy mở cửa, cần xoay hạ kính đều là sản phẩm của những người thợ Việt Nam. Toàn bộ 2 hàng ghế được bọc da Nappa màu đỏ, chất liệu thường thấy trên các dòng xe của Mercedes-Benz. Phần cốp xe phía sau của chiếc xe cũng được bọc da và bổ sung thêm 1 loa sub cỡ lớn. Theo đại diện phía xưởng độ chiếc Toyota Crown đời 1972 này cho hay, "Tuy phục chế một chiếc xe cổ nhưng chúng tôi vẫn cung cấp những nhu cầu giải trí cơ bản cho khách hàng”. Dưới nắp ca-pô của chiếc xe sedan Toyota Crown đã 52 tuổi này, động cơ nguyên bản được vệ sinh thay thế các phụ tùng cần thiết và sơn lại để giữ tính thẩm mỹ. Toàn bộ hệ thống dây điện cũng được làm lại một cách tỉ mỉ đảm bảo an toàn khi vận hành. Sau khi hoàn thiện, chiếc Toyota Crown 1972 đã đăng kiểm thành công và sẵn sàng sử dụng hàng ngày. Đây được xem là chiếc sedan Toyota Crown huyền thoại hiếm hoi, có tuổi đời hàng chục năm vẫn còn lăn bánh ngon lành và đầy đủ giấy tờ hợp lệ đang hiện hữu. Theo đại diện cơ sở độ, quá trình phục dựng chiếc Toyota Crown kéo dài hơn 200 ngày đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ năng cao. Sau khi hoàn thiện, chiếc xe hơn nửa thế kỷ này sẽ được trưng bày trong một khu resort kiểu Nhật Bản do chủ xe sở hữu. Toyota Crown 1972 tại Việt Nam không chỉ được "hồi sinh" mà còn trở thành biểu tượng của sự giao thoa giữa giá trị lịch sử và nhu cầu hiện đại. Đây là minh chứng cho niềm đam mê và tài năng của các thợ độ xe Việt Nam cũng như tình yêu với những giá trị cổ điển trường tồn qua thời gian. Video: Hồi sinh chiếc xe sedan Toyota Crown đồng nát 52 tuổi.

Mới đây, một chiếc Toyota Crown chạy 52 năm tuổi đã được phục dựng bởi một cơ sở độ nổi tiếng tại TP.HCM. Theo đại diện cơ sở, việc tìm thấy một chiếc Toyota Crown đời 1972-1975 với đầy đủ giấy tờ hợp lệ như mẫu xe này là điều hiếm gặp. Tuy nhiên khi tiếp nhận chiếc Toyota Crown đời 1972 này, tình trạng ban đầu của xe rất tệ với phần khung và vỏ xe đã mục ruỗng nghiêm trọng. Đội ngũ thợ phải mất hơn một tháng so với dự kiến để hoàn thiện công đoạn khó khăn nhất là làm lại toàn bộ thân vỏ. Những chi tiết của chiếc xe sedan Toyota Crown 1972 huyền thoại này đã bị han rỉ mục ruỗng và được loại bỏ và thay thế bằng thép mới. Chiếc xe được khoác lên lớp sơn màu đen bóng, sử dụng mã màu từ Bentley tạo vẻ ngoài sang trọng và đẳng cấp. Toàn bộ gioăng cao su và nẹp nhôm nguyên bản đều được thay thế. Các nghệ nhân Việt Nam đã chế tác các chi tiết kim loại từ inox đảm bảo độ bền lên tới 30 năm. Bộ mâm nguyên bản được thay bằng bánh căm mang đến vẻ hoài cổ đặc trưng. Nội thất xe cũng được phục dựng sát với thiết kế nguyên bản nhưng có thêm một số nâng cấp. Phần tap-lô được đặt hàng từ Nhật Bản trong khi tap-pi cửa được làm dày hơn và bọc da hai tông màu đỏ - đen. Các chi tiết nhỏ như lẫy mở cửa và cần xoay hạ kính đều là sản phẩm thủ công của thợ Việt. Những chi tiết kim loại như lẫy mở cửa, cần xoay hạ kính đều là sản phẩm của những người thợ Việt Nam. Toàn bộ 2 hàng ghế được bọc da Nappa màu đỏ, chất liệu thường thấy trên các dòng xe của Mercedes-Benz. Phần cốp xe phía sau của chiếc xe cũng được bọc da và bổ sung thêm 1 loa sub cỡ lớn. Theo đại diện phía xưởng độ chiếc Toyota Crown đời 1972 này cho hay, "Tuy phục chế một chiếc xe cổ nhưng chúng tôi vẫn cung cấp những nhu cầu giải trí cơ bản cho khách hàng”. Dưới nắp ca-pô của chiếc xe sedan Toyota Crown đã 52 tuổi này, động cơ nguyên bản được vệ sinh thay thế các phụ tùng cần thiết và sơn lại để giữ tính thẩm mỹ. Toàn bộ hệ thống dây điện cũng được làm lại một cách tỉ mỉ đảm bảo an toàn khi vận hành. Sau khi hoàn thiện, chiếc Toyota Crown 1972 đã đăng kiểm thành công và sẵn sàng sử dụng hàng ngày. Đây được xem là chiếc sedan Toyota Crown huyền thoại hiếm hoi, có tuổi đời hàng chục năm vẫn còn lăn bánh ngon lành và đầy đủ giấy tờ hợp lệ đang hiện hữu. Theo đại diện cơ sở độ, quá trình phục dựng chiếc Toyota Crown kéo dài hơn 200 ngày đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ năng cao. Sau khi hoàn thiện, chiếc xe hơn nửa thế kỷ này sẽ được trưng bày trong một khu resort kiểu Nhật Bản do chủ xe sở hữu. Toyota Crown 1972 tại Việt Nam không chỉ được "hồi sinh" mà còn trở thành biểu tượng của sự giao thoa giữa giá trị lịch sử và nhu cầu hiện đại. Đây là minh chứng cho niềm đam mê và tài năng của các thợ độ xe Việt Nam cũng như tình yêu với những giá trị cổ điển trường tồn qua thời gian. Video: Hồi sinh chiếc xe sedan Toyota Crown đồng nát 52 tuổi.