Nhóm biệt kích Nga mắc kẹt sâu trong hậu phương Ukraine

Theo các nguồn tin từ Ukraine cho biết, vào ngày 23/5, Quân đội Ukraine đã phát hiện đơn vị lính dù đặc biệt thuộc Sư đoàn Dù số 76 của Quân đội Nga, xuất hiện ở tỉnh Lviv, hậu phương lớn của Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng biệt kích của Sư đoàn Dù số 76 đã bị Quân đội Ukraine phát hiện và một trận chiến ác liệt đã nổ ra giữa hai bên, làm tất cả 14 binh sĩ Nga đã thiệt mạng. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine không tiết lộ thương vong của họ. Tỉnh Lviv của Ukraine, giáp với Ba Lan và tất cả viện trợ của Mỹ và NATO phải đưa qua Lviv, thông qua ngả Ba Lan, trước khi có thể được phân tán và vận chuyển đến các vùng khác nhau của Ukraine, để đưa đến các đơn vị chiến đấu. Trong số các quốc gia láng giềng của Ukraine, Hungary từ chối giao vũ khí sát thương, còn Romania và Slovakia thì bị chặn bởi những ngọn núi. Do đó, các nước NATO do Mỹ đứng đầu, chủ yếu vận chuyển viện trợ quân sự cho Ukraine thông qua ngả Ba Lan. Kể từ tháng 3, các loại vũ khí, khí tài quân sự có trị giá hàng tỷ USD, đã được vận chuyển vào tỉnh Lviv của Ukraine thông qua lãnh thổ Ba Lan, và sau đó được vận chuyển đến tất cả các khu vưc của Ukraine với Lviv là trung tâm. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin đã thông báo rằng, 20 quốc gia, bao gồm Italy, Đan Mạch, Hy Lạp, Na Uy và Ba Lan, sẽ đệ trình một gói viện trợ mới, hứa hẹn cung cấp cho Kiev nhiều vũ khí, đạn dược và các nguồn cung cấp khác. Vũ khí hỗ trợ bao gồm tên lửa chống hạm Harpoon phóng từ bờ, hệ thống pháo mới, xe tăng, xe bọc thép, hệ thống phòng thủ bờ biển và đạn dược; ngoài ra còn huấn luyện binh lính Ukraine sử dụng các loại vũ khí được viện trợ. Đồng thời, Mỹ cũng thông qua kế hoạch Đạo luật Cho thuê tài chính mới, trị giá 40 tỷ USD để viện trợ cho Ukraine. Có thể thấy trước là từ cuối tháng 5, nhiều nguồn cung cấp của Mỹ và NATO, đã được phân phối khắp Ba Lan thông qua Lviv. Theo thông tin được Bộ Quốc phòng Nga công bố, trong 24 giờ qua, Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa phá hủy nhiều sở chỉ huy, các khu tập trung sinh lực và vũ khí, cũng như kho đạn ở Donetsk và Luhansk của Quân đội Ukraine. Tuy nhiên, Nga vẫn cần gấp thông tin về đoàn xe chở vũ khí của NATO ở Lviv. Theo thông tin tình báo Nga, phía NATO đã thuê tài xế vận chuyển vũ khí và đạn dược từ Ba Lan tới bang Lviv của Ukraine, với mức lương cao 1.500 USD / ngày. Từ bản đồ, có một đường cao tốc từ Lviv đến Kiev; điểm xuất phát là Lviv, đi qua Lutsk, Rivny, Zhitomyr và đến tận khu vực Kiev. Cuối cùng số vũ khí viện trợ từ NATO, được vận chuyển từ vùng Kiev qua các vùng Chernihiv và Sumy tới cụm quân Ukraine ở vùng Kharkiv và cụm quân Ukraine ở Dnipro. Đồng thời, từ Lviv cũng có thể đi qua Vinnitsa ở phía đông và Kirovgrad; từ đó có thể tỏa ra phía đông, đông nam và nam. Kirovgrad là đầu mối giao thông quan trọng để vận chuyển vũ khí, đạn dược cho các vùng phía đông và nam Ukraine. Do đó, Quân đội Nga cần trinh sát, nắm tình hình khu vực trung tâm chân hàng viện trợ tại Lviv, để nắm được vị trí chính xác, của các đoàn xe vận chuyển vũ khí, đạn dược của Mỹ và NATO, cũng như các kho vũ khí của Ukraine. Các đơn vị đặc nhiệm Nga, được tung vào hậu phương Ukraine, nhằm chỉ điểm các đơn vị tên lửa chính xác cao và các đơn vị không quân của Quân đội Nga, thực hiện các cuộc tấn công chính xác. Phá hủy các kho viện trợ và các đoàn xe vũ khí của Mỹ và NATO. Tuy nhiên, việc trinh sát phía sau phòng tuyến đối phương của lực lượng đặc biệt Nga là rất khó khăn, do Quân đội Ukraine đã triển khai một số lượng lớn dân quân của Lữ đoàn Phòng vệ Nội địa và quân dự bị ở khu vực Lviv. Những con đường giao thông chính và thành phố tại miền tây Ukraine được các lực lượng an ninh và dân quân giám sát chặt chẽ; do vậy các đội đặc nhiệm nhảy dù của Nga, đã gặp khó khăn trong việc thực hiện các hoạt động bí mật ở Lviv. Đồng thời, Quân đội Ukraine thường áp dụng phương pháp chia nhỏ các đoàn xe lớn thành các đội nhỏ và di chuyển vào lúc sáng sớm hoặc đêm tối, tận dụng lợi thế của giao thông đường cao tốc phát triển và nhiều tuyến đường ở Ukraine; đồng thời cũng đi đường nhỏ để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, định hướng chiến lược chung của Quân đội Nga được xác định, đó là tập trung chặn đứng các đường vận chuyển vũ khí, đạn dược của Mỹ và NATO; đặc biệt là các kho vũ khí và các đoàn xe vận chuyển. Không cho Ukraine vận chuyển liên tục số lượng lớn vũ khí và đạn dược tới tiền tuyến. Trong chiến tranh hiện đại, theo nghĩa tuyệt đối không có hậu phương. Quân đội Nga có tên lửa dẫn đường chính xác và sức mạnh không quân vượt trội. Về mặt logic, họ hoàn toàn có thể phá hủy các tuyến đường sắt, cầu cống và các phương tiện giao thông chính từ miền Tây đến miền Trung và miền Đông Ukraine; cắt đứt đường vận chuyển vũ khí của NATO. Tuy nhiên, Quân đội Nga phải có thông tin liên quan theo thời gian thực, trước khi tiến hành một cuộc tấn công tên lửa, nhằm hướng dẫn lực lượng không quân và tên lửa của Nga tấn công các mục tiêu thực có giá trị cao và đúng thời điểm. Mặc dù Quân đội Nga thu thập thông tin tình báo liên quan thông qua vệ tinh, tình báo điện tử, nhưng họ vẫn phải sử dụng lực lượng đặc nhiệm đường không, để trinh sát phía sau phòng tuyến của đối phương và các phương pháp tình báo đặc biệt khác; mặc dù phương pháp này tồn tại rất nhiều nguy hiểm.

