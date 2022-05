Chiến thuật nào của Nga đã chọc thủng tuyến phòng ngự ở Donbass?

Ngay sau khi cuộc chiến ở Mariupol kết thúc, một lượng lớn binh lính tinh nhuệ của Nga tham chiến tại đây, đã nhanh chóng di chuyển đến chiến trường Donbas, điều này cũng khiến mâu thuẫn giữa hai nước trở nên trầm trọng hơn. Thành phố Severodonetsk ở phía bắc Donbass, nơi tập hợp lực lượng tinh nhuệ mới nhất của Nga và Ukraine, cũng là một địa điểm chiến lược của Ukraine đã diễn ra những trận tấn công quyết liệt của Quân đội Nga. Thành phố Severodonetsk được Bộ Tổng tham mưu Ucraina coi là tuyến đầu phòng thủ; trong 8 năm qua, nơi đây đã xây dựng rất nhiều công sự chiến đấu và các kho tàng, cũng như bố trí nhiều đơn vị tinh nhuệ phòng ngự, cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm của giai đoạn 1 chiến dịch quân sự đặc biệt, Quân đội Nga không tấn công dữ dội mà đều đặn, từng bước, phát động tấn công vào các khu vực phòng thủ của Ukraine tại Severodonetsk bằng chiến thuật “đánh chắc, tiến chắc”, nhằm hạn chế thương vong đến mức thấp nhất. Theo tin tức từ Quân đội Ukraine, ngày 24/5, quân Nga đã chiếm đóng thị trấn quan trọng Svetlodarsk ở phía đông Donbass, đồng thời treo cờ quân sự Nga trong tòa nhà hành chính của thị trấn. Theo những chuyên gia am hiểu vấn đề, trong trận chiến này, Nga đã điều động pháo hạng nặng và các bệ phóng tên lửa để tiến hành một cuộc tấn công dữ dội vào các vị trí phòng thủ bên ngoài của thị trấn Svetlodarsk từ nhiều hướng. Ngay sau khi Quân đội Nga tiến hành hỏa lực bắn phá, các binh sĩ Ukraine đã nôn nóng bỏ chạy khỏi vị trí. Cho đến nay, chưa có một trận chiến đấu nào của Quân đội Ukraine với quân Nga diễn ra tại khu vực này. Điều này cho thấy, khả năng kháng cự của quân Ukraine tại đây rất hạn chế. Hiện tại ở khu vực Donbas, trên thực tế, quân Nga kiểm soát 95% khu vực Lugansk và 50% khu vực Donetsk, hiện nay Quân đội Nga đang cố gắng để nối liền giao thông hai miền nam - bắc. Phòng tuyến nơi này, rất quan trọng để Quân đội Nga thiết lập tuyến phòng thủ lâu dài. Đối với Quân đội Nga, nhiệm vụ quan trọng của họ trước mắt và lâu dài là chiếm kiểm soát hoàn toàn phòng tuyến Izum-Slavyansk-Kramatosk-Donetsk và khu vực phía đông của nó do tập đoàn quân chủ lực của Ukraine kiểm soát ở Donbas; đồng thời xóa sổ chủ lực của Quân đội Ukraine. Từ cuộc tổng tấn công giai đoạn 2, bắt đầu vào ngày 18/4, hướng tiến công chủ yếu của Quân đội Nga là khu vực Donbass (phòng tuyến Izum-Slavyansk-Kramatosk-Donetsk); hướng thứ yếu là nam Kharkov và hướng phối hợp là Odessa. Tham gia trận chiến này, Quân đội Nga là lính hợp đồng có chất lượng chiến đấu vượt trội, so với lính động viên Ukraine, và có ưu thế về sức mạnh và hỏa lực. Quân đội Nga sau những chủ quan và chệch choạc ban đầu, đã bắt đầu chiến đấu ổn định. Do đó, số lượng tổn thất xe tải hậu cần của Nga gần đây đã giảm xuống. Bây giờ chiến thuật của Quân đội Nga cũng đang thay đổi, như trận chiến ở thị trấn Bonliman, các máy bay trinh sát và đặc nhiệm của Nga tiếp tục dẫn đường cho pháo binh; khi phát hiện mục tiêu thì pháo kích dữ dội. Thậm chí quân Nga còn dùng cả pháo nhiệt áp. Tại Popasna về phía nam, Quân đội Nga cũng bắt đầu tiến lên phía bắc để bắt đầu một cuộc tấn công gọng kìm. Có thể nói, quân Nga ở hai phía nam bắc bắt đầu đột phá thế trận. Còn quân Ukraine ở Bonliman đang rút dần khỏi các vị trí phòng ngự và sử dụng pháo tầm xa để chống lại quân Nga. Nhìn vào hiện tại, khoảng cách giữa Quân đội Nga ở phía bắc và phía nam chưa đầy 40 km, và Quân đội Ukraine ở Bắc Donetsk có thể bị bao vây. Lực lượng pháo binh tầm xa của Nga ở phía nam và phía bắc đã có thể sử dụng hỏa lực pháo binh để ngăn chặn Quân đội Ukraine ở Bắc Donetsk. Nhóm khu vực phòng thủ thành phố Norton là một nhóm đô thị, bao gồm ba thành phố Bắc Donetsk, Lubiezhnoye và Lisichansk. Sông Severo-Donetsk đi qua các thành phố Severodonetsk và Lisichansk và chỉ được nối với nhau bằng hai cây cầu đường bộ và một cầu đường sắt. Đối với Quân đội Nga hiện nay, điều quan trọng nhất là liệu có khả năng đảm bảo hậu cần, để có thể tiếp tục cuộc tấn công kéo dài hơn 2 tuần hay không. Còn đối với Quân đội Ukraine, đó là việc xem khi nào cuộc tấn công của Quân đội Nga sẽ kết thúc. Nếu Quân đội Nga sẽ không thể tạo ra một bước đột phá quyết định sau khi tung tất cả các lực lượng dự bị vào mặt trận này; thì sau đó, Quân đội Ukraine có thể tung vào lực lượng dự bị để phản công từ bên sườn. Theo các chuyên gia, điều cốt yếu tại Donbass lúc này, là Quân đội Nga phải nhanh chóng hoàn thành vòng vây và đồng thời đánh bại quân phòng thủ Ukraine ở ba thành phố kiểu pháo đài là Severodonetsk, Rubeznoye và Lisichansk. Do Quân đội Nga không thực hiện tổng động viên và không cho lính nghĩa vụ tham chiến, nên trong chiến dịch quan trọng này, vấn đề đảm bảo hậu cần và vận chuyển không đáp ứng được, nếu trận chiến kéo dài trong hai hoặc ba tháng, họ sẽ rơi vào thế bất lợi. Còn đối với Quân đội Ukraine, liệu lực lượng chính quy và lực lượng tổng động viên của Quân đội Ukraine trong vòng vây, có chống đỡ được hay không, sẽ quyết định số phận của khu vực Miền Đông nước này. Giới quân sự hy vọng, Quân đội Ukraine sẽ tổ chức được những trận phản công hiệu quả vào bên sườn vòng vây quân Nga. Quân đội Nga cũng đang tiếp thu kinh nghiệm tác chiến, không ngừng điều chỉnh thế trận tấn công, tiến lên phía trước và quyết chiến với cụm quân Ukraine lớn nhất; trong khi Ukraine tiếp tục tăng cường lực lượng và vũ khí, quyết chiến trận cuối cùng.

