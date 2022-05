Ba Lan viện trợ “cối lủi” cho Ukraine để chiến tranh du kích

Mặc dù quân đội Ukraine không có lợi thế và đang mất dần vị thế, nhưng các nước NATO vẫn tiếp tục hỗ trợ và cố gắng hết sức để trang bị vũ khí cho quân đội Ukraine, để Kiev có thể kháng cự lại trước sức tấn công của quân Nga. Mới đây, Ba Lan đã cung cấp một loại cối đặc biệt cho quân đội Ukraine. Súng cối có tên LMP-2017, không có chân và kính ngắm, đồng thời có hình dạng rất kỳ lạ, trông giống như một khẩu súng phóng lựu, nhưng trên thực tế, nó mạnh hơn một khẩu súng phóng lựu. Sở dĩ Ba Lan thiết kế hình dáng khẩu cối kỳ dị như vậy, là do trọng lượng của LMP-2017 chỉ còn 6,6kg để thuận tiện cho việc mang vác; nó thay thế cối 60mm trong chi viện hỏa lực cấp trung đội (đại đội) bộ binh, nhưng chỉ với hai người sử dụng. Sau khi loại bỏ chân súng, kính ngắm, súng cối LMP-2017 thiết kế một tay cầm dài dọc theo nòng súng; bàn đế của khẩu LMP-2017 cũng được cải tiến, nhỏ gọn, nhưng vẫn đảm bảo làm bệ tỳ vững chắc khi súng khai hỏa. Đạn của súng cối LMP-2017 sử dụng chủ yếu là đạn chiếu sáng S-LN60 và đạn nổ phá sát thương O-LM60, đều là loại 60mm, uy lực của chúng không nên xem thường. Tuy nhiên, trọng lượng nhẹ của súng cối LMP-2017 không chỉ là lý do loại bỏ chân súng, mà còn là cách tiếp cận khác về vật liệu, khi nhà sản xuất chọn vật liệu hợp kim nhôm và titan, trong khi nhựa phân tử cao được sử dụng làm tay cầm. Thiết kế này không chỉ giúp LMP-2017 nhẹ, mà còn rất cơ động. Súng cối LMP-2017 thực sự là vũ khí hoàn hảo cho Quân đội Ukraine, vốn thường xuyên sử dụng chiến thuật du kích trong cuộc xung đột với Quân đội Nga. Bộ binh Ukraine có thể khai hỏa LMP-2017 bất cứ lúc nào và rút lui ngay sau khi đạn rời nòng. Mặc dù súng cối LMP-2017 đã loại bỏ chân súng và kính ngắm, nhưng nó vẫn được trang bị một thước góc bắn đơn giản, với vạch chia cự ly và có một “bọt nước” thăng bằng ngang làm chuẩn. Pháo thủ khi xác định được cự ly bắn, lấy góc bắn bằng cách điều chỉnh nòng súng để cho bọt nước ở vị trí cân bằng với cự ly bắn; còn hướng ngắm của cối, được ngắm đơn giản qua đường sinh của miệng nòng pháo, tương tự như ngắm súng bộ binh. Ngoài ra, cách bắn của súng cối LMP-2017 cũng khác so với các loại súng cối thông thường. Nếu các loại súng cối khác, phần lớn đều thả đạn từ đầu nòng, sau đó nhờ tác động trọng lực của quả đạn, để kim hỏa đâm vào hạt lửa phát hỏa, thì LMP-2017 nạp đạn vào nòng, nhưng bóp cò để khai hỏa. Lần này, có tổng cộng 100 khẩu súng cối siêu nhẹ LMP-2017 được Ba Lan trang bị cho Quân đội Ukraine. Ngoài ra, Ba Lan còn cam kết, cung cấp 1.500 khẩu cối LMP-2017, đủ cho Quân đội Ukraine tiến hành “trường kỳ kháng chiến”. Tuy nhiên, dù hiệu quả hoạt động của LMP-2017 phù hợp với lối đánh du kích, nhưng khó có thể đảo ngược sự sa sút hiện tại của Quân đội Ukraine, lại càng không thể chống lại chiến thuật pháo bầy làm mềm chiến trường như của Nga hiện nay. Quân đội Ukraine đã mất quá nhiều lãnh thổ, nên sẽ không dễ gì lấy lại được. Nếu NATO muốn giúp họ giành chiến thắng, viện trợ phải mạnh hơn hiện tại.

Mặc dù quân đội Ukraine không có lợi thế và đang mất dần vị thế, nhưng các nước NATO vẫn tiếp tục hỗ trợ và cố gắng hết sức để trang bị vũ khí cho quân đội Ukraine, để Kiev có thể kháng cự lại trước sức tấn công của quân Nga. Mới đây, Ba Lan đã cung cấp một loại cối đặc biệt cho quân đội Ukraine. Súng cối có tên LMP-2017, không có chân và kính ngắm, đồng thời có hình dạng rất kỳ lạ, trông giống như một khẩu súng phóng lựu, nhưng trên thực tế, nó mạnh hơn một khẩu súng phóng lựu. Sở dĩ Ba Lan thiết kế hình dáng khẩu cối kỳ dị như vậy, là do trọng lượng của LMP-2017 chỉ còn 6,6kg để thuận tiện cho việc mang vác; nó thay thế cối 60mm trong chi viện hỏa lực cấp trung đội (đại đội) bộ binh, nhưng chỉ với hai người sử dụng. Sau khi loại bỏ chân súng, kính ngắm, súng cối LMP-2017 thiết kế một tay cầm dài dọc theo nòng súng; bàn đế của khẩu LMP-2017 cũng được cải tiến, nhỏ gọn, nhưng vẫn đảm bảo làm bệ tỳ vững chắc khi súng khai hỏa. Đạn của súng cối LMP-2017 sử dụng chủ yếu là đạn chiếu sáng S-LN60 và đạn nổ phá sát thương O-LM60, đều là loại 60mm, uy lực của chúng không nên xem thường. Tuy nhiên, trọng lượng nhẹ của súng cối LMP-2017 không chỉ là lý do loại bỏ chân súng, mà còn là cách tiếp cận khác về vật liệu, khi nhà sản xuất chọn vật liệu hợp kim nhôm và titan, trong khi nhựa phân tử cao được sử dụng làm tay cầm. Thiết kế này không chỉ giúp LMP-2017 nhẹ, mà còn rất cơ động. Súng cối LMP-2017 thực sự là vũ khí hoàn hảo cho Quân đội Ukraine, vốn thường xuyên sử dụng chiến thuật du kích trong cuộc xung đột với Quân đội Nga. Bộ binh Ukraine có thể khai hỏa LMP-2017 bất cứ lúc nào và rút lui ngay sau khi đạn rời nòng. Mặc dù súng cối LMP-2017 đã loại bỏ chân súng và kính ngắm, nhưng nó vẫn được trang bị một thước góc bắn đơn giản, với vạch chia cự ly và có một “bọt nước” thăng bằng ngang làm chuẩn. Pháo thủ khi xác định được cự ly bắn, lấy góc bắn bằng cách điều chỉnh nòng súng để cho bọt nước ở vị trí cân bằng với cự ly bắn; còn hướng ngắm của cối, được ngắm đơn giản qua đường sinh của miệng nòng pháo, tương tự như ngắm súng bộ binh. Ngoài ra, cách bắn của súng cối LMP-2017 cũng khác so với các loại súng cối thông thường. Nếu các loại súng cối khác, phần lớn đều thả đạn từ đầu nòng, sau đó nhờ tác động trọng lực của quả đạn, để kim hỏa đâm vào hạt lửa phát hỏa, thì LMP-2017 nạp đạn vào nòng, nhưng bóp cò để khai hỏa. Lần này, có tổng cộng 100 khẩu súng cối siêu nhẹ LMP-2017 được Ba Lan trang bị cho Quân đội Ukraine. Ngoài ra, Ba Lan còn cam kết, cung cấp 1.500 khẩu cối LMP-2017, đủ cho Quân đội Ukraine tiến hành “trường kỳ kháng chiến”. Tuy nhiên, dù hiệu quả hoạt động của LMP-2017 phù hợp với lối đánh du kích, nhưng khó có thể đảo ngược sự sa sút hiện tại của Quân đội Ukraine, lại càng không thể chống lại chiến thuật pháo bầy làm mềm chiến trường như của Nga hiện nay. Quân đội Ukraine đã mất quá nhiều lãnh thổ, nên sẽ không dễ gì lấy lại được. Nếu NATO muốn giúp họ giành chiến thắng, viện trợ phải mạnh hơn hiện tại.