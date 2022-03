Ngày thứ 33, Nga giảm cường độ giao tranh tại Kiev và Chernihiv

Trước đó vào ngày 25/3, Quân đội Nga tuyên bố rằng, giai đoạn đầu “ chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga đã cơ bản hoàn thành; và cho rằng, khả năng chiến đấu của Quân đội Ukraine, đã bị suy yếu đáng kể. Trong giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự đặc biệt, Quân độiNga sẽ tập trung sức lực cho mục tiêu chính, đó là "giải phóng hoàn toàn" khu vực Donbass tại Miền Đông Ukraine. Theo phía Ukraine, do Nga không “chiếm được Kiev và lật đổ chính quyền Ukraine”, nên chiến lược tiếp theo của Nga, nhiều khả năng sẽ lấy mô hình bán đảo Triều Tiên và chia cắt Ukraine thành hai miền. Trong khi đó, như một động thái khôn khéo, người đứng đầu vùng Luhansk, miền Đông Ukraine cho rằng, không loại trừ khả năng tổ chức trưng cầu ý dân, về việc nước cộng hòa tự xưng Lugansk (LPR), sẽ sáp nhập Liên bang Nga trong thời gian tới. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định giảm mạnh các hành động quân sự trên các hướng Kiev và Chernihiv. Theo ông, điều này là do tiến triển trong các cuộc đàm phán về việc chuẩn bị Hiệp ước về tình trạng trung lập và phi hạt nhân của Ukraine. “Do các cuộc đàm phán về việc chuẩn bị Hiệp ước về tình trạng trung lập và phi hạt nhân của Ukraine, cũng như về việc cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine đang đi vào thực tế, có tính đến các nguyên tắc được thảo luận trong cuộc họp hôm nay. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho rằng, nhằm tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và tạo điều kiện cần thiết cho các cuộc đàm phán sâu hơn và đạt được mục tiêu cuối cùng, đó là phê duyệt và ký kết Hiệp định giữa Nga và Ukraine”; hãng tin TASS dẫn lời ông Fomin. Bộ Quốc phòng Nga cũng kêu gọi Kiev nghiêm cấm việc tra tấn tù nhân chiến tranh Nga: “Tôi muốn nói chuyện với các đại diện của Ukraine và kêu gọi Ukraine tuân thủ nghiêm ngặt các Công ước Geneva, bao gồm cả việc đối xử nhân đạo với các tù nhân chiến tranh. Chúng tôi kêu gọi xóa bỏ hoàn toàn hình thức tra tấn áp dụng đối với các tù nhân chiến tranh của Nga, và chúng tôi kêu gọi phía Ukraine thực hiện các biện pháp toàn diện để xóa bỏ hình thức này”, RIA Novosti trích lời ông Fomin. Trong khi đó, cuộc đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) cũng vừa kết thúc; Nga đang tiến hành hai bước đối với Ukraine, để giảm leo thang xung đột, một trong lĩnh vực chính trị, một trong lĩnh vực quân sự. Tuyên bố này được Trưởng phái đoàn Nga, Vladimir Medinsky, đưa ra sau khi kết thúc cuộc hội đàm. Theo các nguồn tin, các cuộc hội đàm diễn ra mang tính xây dựng, kết quả sẽ được báo cáo với Tổng thống Nga Putin. Theo lời ông Medinsky, Nga đã đồng ý với Kyiv, cho phép một cuộc họp của các nguyên thủ quốc gia, nhưng chỉ tùy thuộc vào việc ký kết một hiệp ước hòa bình. Một cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Putin “có thể xảy ra”, nếu Ukraine đồng ý với tất cả các đề xuất của Nga, thỏa thuận sẽ được soạn thảo và ký kết bởi tất cả mọi người, bao gồm cả các bộ trưởng ngoại giao. Sau đó, một cuộc họp của tổng thống Nga và Ukraine có thể diễn ra. Bước thứ hai đã được thực hiện về mặt quân sự. Như Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Alexander Fomin, tham gia đàm phán cho biết, Bộ Quốc phòng đã quyết định giảm mạnh các hành động quân sự ở các hướng Kiev và Chernihiv. Theo giải thích của phía Nga, điều này có nghĩa là Quân đội Nga sẽ tiếp tục ở trong các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát; nhưng sẽ giảm các hoạt động tấn công của họ, để không làm “sợ hãi” giới lãnh đạo Kiev. Nga sẽ không rút quân, đồng thời việc tăng các nguồn dự trữ bổ sung, sẽ giúp Quân đội Nga, giải quyết gọn các Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass, và “giải phóng” hoàn toàn lãnh thổ của các nước cộng hòa. Lưu ý rằng, quyết định này không phải là tự phát, mà đã được chuẩn bị trước và được sự bàn bạc của ban lãnh đạo Nga, và không được “phát minh ra tại chỗ”. Các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, sẽ đạt được trong mọi trường hợp, điều này đã được lặp lại nhiều lần tại Điện Kremlin. Nên nhớ là cuối tuần qua, mặc dù khi Tổng thống Mỹ đang công du Ba Lan, thì tên lửa của Nga tiếp tục tấn công Kyiv và thành phố Lviv, miền Tây nước này (giáp biên giới với Ba Lan). Quân đội Nga tuyên bố, đã phá hủy các kho nhiên liệu và kho tên lửa gần Kyiv và Lviv.

