Ngày 21 cuộc xung đột Nga-Ukraine: Hành lang Bắc - Nam nối liền?

Truyền thông Nga dẫn lời các quan chức quốc phòng nước này cho biết, hành lang từ Crimea về phía bắc, đi qua Kherson, một thị trấn quan trọng ở miền nam Ukraine, đã bị quân đội Nga đánh chiếm, và sau đó nối với thành phố chiến lược quan trọng Mariupol, và cuối cùng là kết nối với khu vực Donbas “độc lập”. Trước khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra, quân đội Ukraine đã kiểm soát khu vực “cổ họng” này. Bán đảo Crimea và hai khu vực riêng biệt, chỉ có thể được nhìn thấy từ xa, và nguồn cung cấp nước ngọt của Crimea đã bị cắt. Nhưng hiện tại, các khu vực này đã được kết nối. Mặc dù theo phía Ukraine, giao tranh ở thành phố Mariupol vẫn diễn ra ác liệt, và quân đội Nga mới chỉ kiểm soát được một phần thành phố. Tuy nhiên việc Nga làm chủ thành phố chỉ còn tính bằng ngày. Nhìn vào bản đồ của hãng tin Mỹ CNN, người xem có thể thấy, mặc dù khu vực do quân đội Nga kiểm soát không chiếm diện tích lớn của Ukraine, nhưng hai hướng bắc và đông nam đã được kết nối với nhau; đặc biệt là khu vực đông nam Ukraine, nhìn trực quan thì nó tương đương với diện tích của nước Bỉ. Theo đánh giá của CNN, việc mở hành lang này sẽ giúp quân đội Nga đóng tại Crimea, hợp sức với lực lượng vũ trang ở hai khu vực ly khai Donbas là Donetsk và Lugansk, nhằm kiểm soát các khu vực lân cận nhanh chóng hơn. Nhìn vào cục diện trên chiến trường, có thể thấy mục tiêu của Nga là giành được các thành phố quan trọng như Kyiv và Odessa, đồng thời kiểm soát phần phía đông của Ukraine. Và mục tiêu nhỏ là giành được các phần của miền đông Ukraine và đi qua các hành lang Crimea và Donbas. Nếu giả thiết này tồn tại, thì Nga bước đầu đã đạt được những mục tiêu nhỏ. Tiếp theo là mục tiêu thứ hai, bao vây thủ đô Kyiv và chiếm cảng Odessa; đồng thời tiến vào miền trung Ukraine. Nếu tiếp tục chiến đấu, chắc chắn hạ tầng của Ukraine sẽ bị hủy hoại. Đánh giá thực lực và sức chiến đấu hiện tại, quân đội Nga có lợi thế, đặc biệt là làm chủ ưu thế trên không; nhưng quân đội Ukraine lại đánh cục bộ, hiệu quả tác chiến cũng không hề yếu. Đối mặt với một nước Nga hùng mạnh, Ukraine có thể thắng một phần nhỏ, nhưng khó có thể giành được thắng lợi trọn vẹn, tất nhiên Nga sẽ không dễ dàng thành công. Nên nhớ, phía sau Ukraine còn có sự hỗ trợ đắc lực của Mỹ và phương Tây. Cuộc xung đột Nga – Ukraine kéo dài, chắc chắn là một cuộc chiến cam go, tiêu hao, mang lại thiệt hại nặng nề cho cả hai bên. Nếu dừng lại ở đây, ngừng bắn và sau đó thương lượng, ít nhất là một lựa chọn tốt cho cả hai bên. Nhưng các cuộc đàm phán nhất định sẽ rất khó khăn. Theo truyền thông Ukraine, phía Nga đã đưa ra 6 điều kiện cho lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, trong đó 5 điều kiện đã được ghi vào hiến pháp Ukraine. Đầu tiên, Ukraine phải từ bỏ việc gia nhập NATO và giữ thái độ trung lập. Nga sẽ đảm bảo an ninh cho Ukraine. Thứ hai, cấp cho tiếng Nga tư cách là ngôn ngữ chính thức thứ hai của Ukraine và xóa bỏ mọi hạn chế đối với tiếng Nga. Thứ ba, công nhận chủ quyền của Nga đối với Bán đảo Crimea. Thứ tư, công nhận nền độc lập của "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" và "Cộng hòa Nhân dân Luhansk". Thứ năm, phi hạt nhân hóa Ukraine. Cấm các đảng phái chính trị theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, Đức quốc xã và tân Quốc xã, bãi bỏ các luật hiện hành tôn vinh Đức quốc xã và tân Quốc xã. Thứ sáu, phi quân sự hóa Ukraine, Ukraine từ bỏ hoàn toàn vũ khí tấn công và trở thành một quốc gia trung lập. Nếu tất cả những điều kiện trên là sự thật, thì ai cũng biết rằng khó nhất là điều kiện thứ 3 và thứ 4. Liệu Ukraine có đồng ý với điều đó? Tổng thống Ukraine Zelensky đã nói rõ rằng, ông muốn các cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Putin; nhưng Ukraine sẽ không đầu hàng. Nhưng nên nhớ, sự kiên nhẫn của đôi bên cũng có hạn. Nga hôm qua đưa ra một cảnh báo khác: Trong khi đảm bảo an toàn cho dân thường ở mức độ cao nhất, không loại trừ việc quân đội Nga mở cuộc tấn công nhằm kiểm soát tất cả các thành phố ở Ukraine. Người phát ngôn của Tổng thống Nga Peskov bác bỏ tuyên bố của phương Tây rằng, Tổng thống Putin "thất vọng vì các binh sĩ của ông đã không đạt đủ tiến bộ"; đó hoàn toàn là một lời nói dối. Ông Peskov cho biết, trên thực tế, Tổng thống Putin đã ra lệnh yêu cầu "Quân đội Nga kiềm chế, không tiến hành các cuộc tấn công nhanh vào các trung tâm đô thị lớn, bao gồm cả Kyiv", để tránh thương vong nghiêm trọng cho dân thường. Ukraine cáo buộc Nga tấn công bừa bãi, thậm chí tấn công các cơ sở dân sự, gây ra số lượng lớn thương vong. Còn Nga cáo buộc Quân đội Ukraine ngăn cản dân thường sơ tán và thậm chí sử dụng vũ khí bị cấm ở Donbass, dẫn đến thảm kịch lớn. Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres hôm qua viết: Mỗi giờ trôi qua, hai điều trở nên rõ ràng hơn trong cuộc xung đột Nga – Ukraine: Thứ nhất, tình hình đang ngày càng tồi tệ; thứ hai, dù kết quả thế nào, không có người thắng cuộc trong cuộc chiến này. Nguồn: Sohu.

