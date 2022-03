Chưa đầy 20 ngày, Nga xoá sổ 70% lực lượng thiết giáp Ukraine

Tại Ukraine, chiến dịch quân sự đặc biệt của quân đội Nga vẫn tiếp tục. Các cuộc đụng độ đang diễn ra theo nhiều hướng khác nhau, điều này không cho phép lực lượng vũ trang của Ukraine, tập trung lực lượng vào một hướng để phản công. Hiện nay trên tất cả các hướng, các tiểu đoàn dân quân và Quân đội Ukraine, trước sức ép tấn công của Quân đội Nga, buộc phải rút lui ồ ạt hoặc từng bước; bị bao vây trong các thành phố và khó có cơ hội tập trung lại lực lượng để phản công; các thành phố đang bị vây hãm là Kharkov, Mariupol, Severodonetsk. Theo thông tin mới nhất được tờ Topwar đăng tải, trong vòng chưa đầy 20 ngày của chiến dịch quân sự đặc biệt, các đơn vị dân quân theo tư tưởng cực hữu và quân đội chính quy Ukraine đã mất ít nhất 70% xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân. Phía Nga cũng ghi nhận thiệt hại, nhưng con số cụ thể không được công bố. Thiệt hại lớn nhất về số lượng tăng, thiết giáp của Quân đội Ukraine là ở Donbass, gần Kiev, trong vùng Nikolaev, phía đông nam Kharkov. Để phong tỏa các đường phố ở các thành phố lớn trong nhiều ngày, Lực lượng vũ trang Ukraine và không sử dụng xe bọc thép mà sử dụng phương tiện giao thông công cộng xe buýt. Do thiếu phương tiện vận tải lục quân, chỉ huy Quân đội Ukraine đã ban hành lệnh sử dụng phương tiện giao thông dân sự là xe cá nhân. Đó là xe tải, xe bán tải, xe ben. Chúng bị trưng thu từ dân thường và được sử dụng để vận chuyển binh lính, được sử dụng tại các trạm kiểm soát. Tuy nhiên việc sử dụng xe dân sự trong lực lượng vũ trang Ukraine đã gây khó khăn cho phía Nga, khi các phương tiện dân sự có thể phân tán thành từng nhóm nhỏ, theo một số hướng nhất định, thực hiện chiến thuật du kích “đánh và chạy”. Còn liên quan đến vụ tập kích tên lửa của Quân đội Nga vào Trung tâm huấn luyện quân sự Yavorovsky tại tỉnh Lviv của Ukraine giáp Ba Lan; nơi đây là nơi tập kết quân số, vũ khí và tổ chức huấn luyện bổ sung cho “Quân đoàn tình nguyện quốc tế” chiến đấu tại Ukraine. Vào sáng sớm ngày 13/3, một “lính tình nguyện” người Mỹ tên là Hughie, bị đánh thức bởi một cuộc tấn công tên lửa bất ngờ vào Trung tâm huấn luyện quân sự Yavorovsky, nơi ông và những người nước ngoài khác đang tập trung, để tham gia cái gọi là “Quân đoàn tình nguyện quốc tế”. “Tôi thức dậy với cả căn lều rung chuyển, và sau đó nghe mọi người la hét và bỏ chạy vào rừng. Tôi bước ra ngoài, nhìn thấy tên lửa nổ trước mặt, sững người trong hai giây; một tên lửa khác tiếp tục nổ phía trước, tôi trở về thực tại và chạy vào rừng, cách xa các tòa nhà”; Hughie nói. Đánh giá là cuộc tấn công bằng tên lửa đã kết thúc, Hughie chạy trở lại lều của mình, mang theo những thiết bị mà anh đã mua cho "chuyến du lịch" đặc biệt của mình ở Ukraine, bao gồm mũ sắt, áo giáp và bộ đàm cầm tay. Sau đó, Hughie lao đến một trong những tòa nhà đang cháy của Trung tâm huấn luyện để xem liệu anh ta có thể giúp được ai không. Tuy nhiên, một tên lửa khác tiếp tục bắn trúng mục tiêu ở xa, vì vậy anh ta lại chạy vào rừng và bắt đầu trang lắp đạn cho vũ khí của mình. Huey sau đó đã trả lời một tờ báo của Mỹ: “Tôi sống sót vì tên lửa bắn trúng các tòa nhà lớn, chứ không phải khu lều trại nơi tôi ở”. Sau cuộc tấn công tên lửa của Nga, phía Ukraine đã đề nghị sơ tán tất cả những người không còn muốn tiếp tục chiến đấu, trở lại biên giới Ba Lan. Theo Huey, trong số 23 lính tình nguyện quốc tế sống trong lều của anh ấy, chỉ có 7 người quyết định ở lại, và anh ấy là một trong số đó. Huey từng là cựu binh Mỹ, thành viên của tổ lái của xe tăng Abrams M1, chiến đấu ở chiến trường Afghanistan từ năm 2010 đến năm 2017. Sau khi giải ngũ, Huey làm việc tại Afghanistan này thêm vài năm với tư cách lính đánh thuê của công ty tư nhân (PMC), cho đến khi anh quyết định mở một nhà hàng Việt Nam tại Medellin, Colombia. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Huey quyết định gia nhập “Quân đoàn tình nguyện quốc tế”. Theo Huey, môi trường chiến đấu ở Ukraine rất khác với các hoạt động quân sự của Mỹ ở Afghanistan; ở đó, Huey được cung cấp đạn dược cần thiết, các nguồn cung cấp được bảo đảm một cách đầy đủ. Trong quá trình chiến đấu, thông tin tình báo được cung cấp kịp thời; tất cả điều này làm cho hoạt động dễ dàng hơn. Ở Ukraine, mọi thứ hoàn toàn khác. Huey phải tự đi lấy đạn và chi trả chi phí đi lại, ngay tại Trung tâm, Huey nhận được một khẩu súng trường tấn công FNC F3 của Bỉ với báng gấp, trong khi nhiều “lính tình nguyện” khác được trang bị súng trường tấn công AK-47 hoặc AK-74. Như Huey tiết lộ, trái ngược với lực lượng Quân đội Mỹ, chất lượng của các chiến binh, lính đánh thuê rất “khập khiễng”. Một số người trong số họ là quân nhân chuyên nghiệp và vẫn còn đủ khả năng chiến đấu; nhưng không ít những người là những kẻ say xỉn, những người chưa có kinh nghiệm chiến đấu và thậm chí là những kẻ a dua. Theo Huey, anh ta và những người khác đã trở nên hơi hoang tưởng, vì họ tin rằng, người Nga đã xâm nhập vào các trại quân tình nguyện và đang tìm kiếm khắp nơi để tìm dấu vết của họ. Lý do là hiện có thông tin, một số điệp báo của Nga, đã gửi thông tin và tọa độ về lực lượng này để quân Nga tập kích. Huey cho biết, những tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về việc không áp dụng Công ước Geneva đối với những người lính đánh thuê đến chiến đấu ở Ukraine: Một khi bị bắt, họ không thể được đối xử công bằng. Do vậy Huey đang cố gắng ký hợp đồng với Quân đội Ukraine, để được đối xử nhân đạo trong trường hợp bị quân Nga bắt. Nguồn ảnh: PKP.

