Ba Lan khiếp vía khi tên lửa Nga dội như mưa sát biên giới

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã mở rộng hoạt động chiến sự bằng việc tiến hành các cuộc pháo kích, với hơn 30 tên lửa nhằm vào một căn cứ quân sự ở miền tây Ukraine, gần biên giới Ba Lan khiến nhiều người thiệt mạng. Các báo cáo từ phía Ukraine cũng cho biết tên lửa của Nga đã bắn trúng một căn cứ quân sự ở vùng Lviv, khiến ít nhất 35 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng. Căn cứ bị tấn công là Trung tâm Gìn giữ Hòa bình và An ninh Quốc tế, đây là một căn cứ lớn, nơi tổ chức các cuộc diễn tập quân sự quốc tế giữa Ukraine và NATO. Căn cứ này nằm cách biên giới Ba Lan khoảng 25km, quốc gia Đông Âu này cũng là nơi được quân đội Mỹ triển khai binh sĩ để hỗ trợ lực lượng NATO và sẵn sàng ngăn chặn các mối đe dọa từ Nga. Theo các nhà chức trách Ukraine, các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự của nằm ở phía tây nước này và sát biên giới Ba Lan vào hôm 14/3. Thống đốc khu vực Lviv, Maksym Kozytsky, cho biết Nga đã bắn hơn 30 quả rocket vào Trung tâm Gìn giữ Hòa bình và An ninh Quốc tế (IPSC), còn được gọi là Căn cứ quân sự Yavoriv. Căn cứ này nằm ở làng Yavoriv thuộc vùng Lviv cách thủ đô Kiev 30km và rất gần với Ba Lan - một quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu. Một số phương tiện truyền thông phương Tây cho hay, các ngôi nhà ở biên giới Ba Lan cũng đã rung chuyển khi tên lửa Nga tấn công. Theo hãng tin Reuters, bảy xe cứu thương đã được nhìn thấy đang lái xe về phía căn cứ quân sự trên và 19 xe cứu thương khác đã được nhìn thấy đang lái ra khỏi căn cứ. Đồng thời một số bức ảnh cũng được Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ. Trong ảnh là một tên lửa đạn đạo cất cánh từ bệ phóng gắn trên xe tải ở một nơi nào đó trên lãnh thổ Nga. IPSC là một căn cứ quân sự lớn, nơi tổ chức các cuộc diễn tập quân sự quốc tế. Theo quân đội Mỹ, Trung tâm Huấn luyện Chiến đấu Yavoriv được mô phỏng theo các trung tâm huấn luyện chiến đấu tiêu chuẩn của NATO. Tờ New York Times cũng cho hay, quân đội nước ngoài bao gồm cả người Mỹ đã tham gia huấn luyện tại căn cứ này vào tháng 2/2022 vừa qua. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov mô tả việc quân đội Nga nhắm mục tiêu vào căn cứ này là một "cuộc tấn công khủng bố". Tuy nhiên trước đó Bộ Quốc phòng Nga cũng đã đưa ra cảnh báo với lực lượng đánh thuê nước ngoài khi tham chiến tại Ukraine. Cuộc tấn công gần biên giới Ba Lan diễn ra sau khi Nga cảnh báo Mỹ rằng, việc chuyển vũ khí cho Ukraine từ một số quốc gia NATO chỉ là một động thái nguy hiểm và sẽ biến các đoàn xe này thành các mục tiêu cho quân đội Nga. Cuối ngày hôm đó, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden đã ủy quyền viện trợ quốc phòng trị giá 200 triệu USD cho Ukraine, bao gồm vũ khí, trang thiết bị, giáo dục và đào tạo quân sự. Đó là con số lớn nhất trong khoản viện trợ nhân đạo và quân sự khẩn cấp trị giá 13,6 tỷ USD cho Ukraine mà Thượng viện Mỹ đã thông qua. Mỹ cũng có quân đóng tại Ba Lan để hỗ trợ lực lượng NATO. Tổng thống Joe Biden khẳng định Mỹ sẽ không triển khai quân đội tới Ukraine nhưng nước này sẽ "bảo vệ từng tấc lãnh thổ của NATO”. Các vụ nổ ở ngoại ô thành phố Lviv cũng được các phóng viên quốc tế nghe thấy vào sáng sớm Chủ nhật 14/3, tuy nhiên không rõ liệu chúng có liên quan tới các cuộc tấn công gần căn cứ IPSC hay không. Nguồn ảnh: Pinterest.

