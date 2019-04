Ngạc nhiên lai lịch khẩu pháo lạ Algeria mang ra tập trận

Theo đó khẩu lựu pháo xuất hiện trong cuộc tập trận vừa rồi của Quân đội Algeria có tên PLL01 hay còn được gọi với cái tên khác là W88/890 do một công ty chế tạo vũ khí của Trung Quốc chế tạo. Nguồn ảnh: Militarytoday. Đây là khẩu pháo kéo có thiết kế hết sức kỳ lạ, ra đời từ năm 1987 và được sản xuất bởi CNGC - Tập đoàn Công nghiệp nặng Bắc Trung Quốc. Đây là phiên bản pháo hạng nặng đầu tiên của Trung Quốc sử dụng cỡ nòng 155mm theo kiểu phương Tây. Nguồn ảnh: Militarytoday. Trước khi khẩu lựu pháo PLL01 ra đời, Trung Quốc chỉ sử dụng cỡ nòng theo chuẩn của Liên Xô - nghĩa là cỡ nòng pháo lựu lớn nhất chỉ là 152mm thay vì 155mm. Nguồn ảnh: Militarytoday. Dù ra đời từ năm 1987, phải tới năm 1999 Trung Quốc mới cho Trưng bày khẩu pháo này tại một cuộc duyệt binh diễn ra ở Bắc Kinh. Nguồn ảnh: Militarytoday. Về cơ bản, pháo PLL01 được thiết kế dựa trên khẩu pháo GHN-45 do Áo sản xuất từ những năm 70 của thế kỷ trước. Khẩu PLL01 có cỡ nòng 155mm và chiều dài nòng gấp 45 lần đường kính. Nguồn ảnh: Militarytoday. Tầm bắn tối đa của khẩu pháo này là 17 km. Về cơ bản tầm bắn này tương đương với khẩu Type 66 - phiên bản D-20 của Liên Xô được Trung Quốc sản xuất nội địa có cỡ nòng 152mm. Tuy nhiên vượt trội hơn D-20, PLL01 có thể tăng tầm bắn tối đa lên tới 39 km khi sử dụng đạn tăng tầm có điều khiển. Nguồn ảnh: Militarytoday. Ngoài ra, do là pháo lựu nên PLL01 có tầm bắn tối thiểu khá lớn, lên tới 5400m. Ở khoảng cách gần hơn, khẩu pháo này sẽ không thể khai hoả trúng mục tiêu được. Nguồn ảnh: Militarytoday. Sơ tốc đầu nòng của khẩu PLL01 vào khoảng 903 mét/giây. Hệ thống nạp đạn bán tự động cho phép PLL01 khai hoả với tốc độ tối đa 4 viên mỗi phút khi bắn tấp cập hoặc 2 viên mỗi phút ở tốc độ thông thường. Nguồn ảnh: Militarytoday. Càng của PLL01 cho phép nó di chuyển 180 độ xoay quanh trục. Khi di chuyển trên đường, PLL01 sẽ được gập gọn, nòng pháo song song với mặt đất và có chiều dài tối đa 13 mét. Nguồn ảnh: Militarytoday. Mời độc giả xem Video: Pháo 122mm của Liên Xô được sử dụng ở Afghanistan.

