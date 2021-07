Nga tuyên bố Su-75 "được phát triển cho Việt Nam, Ấn Độ và châu Phi"

Sau khi xuất hiện những thông tin về chiếc máy bay chiến đấu một động cơ đầu tiên của Nga kể từ thời Xô Viết, các chi tiết khác liên quan đến loại máy bay này đã được tiết lộ vào ngày đầu tiên của triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS 2021 vào ngày 20/7, nơi một chiếc máy bay được trưng bày ở trung buổi triển lãm. Máy bay mới mang tên Checkmate - Chiếu Tướng, được mệnh danh là “tiêm kích Su-57 mini” và đóng vai trò như một đối trọng với các dòng máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo sử dụng các công nghệ thế hệ thứ 5.Máy bay chiến đấu hạng nhẹ trong thời gian gần đây đã chứng tỏ thành công hơn trên thị trường xuất khẩu do chi phí sản xuất, yêu cầu bảo dưỡng thấp hơn và chi phí vận hành thấp hơn. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, Nga thường ưa chuộng hơn đối với các dòng máy bay chiến đấu hạng nặng kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, cụ thể là các máy bay tiền nhiệm trực tiếp của tiêm kích Su-57 từ dòng chiến đấu cơ Flanker bao gồm Su-27, 30, 33, 34 và 35. Và sự ra đời của máy bay chiến đấu Checkmate ban đầu được suy đoán là nhằm để thay thế dòng máy bay chiến đấu hạng trung MiG-29 của Nga, đóng vai trò chủ yếu dành cho các thị trường xuất khẩu. Máy bay mới được cho là sẽ có các biến thể không người lái, một chỗ ngồi và hai chỗ ngồi, đồng thời sẽ sẵn sàng xuất khẩu vào năm 2026. Một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy máy bay chiến đấu hạng nhẹ mới của Nga được sản xuất chủ yếu để xuất khẩu là tên gọi của nó, từ “Checkmate” được trưng bày tại triển lãm MAKS 2021 và không được dịch sang tiếng Nga, cho thấy rằng nó chủ yếu nhắm đến các khách hàng nước ngoài. Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov tuyên bố trong buổi triển lãm: “Chương trình thực sự hướng tới các nước như Việt Nam, Ấn Độ và châu Phi. Nhu cầu về những chiếc máy bay này khá cao, ước tính ít nhất là khoảng 300 chiếc trong thời gian tới”. Ấn Độ đặc biệt có ý định mở rộng số lượng phi đội máy bay chiến đấu trong biên chế, đồng thời cho loại biên các máy bay cũ kỹ từ thời Chiến tranh Lạnh như MiG-21 và Mirage 2000. Tuy nhiên, để giành được hợp đồng của Ấn Độ, máy bay Checkmate sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của MiG-35, Tejas và MiG-29UPG rẻ hơn nhiều mà nước này đã tiếp tục đặt hàng nhiều. Ngoài ra, lực lượng không quân Việt Nam hiện cũng không có máy bay chiến đấu nào để Checkmate đảm nhiệm vai trò thay thế, mặc dù không thể loại trừ khả năng chúng ta có thể tìm cách mở rộng phi đội của mình. Truyền thông Nga thì cho rằng, Việt Nam đang thể hiện sự quan tâm lớn hơn đến dòng máy bay tiên tiến Su-57, kế hoạch mua Su-57 của Việt Nam dự kiến sẽ được ưu tiên hơn so với Checkmate. Về chi phí của máy bay chiến đấu Chiếu Tướng, người đứng đầu nhà xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rostec, Sergei Chemezov cho biết máy bay chiến đấu sẽ được bán trên thị trường với mức giá rất thấp từ 25-30 triệu USD/chiếc. Tuy nhiên, giá có thể cao hơn đáng kể tùy thuộc vào loại vũ khí trang bị, đào tạo và phụ tùng thay thế được bao gồm trong hợp đồng. Ông Chemezov nhấn mạnh rằng máy bay Checkmate được phát triển rất nhanh vì nó dựa trên các công nghệ đã được phát triển cho Su-57. Máy bay chiến đấu được trưng bày với vũ khí trang bị tiêu chuẩn cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của Nga, bao gồm tên lửa tầm nhiệt R-73 và radar chủ động R-77, tên lửa hành trình chống hạm Kh-59MK. Checkmate sẽ được hưởng lợi từ khả năng siêu hành trình được cung cấp bởi động cơ tạo lực đẩy đơn, giống như máy bay chiến đấu J-10C của Trung Quốc hiện nay, cũng như khả năng bay siêu vượt âm trong thời gian dài mà không cần sử dụng thiết bị đốt sau. Khoang vũ khí chính của Checkmate bên trong thân dưới của máy bay được thiết kế để chứa ba tên lửa không đối không R-37M tầm xa, hiện có tầm bắn xa nhất trên thế giới. Ngoài ra còn có một khoang vũ khí phụ nằm ở phía trước thiết bị hạ cánh có kích thước nhỏ hơn để chưa các tên lửa R-73 tầm ngắn. Bán kính chiến đấu của máy bay là 1.500km, kết hợp với bộ cảm biến nhỏ cung cấp cho Checkmate một phạm vi quan sát khiêm tốn hơn so với Su-57, nhưng đó vẫn là đặc điểm đáng tự hào đối với một máy bay có kích thước nhỏ. Máy bay cũng được hưởng lợi từ khả năng cất cánh và hạ cánh ngắn, đồng thời có thể mang lượng vũ khí khoảng 6.800kg. Nguồn ảnh: Avia. Cận cảnh máy bay chiến đấu Checkmate của Sukhoi được giới thiệu tại triển lãm hàng không MAKS-2021. Nguồn: YDex.

