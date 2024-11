Phiên bản MG HS 2024 thử nghiệm ANCAP là bản 1.5L tăng áp. Mẫu CUV này đạt kết quả tốt ở hầu hết các bài thử nghiệm bao gồm va chạm với người đi bộ, va chạm bên, va chạm cột chéo, bảo vệ cổ. Bên cạnh đó, MG HS cũng thể hiện tốt trong bài kiểm tra bảo vệ an toàn đối với hành khách trẻ em. Tuy nhiên, khả năng bảo vệ xương chậu cho người đi bộ dễ bị tổn thương của xe SUV MG HS 2024 chưa hoàn hảo, với một số hạng mục đạt điểm "tốt" và một số hạng mục có hiệu suất "kém". Ngoài ra hệ thống phanh khẩn cấp tự động lùi xe ở tốc độ 4km/h và 8km/h được đánh giá là "còn hạn chế". MG HS được trang bị hệ thống giám sát người lái, tuy nhiên ANCAP không trao điểm cho hệ thống này vì không đáp ứng các yêu cầu của tổ chức an toàn. Xe cũng không có cảnh báo người dùng quên trẻ trên xe do không có camera/cảm biến theo dõi hàng ghế sau nên cũng không có điểm thành phần trên. Tổng thể, MG HS đạt 90% điểm cho bảo vệ hành khách trưởng thành, 87% cho bảo vệ hành khách trẻ em, 83% cho bảo vệ người sử dụng đường bộ dễ bị tổn thương và 89% cho hệ thống hỗ trợ an toàn. Giám đốc điều hành ANCAP, bà Carla Hoorweg, cho biết: "MG HS của Trung Quốc thế hệ trước đã đạt kết quả 5 sao theo các tiêu chí của năm 2019. Các quy trình của chúng tôi đã được nâng cấp hai lần kể từ đó, vì vậy thật vui khi thấy MG HS tiếp tục được đánh giá cao về độ an toàn." HS là mẫu xe thứ hai của MG được ANCAP chấm 5 sao an toàn sau MG 4 vào năm 2022 (khi đó có chuẩn thử nghiệm bớt khắt khe hơn). Tuy nhiên, một số mẫu xe khách của thương hiệu này lại không được đánh giá cao về độ toàn như MG3 đời mới chỉ 3 sao còn MG5 sedan năm ngoái thậm chí nhận 0 sao an toàn. Video: MG HS 2024 của Trung Quốc đạt điểm an toàn cao nhất ANCAP.

Phiên bản MG HS 2024 thử nghiệm ANCAP là bản 1.5L tăng áp. Mẫu CUV này đạt kết quả tốt ở hầu hết các bài thử nghiệm bao gồm va chạm với người đi bộ, va chạm bên, va chạm cột chéo, bảo vệ cổ. Bên cạnh đó, MG HS cũng thể hiện tốt trong bài kiểm tra bảo vệ an toàn đối với hành khách trẻ em. Tuy nhiên, khả năng bảo vệ xương chậu cho người đi bộ dễ bị tổn thương của xe SUV MG HS 2024 chưa hoàn hảo, với một số hạng mục đạt điểm "tốt" và một số hạng mục có hiệu suất "kém". Ngoài ra hệ thống phanh khẩn cấp tự động lùi xe ở tốc độ 4km/h và 8km/h được đánh giá là "còn hạn chế". MG HS được trang bị hệ thống giám sát người lái, tuy nhiên ANCAP không trao điểm cho hệ thống này vì không đáp ứng các yêu cầu của tổ chức an toàn. Xe cũng không có cảnh báo người dùng quên trẻ trên xe do không có camera/cảm biến theo dõi hàng ghế sau nên cũng không có điểm thành phần trên. Tổng thể, MG HS đạt 90% điểm cho bảo vệ hành khách trưởng thành, 87% cho bảo vệ hành khách trẻ em, 83% cho bảo vệ người sử dụng đường bộ dễ bị tổn thương và 89% cho hệ thống hỗ trợ an toàn. Giám đốc điều hành ANCAP, bà Carla Hoorweg, cho biết: " MG HS của Trung Quốc thế hệ trước đã đạt kết quả 5 sao theo các tiêu chí của năm 2019. Các quy trình của chúng tôi đã được nâng cấp hai lần kể từ đó, vì vậy thật vui khi thấy MG HS tiếp tục được đánh giá cao về độ an toàn." HS là mẫu xe thứ hai của MG được ANCAP chấm 5 sao an toàn sau MG 4 vào năm 2022 (khi đó có chuẩn thử nghiệm bớt khắt khe hơn). Tuy nhiên, một số mẫu xe khách của thương hiệu này lại không được đánh giá cao về độ toàn như MG3 đời mới chỉ 3 sao còn MG5 sedan năm ngoái thậm chí nhận 0 sao an toàn. Video: MG HS 2024 của Trung Quốc đạt điểm an toàn cao nhất ANCAP.