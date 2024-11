Quất mộc căn giá chục triệu “ngóng” đại gia chơi Tết 2025

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, năm nay nhiều nhà vườn ở Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) chịu thiệt hại không nhỏ. Tuy nhiên, các nhà vườn bị thiệt hại đang tất bật chăm bón quất cảnh để kịp phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Ảnh: Công luận Ngoài quất bình, quất mini, quất gỗ lũa... quất mộc căn được nhiều khách hàng quan tâm bởi dáng vẻ độc đáo của những bộ rễ nhô hẳn lên khỏi mặt đất. Ảnh: Tiền phong Dự đoán, số lượng quất mộc căn năm nay đưa ra thị trường sẽ khiêm tốn hơn so với năm trước. Ảnh: Công luận \ Quất mộc căn mang vẻ hùng dũng, khỏe khoắn nhưng hết sức mềm mại nhờ sự uốn tỉa tạo tác điêu luyện. Ảnh: Công luận Quất mộc căn có nhiều dáng thế như mẫu tử, huynh đệ, thác đổ, ngũ phúc, tứ quý, lộc bình... Ảnh: Tiền phong Tùy theo lượng rễ mỗi cây, thợ uốn quất mộc căn có thể thiết kế tạo hình. Ảnh: Công luận Rễ càng to, càng già chứng tỏ cây càng lâu năm và có giá trị cao. Ảnh: Công luận Ngoài bộ rễ, cây quất mộc căn phải có tổng thể hài hòa, bố cục mạch lạc, để phô trương vẻ đẹp gốc và thân... Ảnh: Tiền phong Quan trọng nhất, cây quất phải đáp ứng đủ ba yếu tố "cổ - kỳ - mỹ" như các loại cây cảnh khác. Ảnh: Công luận Tuỳ theo kích thước và độ đẹp mà quất mộc căn có giá từ hơn 1 triệu đồng cho tới hàng chục triệu đồng. Ảnh: Tiền phong Thậm chí, nhiều cây quất đã được khách đặt hàng từ tháng 10. Ảnh: Tiền phong

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, năm nay nhiều nhà vườn ở Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) chịu thiệt hại không nhỏ. Tuy nhiên, các nhà vườn bị thiệt hại đang tất bật chăm bón quất cảnh để kịp phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Ảnh: Công luận Ngoài quất bình, quất mini, quất gỗ lũa... quất mộc căn được nhiều khách hàng quan tâm bởi dáng vẻ độc đáo của những bộ rễ nhô hẳn lên khỏi mặt đất. Ảnh: Tiền phong Dự đoán, số lượng quất mộc căn năm nay đưa ra thị trường sẽ khiêm tốn hơn so với năm trước. Ảnh: Công luận \ Quất mộc căn mang vẻ hùng dũng, khỏe khoắn nhưng hết sức mềm mại nhờ sự uốn tỉa tạo tác điêu luyện. Ảnh: Công luận Quất mộc căn có nhiều dáng thế như mẫu tử, huynh đệ, thác đổ, ngũ phúc, tứ quý, lộc bình... Ảnh: Tiền phong Tùy theo lượng rễ mỗi cây, thợ uốn quất mộc căn có thể thiết kế tạo hình. Ảnh: Công luận Rễ càng to, càng già chứng tỏ cây càng lâu năm và có giá trị cao. Ảnh: Công luận Ngoài bộ rễ, cây quất mộc căn phải có tổng thể hài hòa, bố cục mạch lạc, để phô trương vẻ đẹp gốc và thân... Ảnh: Tiền phong Quan trọng nhất, cây quất phải đáp ứng đủ ba yếu tố "cổ - kỳ - mỹ" như các loại cây cảnh khác. Ảnh: Công luận Tuỳ theo kích thước và độ đẹp mà quất mộc căn có giá từ hơn 1 triệu đồng cho tới hàng chục triệu đồng. Ảnh: Tiền phong Thậm chí, nhiều cây quất đã được khách đặt hàng từ tháng 10. Ảnh: Tiền phong