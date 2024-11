Porsche Cayenne Turbo GT hơn 12 tỷ đầu tiên lên sàn xe cũ Việt

Porsche Cayenne Turbo GT thế hệ mới là dòng xe SUV hiệu suất cao, đối thủ của những Lamborghini Urus, Bentley Bentayga S, Aston Martin DBX... tại Việt Nam có gần 5 chiếc xe được nhập khẩu chính hãng về nước, với giá bán từ 12,25 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn thêm. Các chủ xe SUV Porsche Cayenne Turbo GT đều là những tay chơi, đại gia hay nhà sưu tập xe, vì thế, việc tìm kiếm 1 chiếc xe rao bán trên thị trường rất hiếm, nhưng mới đây, 1 xe Porsche Cayenne Turbo GT đã được giao dịch lại. Chiếc xe Porsche Cayenne Turbo GT này thuộc đời 2022, xe đã chạy được hơn 1.300 km nhưng đã được chủ xe bán lại, cho 1 người hay mua bán xe Porsche cũ ở TP HCM. Mức giá bán lại hiện nay của chiếc xe SUV hiệu suất cao Porsche Cayenne Turbo GT là 12,8 tỷ đồng. Mức giá xe Porsche Cayenne Turbo GT này còn cao hơn cả giá xe mới, tất nhiên, nó có lý do đằng sau đó, vì giá này đã bao gồm các tùy chọn cũng như lệ phí trước bạ 10%, người mua hiện tại chỉ cần đóng 2% để sang tên. Ngoại thất xe sơn màu xanh lục bảo đẹp mắt cùng nhiều chi tiết bằng carbon. Sức hấp dẫn của xe Cayenne Turbo GT 2022 để biến nó thành chiếc SUV nhanh nhất trong lịch sử Porsche chính là khối động cơ đầy mạnh mẽ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép sản sinh công suất tối đa lên đến 631 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. So sánh nhẹ sẽ thấy Porsche Cayenne Turbo GT mạnh hơn bản Turbo đến 100 mã lực và nếu so với bản tiêu chuẩn được trang bị động cơ V6, 3.0 lít, tăng áp cho công suất tối đa chỉ 335 mã lực con số chênh lệch gần 300 mã lực. Sức mạnh ấn tượng trên còn đi kèm với hộp số Tiptronic tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh, nhờ đó, mẫu xe Porsche Cayenne Turbo GT 2022 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 300 km/h. Video: Giới thiệu Porsche Cayenne Turbo GT tại Việt Nam.

