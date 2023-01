Nga tuyên bố loại khỏi vòng chiến đấu 5 lữ đoàn Ukraine tại Soledar

Ngày 12/1, trang Komsomolskaya Pravda của Nga có bài viết cho rằng, việc quân đội Nga đánh chiếm thị trấn Soledar có ý nghĩa to lớn, bởi nhiều đơn vị quân đội Ukraine chuẩn bị tấn công Crimea, đã được huy động tới đây và bị tiêu diệt; qua đó làm giảm đi rất nhiều áp lực với quân Nga trên các hướng khác. Theo truyền thông Nga, cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine ở thị trấn Soledar bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài gần nửa năm. Bản thân thị trấn này rất “khiêm tốn”, chỉ có 10.000 người dân; nhưng đây là nơi có các mỏ muối, lối đi ngầm và là một sườn phòng thủ quan trọng của thành phố Bakhmut. Đằng sau Soledar và Bakhmut là các khu vực tập trung dân cư quan trọng nhất của khu vực Donbass như Konstantinovka, Druzhkovka, Nikolayevka, Kramatorsk và Slavyansk. Trên thực tế, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhnyi không muốn chiến đấu với quân đội Nga ở Soledar và đã muốn rút lui từ lâu; nhưng Tổng thống Ukraine Zelensky thì lập luận rằng, để giành được nhiều viện trợ của phương Tây hơn, thì phải giữ được Soledar và Bakhmut. Truyền thông Nga tiết lộ, quân đội Ukraine đã triển khai ít nhất 5 lữ đoàn tại Soledar, bao gồm Lữ đoàn xe tăng độc lập số 4 và các lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 60, 61, 62 và 63. Và chính “cối xay thịt” của quân đội Nga ở Soledar đã khiến quân đội Ukraine không thể mở đầu cuộc tấn công vào Melitopol và Crimea thuộc vùng Zaporozhye. Dù truyền thông phương Tây cũng đưa tin về thảm kịch của quân đội Ukraine ở Soledar, nhưng lãnh đạo Kiev vẫn “không hề lay chuyển”. Truyền thông Nga cho rằng, lãnh đạo Ukraine đã “duy ý chí”, quyết giữ khu vực không phải có vị thế “quá quan trọng”. Hãng thông tấn AP đưa tin, chiến thuật tấn công của quân đội Nga ở Soledar cũng không có gì đặc biệt, vẫn là “tiền pháo, hậu xung”; Quân đội Nga đã tập trung về ưu thế hỏa lực tuyệt đối với Quân đội Ukraine và 90% thương vong của Quân đội Ukraine tại Soledar và Bakhmut là do pháo binh của quân Nga gây ra. Và khi quân đội Ukraine bị thương và kiệt sức vì hỏa lực pháo binh, lúc này quân Nga sẽ bắt đầu một làn sóng tấn công bằng lực lượng quân đội chính quy; bao gồm các binh sĩ, lính dù hoặc lực lượng đặc biệt được huấn luyện tốt và đặc biệt là lực lượng bán quân sự Wagner; nên có thể dễ dàng chọc thủng các vị trí phòng ngự của Ukraine. Dưới sức tấn công của quân đội Nga, những người “gục ngã đầu tiên” chính là lính đánh thuê phương Tây. Họ là những người đầu tiên báo cáo công khai trên truyền thông rằng, con đường nối giữa thành phố Bakhmut và Soledar (dài 11 km) đã bị quân Nga cắt đứt. Hãng tin CNN của Mỹ thậm chí đã đưa một binh sĩ từ Soledar đến để phát sóng trực tiếp, nói rằng: "Tình hình nguy cấp, số người chết cao, không ai đếm hết số người chết. Đơn vị của chúng tôi đã phải thay hơn một nửa quân số và chúng tôi không thậm chí có thời gian để nhớ tên của nhau. Mọi người đều hiểu rằng Soledar sẽ bị tràn ngập". Trong khi đó, cố vấn của người đứng đầu nhà nước cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR), Jan Gagin tuyên bố, liên quân Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 5 lữ đoàn của Ukraine ở Soledar trong cuộc chiến cam go kéo dài 5 tháng vừa qua. Theo ông Jan Gagin, thông tin về số lượng tổn thất của quân đội Ukraine ở Soledar là khá khách quan và thậm chí còn bị đánh giá thấp; vì ngoài các lực lượng chính quy của Quân đội Ukraine, còn có đáng kể lực lượng lính đánh thuê nước ngoài cũng bị tiêu diệt ở Soledar. Còn theo nguồn tin của hãng tin Pháp AFP, một số binh lính của Quân đội Ukraine đã cố gắng thoát ra khỏi sự bao vây của lính dù Nga ở Soledar, nhưng đã bị tiêu diệt. Nguồn tin cho biết, sau khi lính dù Nga bao vây thành công thị trấn Soledar từ phía nam và phía bắc, quân đội Ukraine đã cố gắng đột phá về hướng Bakhmut. Theo nguồn tin này, một số xe bọc thép chở quân và xe bọc thép đã cố gắng chạy thoát khỏi Soledar; tuy nhiên, đoàn xe đã bị hỏa lực dày đặc của quân Nga chặn lại, khiến một số xe chiến đấu bọc thép bị phá hủy. Trên đoạn video do các nhà báo AFP quay được, có thể thấy rằng lính dù Nga đã bắt được đoàn xe bọc thép Ukraine ở ngã tư đường, nơi đoàn xe bọc thép buộc phải dừng lại, vì bị hỏa lực quân Nga ngăn chặn. Hiện không biết có bao nhiêu phương tiện của Quân đội Ukraine đã cố gắng trốn thoát khỏi Soledar. Nhưng qua đoạn video, thấy một số phương tiện đã vượt qua thành công. Đánh giá qua đoạn video, có thể thấy hình ảnh quân đội Nga đã tiêu diệt được một chiếc xe bọc thép VAB của Pháp viện trợ cho Quân đội Ukraine. Đồng thời, số lượng binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu không được tiết lộ. Ông Jan Gagin nhấn mạnh rằng, sau khi tràn ngập Soledar, liên quân Nga sẽ củng cố trận địa phòng ngự tại đây và làm bàn đạp để tạo thế bao vây thành phố Bakhmut từ hướng đông bắc. Việc giành quyền kiểm soát Soledar và Bakhmut sẽ mở tung “khóa cửa” trên đường tấn công cụm cứ điểm Slavyansk và Kramatorsk.

