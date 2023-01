Nga tuyên bố tràn ngập Soledar, khép vòng vây quân Ukraine

Ngày 6/1 là ngay lễ Giáng sinh ở các Nhà thờ Chính thống giáo Nga. Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh ngừng bắn toàn bộ chiến tuyến trong vòng 36 giờ từ 12h ngày 6/1 đến 24h ngày 7/1, nhưng quân đội Ukraine không hợp tác. Tuy nhiên các trận địa pháo của Ukraine bị quân Nga chế áp và cuộc tấn công quy mô lớn của Quân đội Nga tạm ngừng. Sau khi lệnh ngừng bắn do Moskva đề xuất kết thúc, quân đội Nga đã mở cuộc tấn công quy mô lớn theo hướng Bakhmut và Soledar. Mặc dù quân đội Ukraine một lần nữa mở cuộc phản công vào vị trí của Nga, nhưng xét trên thực tế là quy mô đợt phản công này nhỏ hơn những lần trước và có tính chất kìm chân quân Nga. Rõ ràng, sau khi quân đội Nga đã tăng quân quy mô lớn về hướng này, thực lực hiện tại của quân đội Ukraine không có cách nào có thể chọc thủng phòng tuyến của quân đội Nga. Và khi các trận chiến đấu ở Bakhmut và Soledar đang căng thẳng, việc quân đội Ukraine tiếp tục phản công quân đội Nga ở hướng này là rất thiếu khôn ngoan. Ngày 9/1, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến rất đáng kể trên hướng Bakhmut và Soledar, sau khi kiểm soát hoàn toàn làng Bakhmotsk, quân đội Nga và lực lượng bán quân sự Wagner đã đột nhập vào trung tâm thị trấn Soledar. Trước sức tấn công mạnh mẽ của quân Nga, quân đội Ukraine phòng thủ tại đây buộc phải bỏ vị trí và rút lui về phía tây bắc. Vấn đề bây giờ là quân đội Nga tấn công từ hướng Yakovlevka đến phía đông bắc của Soledar, đã chiếm giữ đầu cầu ở phía bắc Soledar, khiến quân đội Ukraine đã bị mắc kẹt trong gọng kìm tấn công bắc nam của quân đội Nga. Sau khi đẩy nhanh tốc độ tiến công, quân Nga đã tiến sát đến mỏ muối Soledar, mỏ muối lớn nhất châu Âu, đây cũng có thể là pháo đài phòng thủ của quân đội Ukraine tại Soledar, hoặc có thể trở thành mồ chôn của họ, do cạn kiệt sức lực và nguồn tiếp viện. Ngay từ ngày 11/12/2022, Tổng thống Ukraine Zelensky đã tuyên bố rằng, tình hình mà quân đội Ukraine phải đối mặt ở Soledar là rất khó khăn. Điều này chủ yếu là do các tuyến tiếp tế chính của quân đội Ukraine đang bị đe dọa bởi hỏa lực pháo binh của Nga. Sau khi các làng Yakovlevka và Bakhmotsk bị quân đội Nga tràn ngập, Soledar thực tế không thể cầm cự được. Trong những ngày đầu năm mới, Quân đội Nga và Ukraine vẫn giao tranh ác liệt ở các vùng ngoại ô phía bắc, phía đông và phía nam của Bakhmut. Ở phía tây nam của Bakhmut, quân Nga đã đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine vào các trận địa của Nga tại Kurdyumovka và tiếp tục cuộc tấn công vào Kleseyevka. Tại Marinka, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, lực lượng bán quân sự Wagner của Nga cũng đã xuất hiện ở Marinka và chiếm giữ một vị trí ở hướng tây nam của khu vực này; hiện phần đất do quân đội Ukraine kiểm soát ở Marinka ngày càng thu hẹp lại. Quân đội Nga đã sử dụng máy bay, pháo binh và pháo nhiệt áp hạng nặng để tấn công Konstantinovka, Novomikhalivka, Prechstovka, Novo Mayorsk và Zaporo xung quanh Bakhmut. Một binh sĩ thuộc đơn vị chiến đấu chính của Ukraine ở Soledar cho biết, thương vong quân Ukraine ở Soledar rất cao, khó có khả năng đơn vị này bám trụ được. Trong những ngày qua, khi các điểm cao chỉ huy ở phía đông bắc và phía nam đều bị quân đội Nga chiếm đóng, thành phố Bakhmut là một tử địa; nếu quân Ukraine tiếp tục bảo vệ thành phố, sẽ rất khó để nhận được sự hỗ trợ. Soledar và thành phố lân cận Bakhmut đang trở thành vùng chiến sự căng thẳng nhất giữa Nga và Ukraine trong thời gian qua. Theo ông Yevgeny-Prigozin, người đứng đầu lực lượng Wagner, chỉ có lực lượng bán quân sự Wagner tham gia vào chiến dịch tại Soledar. Theo thông tin mới nhất được tờ Russia Today (RT) đăng tải, trích dẫn từ tờ "Người bảo vệ" của Anh và các phương tiện truyền thông khác đưa tin, người đứng đầu lực lượng bán quân sự Wagner nói rằng, họ đã "kiểm soát toàn bộ thành phố Soledar và bao vây quân đội Ukraine ở đó chưa kịp rút. Ông Yevgeny Prigozin cho biết trong một tuyên bố gửi tới giới truyền thông vào ngày 10/1 rằng, lực lượng của ông đã giành quyền kiểm soát thị trấn Soledar. Người đứng đầu lực lượng Wagner cũng cho biết, giao tranh đang diễn ra ở trung tâm thành phố và một số binh sĩ Ukraine chưa xác định đã bị bao vây. Theo thông tin trực tiếp từ Soledar, đến sáng sớm ngày 11/1, các trận chiến cục bộ vẫn đang diễn ra. Ít nhất một đại đội Ukraine, bao gồm cả những binh lính thuộc Lữ đoàn bộ binh 61 của Quân đội Ukraine, đã đầu hàng các đơn vị Nga. Những người lính Ukraine còn lại trong vòng vây được yêu cầu đầu hàng. Tối hậu thư của quân Nga đã hết hạn. Hiện tại, các lực lượng Nga ở phía bắc, nam và tây Soledar đang phối hợp, bao vây và truy quét quân đội Ukraine không chịu rút khỏi thành phố. Tuần trước, ông Prigozin cho biết, mục tiêu của lực lượng Wagner không chỉ là kiểm soát Soledar, mà còn là "giải trừ khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine". Được biết, trước cuộc xung đột xảy ra, Soledar là một thị trấn công nghiệp với khoảng 10.000 cư dân. Thị trấn này cách thành phố chiến lược Bakhmut khoảng 11 km. Việc kiểm soát Soledar và Bakhmut có thể mở đường cho lực lượng Nga nắm quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine.

