Lợi dụng 36 giờ ngừng bắn, Ukraine triệt thoái khỏi Soledar

Tổng thống Nga Putin ra lệnh cho quân đội nước này, ngừng bắn trên toàn chiến tuyến ở Ukraine trong 36 giờ. Vậy trong 36 giờ này, điều gì đã xảy ra trên chiến trường Ukraine? Phải chăng như lời Tổng thống Ukraine Zelensky nói, quân đội Nga đang tranh thủ ngừng bắn để nghỉ ngơi? Trước hết có thể khẳng định, Nga và Ukraine chưa đạt được một lệnh ngừng bắn thực sự, hai bên vẫn đang giao tranh ác liệt trên tiền tuyến; báo động phòng không vẫn vang lên khắp lãnh thổ Ukraine.Quân đội Ukraine cũng vậy, họ tiếp tục tấn công vào các vị trí của quân đội Nga và bị chống trả ác liệt, khiến đề xuất ngừng bắn trở thành tuyên bố suông. Nhưng điều bất ngờ xảy ra, lợi dụng lệnh ngừng bắn, phía Ukraine bất ngờ rút 12.000 quân khỏi Soledar về hướng Bakhmut. Vậy tại sao quân đội Ukraine lại bất ngờ bỏ vị trí tháo chạy? Điều này chủ yếu là do quân đội Ukraine lo lắng rằng, sau lệnh ngừng bắn, Nga đó phát động một cuộc tấn công quy mô lớn, điều này sẽ gây ra thương vong quá lớn cho quân Ukraine. Do xung đột đã kéo dài nên bản thân quân đội Ukraine cũng tổn thất rất nhiều binh lực; đặc biệt ở hướng Bakhmut, quân đội Ukraine thiệt hại hơn 10.000 quân. Nếu quân đội Nga tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, một số cơ sở quân sự của Ukraine có thể bị xóa sổ. Trong khi đó, người đứng đầu nhà nước cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) Pushilin tuyên bố, liên quân Nga sắp giành quyền kiểm soát thị trấn Soledar, nằm trong khu vực Donetsk. Hiện tại ở Soledar, vẫn đang diễn ra những trận chiến ác liệt ở phía Tây thành phố. Người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner (phương Tây gọi là lính đánh thuê), Yevgeny Prigozhin, cũng đã thông báo điều này. Hiện lực lượng lính Wagner đang đẩy đội hình Ukraine ra khu vực bãi mìn số 7 ở phía tây thành phố. Ngày hôm qua, có thông tin rằng, lực lượng Wagner đã tiến vào trung tâm thị trấn Soledar và đang cận chiến với lính Ukraine phòng thủ tại đây. Giờ đây, họ đang di chuyển về phía tây, truy quét những lực lượng còn lại của quân Ukraine còn chốt giữ tại đây. Theo người đứng đầu DPR Pushilin, việc giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Soledar, sẽ tạo điều kiện lớn cho liên quân trong việc bao vây Bakhmut và thông đường đến Seversk. Nếu quân đội Nga giành được các thành phố này, đó sẽ là một chiến thắng rất lớn cho quân Nga ở Donbass, sau nhiều tháng chiến đấu. Trước đây, tình hình tồi tệ của quân Ukraine ở Soledar đã buộc Kiev phải thừa nhận; ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anna Malyar cho biết, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ vào Soledar. Hiện cả ở Bakhmut và Soledar, Quân đội Ukraine, đang phải chịu tổn thất to lớn. Trong khi đó, theo thông tin của truyền thông phương Tây, có hàng nghìn binh sĩ Ukraine bị bao vây ở Soledar. Các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine nhận được lệnh rời khỏi Soledar trong vòng 24 giờ. Vào đêm hôm trước, các đơn vị Ukraine đóng ở Soledar đã nhận được lệnh, bắt đầu rút quân ngay lập tức khỏi thị trấn này. Quân đội Ukraine chỉ có 24 giờ để thực hiện việc rút quân; trong thời gian này, quân đội Ukraine sẽ tiến hành các cuộc tấn công tăng cường vào Soledar, để yểm trợ cho việc rút lui của các lực lượng chủ chốt. Thông tin chính thức như vậy không xuất hiện công khai; nhưng theo các nguồn thông tin của Ukraine, vào khoảng nửa đêm, quân đội Ukraine thực sự bắt đầu rút thiết bị quân sự và các đơn vị của họ khỏi thị trấn Soledar. Lý do rút quân của phía Ukraine, là do quân đội Nga đã phong tỏa một tuyến đường quan trọng, cung cấp bảo đảm hậu cần cho các lực lượng Ukraine chiến đấu trong thị trấn. Do vậy việc phòng thủ thêm ở Soledar, dường như không còn phù hợp. Việc quân đội Ukraine để mất quyền kiểm soát Soledar cho thấy, Quân đội Ukraine đã có dấu hiệu “hụt hơi” khi không thể chịu đựng được các cuộc tập kích hỏa lực dữ dội của quân đội Nga. Việc phải rút khỏi Soledar, sẽ làm tăng áp lực lên Bakhmut, vì Soledar nằm ở phía đông bắc của Bakhmut. Như vậy Bakhmut sẽ bị quân Nga bao vây ba mặt.

