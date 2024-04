Nga tổn thất lớn khi Tư lệnh Quân đoàn châu Âu bị bắt

Tình hình chiến trường Ukraine thay đổi đáng kể sau khi pháo đài Avdiivka bị thất thủ, Quân đội Ukraine phải chuyển sang thế phòng thủ toàn diện trên chiến trường do 2 yếu tố mang tính quyết định, thứ nhất là khó khăn về quân số do thương vong quá nhiều và thứ hai là do thiếu đạn pháo. Ngược lại, Quân đội Nga ngày càng hoàn thiện hơn, khi số lượng quân được triển khai tăng gần gấp đôi, có đủ vũ khí, đạn dược và chiến thuật phù hợp. Đặc biệt là việc lực lượng không quân chiến thuật hồi sinh, giúp họ tấn công các vị trí kiên cố của quân Ukraine dễ dàng hơn. Các chiến thắng liên tục của quân Nga giành được ở mặt trận Kupyansk (Kharkov) khiến Quân đội Ukraine vội vã phòng thủ thành phố Kharkov. Còn ở phía tây Avdiivka, Nga đã tấn công tuyến phòng thủ thứ hai được thiết lập vội của Ukraine. Ở phía tây Bakhmut, quân Nga tiến tới cứ điểm Chasiv Yar. Các nhà phân tích quân sự của các hãng truyền thông Mỹ cho rằng, ý tưởng của phương Tây tiếp tục kéo dài cuộc chiến ở Ukraine thêm vài năm nữa, nhằm làm Nga kiệt quệ là không thực tế. Và họ đã vội đánh giá thấp sức mạnh quân sự của Nga. Theo các nhà quan sát độc lập, nếu phương Tây không đưa quân can thiệp vào cuộc chiến và không thể cung cấp đủ vũ khí, đạn dược cho Ukraine, thì chiến tranh có thể kết thúc ngay sau mùa thu năm nay. Trong tình hình hiện nay, có nhiều ý kiến phân tích, nhận định xung quanh cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhưng ít người lạc quan về triển vọng cuộc chiến của Quân đội Ukraine, kể cả một số lãnh đạo Ukraine và đặc biệt là phương Tây. Tuy nhiên đây cũng chỉ là những phân tích chủ quan, dựa trên tình hình chiến trường, quy mô quân đội hai bên và việc hỗ trợ hậu cần… chứ không thể coi là những đánh giá toàn diện và khách quan. Hơn nữa chiến tranh hiện đại dựa vào sức mạnh toàn diện, trong đó lợi thế về nhận thức chiến trường theo thời gian thực, cũng không thể thay thế hoàn toàn bằng lợi thế về quân số và vũ khí của đối phương. Có một câu nói trong nghệ thuật chiến tranh: Nếu bạn biết kẻ thù của mình và biết chính mình, bạn có thể chiến đấu trăm trận mà không gặp nguy hiểm. Hiểu rõ thực lực của mình thì dễ, nhưng khó có thể hiểu rõ những thay đổi về thực lực và hành động của đối phương; đây thực sự là một việc rất khó khăn. Cho dù các vệ tinh trinh sát quân sự của NATO và Nga có tiên tiến đến đâu, hay họ có bao nhiêu máy bay trinh sát điện tử và UAV chiến lược tầm cao, thì cũng không thể hiểu đối phương định làm gì. Đây cũng là lý do cốt lõi vì sao từ xưa đến nay, từ đông sang tây, vai trò của gián điệp là không thể thay thế. Hoạt động bắt giữ vừa được cơ quan phản gián Ba Lan thực hiện, chắc chắn sẽ khiến NATO và Liên minh châu Âu phải “đổ mồ hôi hột”. Theo các nguồn tin của Ba Lan, cơ quan phản gián nước này đã mở một "cuộc điều tra truy tố" đối với Trung tướng Jaroslaw Gromadzinski, người giữ chức Tư lệnh Quân đoàn châu Âu (Eurocorps). Trung tướng Gromadzinski bị tình nghi là "gián điệp Nga" ẩn nấp trong quân đội châu Âu và NATO. Theo một số thông tin bị rò rỉ, Trung tướng Jaroslaw Gromadzinski đã bị cách chức và trở về Ba Lan từ trụ ở Quân đoàn châu Âu ở Strasbourg, Pháp. Trước khi nắm quyền chỉ huy luân phiên 2 năm của Eurocorps vào tháng 6 năm ngoái, ông Gromadzinski là cố vấn cho Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ba Lan. Trong những tháng gần đây, ông đã phối hợp với Quân đội Mỹ để huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Đức. Việc Warsaw triệu hồi ông Gromadzinski về nước diễn ra một ngày sau cái chết của Chuẩn tướng Ba Lan Adam Marczak, người cho đến tháng 9 năm ngoái vẫn phục vụ tại trụ sở Eurocorps ở Strasbourg. Theo Quân đội Ba Lan, ông Marczak “đột tử vì nguyên nhân tự nhiên” khi đang làm nhiệm vụ ở Mons, Pháp (Ảnh: Chuẩn tướng Adam Marczak). Điều khiến toàn bộ Quân đội NATO phải suy nghĩ sâu sắc là việc Trung tướng Jaroslaw Gromadzinski đã từng giữ chức Tư lệnh Quân đoàn châu Âu từ tháng 6/2023. Do vậy, chắc chắn ông đã nắm một lượng lớn các thông tin mật của khối NATO. Quan trọng hơn, Trung tướng Gromadzinski còn là thành viên nòng cốt trong nhóm điều phối hỗ trợ quân sự của NATO cho Ukraine. Nhóm này thực chất là tổ chức chỉ huy quân sự trực tiếp của NATO tại Ukraine và nắm giữ một số lượng lớn bí mật cấp chiến lược. Với sự xuất hiện của “người trong cuộc” cấp cao như vậy, không có gì là bất ngờ khi Quân đội Ukraine không thể giành chiến thắng trong các chiến dịch lớn trên chiến trường. Đối với Nga, chỉ riêng vai trò của Trung tướng Jaroslaw Gromadzinski cũng có thể sánh ngang với vai trò của nhiều sư đoàn Nga trên chiến trường. Rất có thể, việc Trung tướng Jaroslaw Gromazinski vừa bị bắt là sự mất mát lớn đối với nước Nga, mất mát này là “không thể diễn tả được”. (Nguồn ảnh: DW, Reuters, CNN).

