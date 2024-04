NATO không ngờ điệp viên của Nga lại “leo cao chui sâu” như vậy

Thông tin Ba Lan bắt được điệp viên cấp cao nhất của Nga trong lịch sử NATO, một trung tướng chỉ huy của Quân đoàn châu Âu (Eurocorps) đã bị cáo buộc là gián điệp của Nga. Nếu thực sự như vậy, thì đây là một “con cá lớn”. Các phương tiện truyền thông quốc tế như Reuters của Anh, Russia Today (RT) của Nga đều đưa tin sốc này, khi vào ngày 28/3, Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo đã cách chức Tướng Jaroslaw Gromadzinski khỏi chức Tư lệnh Quân đoàn châu Âu và triệu hồi về nước. Việc Warsaw triệu hồi Tướng Gromadzinski về nước diễn ra một ngày sau cái chết của Chuẩn tướng Ba Lan Adam Marczak, người cho đến tháng 9 năm ngoái vẫn phục vụ tại trụ sở Eurocorps ở Strasbourg. Theo Quân đội Ba Lan, ông Marczak “đột tử vì nguyên nhân tự nhiên” khi đang làm nhiệm vụ ở Mons, Pháp. (Ảnh: Tướng Adam Marczak). Cơ quan phản gián Ba Lan thông báo đã mở "cuộc điều tra truy tố" đối với Trung tướng Jaroslaw Gromadzinski, chỉ huy của Quân đoàn châu Âu, vì nghi ngờ hoạt động gián điệp cho Nga? Cách đây không lâu, cơ quan phản gián Quân đội Ba Lan đã bắt đầu điều tra anh ta. Có thông tin đó là cơ quan phản gián Ba Lan thu được bằng chứng cho thấy, Trung tướng Gromadzinski đã bí mật cung cấp thông tin của NATO cho Nga. Kết quả là Trung tướng Gromadzinski đã bị cách chức và triệu hồi về nước từ trụ sở Quân đoàn châu Âu ở Strasbourg (Pháp). Trước khi là Tư lệnh Quân đoàn châu Âu, Trung tướng Gromadzinski là Tư lệnh Sư đoàn bộ binh cơ giới số 18 của Ba Lan và từng là cố vấn cho Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ba Lan. Quân đoàn châu Âu (Eurocorps) là sản phẩm của sự hợp tác quốc phòng châu Âu sau Chiến tranh Lạnh, được thành lập theo sáng kiến của Pháp và Đức. Đây là một lực lượng đa quốc gia châu Âu được mở rộng trên cơ sở lữ đoàn hỗn hợp Pháp-Đức nguyên thủy. Ngay từ khi thành lập, Eurocorps đã được hình dung như một cấu trúc an ninh đối trọng của NATO. Từ năm 1993 đến năm 1996, 3 quốc gia khác liên tiếp tham gia là Bỉ, Tây Ban Nha và Luxembourg. Từ năm 2002, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Ba Lan, Italy và Romania đã gia nhập với tư cách là các quốc gia liên kết. Hiện nay, Eurocorps bao gồm một lữ đoàn hỗn hợp Pháp-Đức, một sư đoàn bộ binh cơ giới Đức, một sư đoàn thiết giáp Pháp, một sư đoàn bộ binh cơ giới Tây Ban Nha, sư đoàn thiết giáp Ba Lan,... với tổng quân số khoảng 60.000 quân. Chỉ huy của Eurocorps luân phiên hai năm một lần và Trung tướng Gromadzinski đảm nhận vai trò chỉ huy của Eurocorps từ tháng 6/2023. Tướng Gromadzinski cũng là thành viên của Nhóm hỗ trợ quân sự NATO cho Ukraine, Nhóm hỗ trợ quân sự NATO là tổ chức chỉ huy quân sự trực tiếp của NATO chi viện cho Ukraine và nắm giữ một số lượng lớn bí mật. Trước khi bị miễn nhiệm, Trung tướng Gromadzinski đang chỉ huy NATO huấn luyện giúp quân Ukraine ở căn cứ Wiesbaden, Đức. Trước đó, Ukraine đã nghi ngờ có những rò rỉ thông tin nghiêm trọng trong Quân đội Ukraine kể từ năm ngoái, thậm chí còn phóng đại khi nói: “Ngay khi kế hoạch phản công của Ukraine được đệ trình trong NATO, lập tức nó sẽ xuất hiện trên bàn làm việc của Tổng thống Nga Putin"? Có người cho rằng, xưa nay người Ba Lan có lòng căm thù sâu sắc đối với Nga, tại sao lại có sĩ quan quân đội cấp cao làm gián điệp cho Nga? Hầu hết người Ba Lan ghét Nga, nhưng cũng có một số người Ba Lan yêu nước Nga. Trong lịch sử, có nhiều người Ba Lan tự coi mình là người Nga, có lẽ nổi tiếng nhất là "Thanh kiếm đỏ trừng phạt" của Liên Xô và người sáng lập Cheka (tổ chức tình báo, tiền thân của KGB sau này), Felix Edmundovich Dzerzhinsky. Ngoài ra, nguyên soái chói sáng nhất trong Chiến tranh Vệ quốc Liên Xô chắc chắn là Nguyên soái Zhukov. Người chói sáng thứ hai có lẽ là Nguyên soái Konstantin Rokossovsky. Nguyên soái Rokossovsky là một người Ba Lan gốc Slav, hay một người Ba Lan gốc Nga, và trong trái tim ông, quê hương của ông là nước Nga. Gia đình Rokossovsky luôn sống ở Warsaw và dòng họ Rokossovsky vốn thuộc dòng dõi quý tộc Ba Lan. Tháng 5/1949, Nguyên soái Rokossovsky được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan và được phong quân hàm Nguyên soái Ba Lan. Năm 1952 ông trở thành Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tương đương Phó Thủ tướng Chính phủ) Ba Lan. Công tác tình báo của Nga ở châu Âu luôn rất hiệu quả. Một trong những lý do chính khiến Nga có khả năng hoạt động trên trường thế giới, là nhờ tính chuyên nghiệp của cơ quan tình báo Nga. Các cơ quan phản gián của Nga như FSB (Cơ quan An ninh), SVR (Tình báo đối ngoại) và GRU (Tình báo Quân đội) hàng năm đã tuyển dụng và đào tạo một số lượng lớn điệp viên hoạt động ngầm ở châu Âu. Do vậy cũng dễ hiểu tại sao, các kế hoạch phản công của Ukraine đã bị lộ từ khi còn là ý tưởng. (Nguồn ảnh: RT, Reuters, Wikipedia, Sputnik).

