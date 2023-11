Nga tiến vào sườn phía bắc Avdeevka, Ukraine căng mình chống đỡ

Tại mặt trận Avadiivka, quân đội Nga tiến công mạnh ở sườn phía nam và chiếm thêm 5 tòa nhà trong khu công nghiệp. Các đợt phản công trước đó của quân đội Ukraine dường như không có hiệu quả và quân Nga đã tạo được chỗ đứng vững chắc ở vị trí mới. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn đang tiếp tục tăng viện đến Avdiivka, việc này ít nhất có thể làm chậm bước tiến về phía tây của quân đội Nga; nhưng họ đang khó khăn về đạn pháo, khi viện trợ đạn pháo của Mỹ suy giảm do cuộc xung đột Hamas-Israel. Theo thông tin của hãng tin Mỹ CNN, hiện quân Nga đã chiếm khoảng 80% Khu công nghiệp Promka (không phải 85% hoặc cao hơn như một số nguồn tin nói). Dù khu công nghiệp này rơi vào tay Nga chỉ là vấn đề thời gian, nhưng cũng không phải là đơn giản. Hiện Quân đội Ukraine hiện chỉ kiểm soát một số tòa nhà ở phía Tây khu công nghiệp. Tại khu vực Himik, quân đội Nga tiếp tục sử dụng bom chùm RBK-500 dù vừa mới đưa vào sử dụng. Như truyền thông thế giới đã đề cập nhiều ngày trước, Quân đội Nga lần này vô cùng quyết tâm và lên kế hoạch san bằng Himik, một pháo đài được quân đội Ukraine phòng thủ cực kỳ chắc chắn, trước khi mở cuộc tiến công trên bộ. Ở sườn phía bắc Avadivka, quân Nga cũng tấn công ác liệt từ nhiều hướng như vào làng Novokalynove (Новокалинове), tuy quân Ukraine bị tổn thất nặng nề, nhưng họ vẫn kiên cường giữ vững vị trí của mình trong thời điểm hiện tại. Trong chiến dịch tấn công vào sườn phía bắc Avdeevka, đội hình tấn công theo cấp trung đội của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114 của Quân đội Nga đã đạt được thành công đáng kể, khiến quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, cũng như các tiểu đội và trung đội riêng lẻ của Lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 116 Ukraine, đã bị đẩy lùi. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị trinh sát của thuộc Lữ đoàn 114 đã tiến đến vùng rìa phía tây bắc làng Stepove (Nga gọi là Petriv’ske) và đang tiến về làng Berdychi. Cùng với đó, các đơn vị hạng nặng của Lữ đoàn 114 của Nga đang hoàn thành việc xây dựng trận địa phòng ngự vững chắc tại trung tâm làng Stappove. Những thành công về mặt chiến thuật của Quân đội Nga tại Avdiivka đã củng cố vị thế của họ trong khu vực và tiến tới các đại điểm chiến lược quan trọng. Việc liên tiếp chiếm các cứ điểm của Ukraine, khẳng định tính hiệu quả của việc lập kế hoạch và phối hợp hành động của Quân đội Nga tại Avdiivka. Có thể dễ dàng nhận thấy chiến thuật của Nga tại Avdiivka vẫn giống các chiến dịch tấn công tại Bakhmut hồi đầu năm, hay chiến dịch chiến đấu phòng ngự tại Rabotino vừa qua, đó là sử dụng sức mạnh hỏa lực tiến công là chính. Nga chủ yếu sử dụng không chiến thuật, pháo binh và pháo phản lực phóng loạt bắn phá ồ ạt, sau đó tổ chức chiếm giữ các điểm cao chiến thuật quan trọng tại Avdiivka. Việc kiểm soát các các khu vực có địa hình cao, giúp quân Nga có thể kiểm soát các khu vực rộng lớn hơn và tạo thêm áp lực về hướng bắc Avdeevka. Đặc biệt các khu vực dọc tuyến đường sắt theo hướng Ocheretino. Để đối phó với hệ thống công sự kiên cố vững chắc của Ukraine tại Avdiivka, Quân đội Nga đã sử dụng bom lượn hạng nặng có điều khiển và bom chùm; việc này buộc quân Ukraine buộc phải phản công từ những vị trí không thuận lợi và khiến tình hình của họ trở nên khó khăn hơn. Quân đội Nga không chỉ phát huy lợi thế về hỏa lực, mà họ còn phát huy lợi thế về các phương tiện trinh sát mặt đất và trên không; kịp thời phát hiện việc luân chuyển quân cũng như hoạt động chuẩn bị tiến công của quân Ukraine; kể cả trong điều kiện ban đêm. Trong khi đó, theo Thị trưởng Avdeevka, Vitaly Barabash, cho biết quân Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công các vị trí của Ukraine theo nhóm nhỏ từ mọi hướng, nên đã đạt được thành công. Người đứng đầu cơ quan hành chính quân sự-dân sự Avdiivka miêu tả, quân đội Nga trong đợt tấn công Avdiivka đầu tiên, đã sử dụng chiến thuật đội hình xe cơ giới, hành tiến theo hàng dọc, như thể “tại một cuộc duyệt binh". Nhưng đội hình xe cơ giới của Nga đã bị quân Ukraine giáng cho tổn thất nặng nề và họ nhận ra rằng, họ không thể chiếm được Avdeevka theo cách như vậy. Do vậy quân Nga chuyển sang tấn công từ ba hướng trong đợt thứ hai. Bây giờ có làn sóng tấn công thứ ba, quân Nga tiến lên từ bốn phía cùng một lúc. Làn sóng tấn công đầu tiên thực sự bước đi giống như họ đang đi diễu binh; lần thứ hai, thay vì sử dụng nhiều xe bọc thép, quân Nga dựa vào hỏa lực, thực thành “đánh chắc, tiến chắc” ít nhất từ ba hướng. Bây giờ họ đã mở hướng thứ tư - từ Donetsk - từ Spartak và đang cố gắng kéo dài hơn dọc theo chiến tuyến; ông Barabash nói. Theo ông Barabash, dù quân Nga đang tấn công “từ mọi hướng”, nhưng có rất ít xe bọc thép do thời tiết khắc nghiệt và chỉ sử dụng xe tăng tại khu vực khu công nghiệp phía nam. Ngoài ra, pháo binh và không quân Nga hoạt động rất tích cực; bom chùm đang được sử dụng nhiều hơn để tấn công các vị trí của Ukraine. Người đứng đầu thành phố Avdiivka cho biết, trận tiến công Avdiivka của Quân đội Nga lần này, là trận đánh “khốc liệt nhất” kể từ năm 2014. Ông Barabash thừa nhận quân Nga đang bao vây thành phố từ mọi phía và phía Ukraine đang phải chịu tổn thất nặng nề. Tình hình ở khu vực Avdeevka tiếp tục thay đổi theo hướng có lợi cho Nga và Quân đội Ukraine đã thực sự mất đi thế chủ động trong khu vực. Bất chấp sự tăng viện đáng kể cho Avdiivka của Quân đội Ukraine, bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, họ vẫn chưa thể cải thiện tình hình.

