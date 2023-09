Nga sử dụng chiến thuật kinh điển của Thế chiến II ở hướng Zaporizhia

Với sự hỗ trợ của phương Tây, c uộc phản công của Ukraine bất ngờ tăng tốc, nhưng thế giới bên ngoài không mấy lạc quan về chiến thắng cuối cùng của Ukraine. Mặc dù quân đội Ukraine hiện chiếm thế chủ động ở một số mặt trận địa phương, nhưng việc thiếu vũ khí, đạn dược và quân dự bị vẫn là hai nhược điểm lớn, hạn chế khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine. Kể từ khi quân đội Ukraine bắt đầu cuộc phản công lớn vào tháng 6, một số lượng lớn vũ khí, trang bị đã bị phá hủy và hỏng hóc; quân số liên tục phải bổ sung, khiến lực lượng phản công của quân đội Ukraine đột ngột yếu đi ở giai đoạn cuối. Hãng tin Nga Sputnik đưa tin, phát biểu tại Diễn đàn kinh tế phương Đông 2023 ngày 12/9 vừa qua, Tổng thống Putin cho biết, trong đợt phản công mùa hè đang diễn ra của quân đội Ukraine, quân đội Nga đã tiêu diệt tổng cộng khoảng 71.000 binh sĩ Ukraine, phá hủy 18.000 xe bọc thép và 543 xe tăng. Quân đội Ukraine đã chuẩn bị tốt cho cuộc phản công mùa hè phát động vào đầu tháng 6. Tất cả vũ khí và trang bị do NATO cung cấp trong năm qua đều đã được sử dụng, nhiều lữ đoàn tinh nhuệ do các cố vấn NATO huấn luyện cũng được tung hết vào chiến dịch phản công. Mahmudian, chuyên gia tại Viện An ninh toàn cầu và quốc gia Mỹ, cho rằng, chiến thuật hiện tại của Quân đội Nga bắt chước chiến thuật của trận Stalingrad khi phát động cuộc tấn công “không nương tay” vào quân đội Ukraine. Trong Thế chiến thứ hai, Quân đội Liên Xô đã sử dụng chiến thuật này rất thành công. Các trận đánh kinh điển hơn bao gồm chiến dịch Stalingrad, chiến dịch phòng ngự Moscow và chiến dịch Leningrad. Quân đội Liên Xô đã dụ quân tinh nhuệ của Đức vào các vị trí phòng thủ đã bố trí từ trước để phục kích, đồng thời sử dụng các vị trí phòng thủ có chiều sâu lớn để liên tục tiêu diệt quân cũng như vũ khí, trang bị của Đức. Quân Đức trong thời gian dài không thể tấn công, khiến hao hụt sức lực, hậu cần cũng bị gián đoạn; tinh thần quân Đức đột ngột chuyển từ mạnh sang yếu. Cuối cùng quân Đức bị Liên Xô đánh bại trong một cuộc tổng phản công, khi không còn sức lực. Ngày nay, chiến thuật của quân đội Nga đang áp dụng chiến thuật y hệt thời đó. Nga gần như chưa bao giờ phát động một cuộc tấn công quy mô lớn trong năm qua, mà chỉ làm một việc trên hàng nghìn km tiền tuyến ở Ukraine, đó là liên tục xây dựng hệ thống phòng thủ. Trong đợt phản công mùa hè này, quân Ukraine rơi vào bãi mìn của quân Nga và vùng vẫy trong đó; lúc này Nga sử dụng pháo binh tầm xa tấn công. Quân Ukraine bị mắc kẹt trong tình trạng không thể đột phá các vị trí tiền phương của quân Nga, cuối cùng phải sử dụng chiến thuật “làn sóng người”, nhằm vây lấn, tiêu hao quân Nga; nhưng hiệu quả vẫn chưa thấy rõ. Kết quả cuối cùng là trong cuộc phản công mùa hè, mặc dù quân đội Ukraine đã chiến đấu kiên cường suốt 3 tháng, tuy nhiên tuyến phòng thủ của quân đội Nga vẫn vững chắc. Điều khiến Mỹ và các nước phương Tây càng tuyệt vọng hơn là khi quân Ukraine không thể tấn công được nữa, thì quân Nga phát động phản công. Chiến trường Zaporozhye hiện nay là một trong những nơi diễn ra các trận đánh ác liệt bằng hỏa lực giữa Nga và Ukraine, quân đội Ukraine đã tung hơn 10 lữ đoàn vào cuộc tấn công, nhưng quân đội Nga vẫn đáp trả một cách bình tĩnh. Có thông tin cho rằng quân đội Nga đưa 5 sư đoàn đến hướng Zaporizhia; với lực lượng lớn, quân Nga không chỉ giữ vững trận địa phòng ngự trước sự tấn công của Ukraine; mà hơn thế, họ còn muốn đánh bại hoàn toàn quân Ukraine trên chiến trường Zaporozhye. Đây rõ ràng là sự vận dụng linh hoạt chiến thuật trong trận Stalingrad của Quân đội Nga. Trong cuộc tấn công kéo dài ba tháng qua, hơn chục lữ đoàn của quân đội Ukraine, đã nỗ lực tìm ra những mắt xích yếu kém trong tuyến phòng ngự của quân đội Nga, nhưng họ không hề biết rằng, những “điểm yếu” của quân đội Nga, có thể là những “cái bẫy” do quân đội Nga tạo ra. Quân Nga dần dần dẫn quân Ukraine vào “vòng tròn phòng thủ” đã được thiết lập từ trước, sau đó tiếp tục tiêu hao sức mạnh của quân Ukraine. Hiện nay quân đội Nga đã tiến hành phản công trên nhiều mặt trận, việc có thêm quân để tập trung vào chiến trường Zaporizhia chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, trước khi quân đội Nga đưa số lượng lớn quân chủ lực vào chiến trường, việc đầu tiên cần làm là kiềm chế các bộ phận khác nhau của quân đội Ukraine trên các mặt trận khác, để quân đội Ukraine không thể hỗ trợ cho nhau. Cuối cùng, chủ lực của quân Nga bất ngờ tiến vào chiến trường, có thể đánh bại quân đội Ukraine trong một đòn “nốc ao”. Phải nói rằng chiến thuật “không nương tay” của Nga chính là điều khiến Mỹ tuyệt vọng nhất, bởi dưới sự tấn công tập trung của quân Nga, quân Ukraine sẽ thường xuyên chịu thương vong rất lớn, đặc biệt là ảnh hưởng đến tinh thần của quân Ukraine. Một số binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến cho biết trong các cuộc phỏng vấn rằng, họ không thể đánh bại quân đội Nga. Không chỉ có lực lượng vượt trội, chất lượng chiến đấu của quân Nga ở cũng rất tốt. Trong đó Lữ đoàn thủy quân lục chiến 40 của Quân đội Nga đã đưa một bộ phim tài liệu từ Novomayorsk vào ngày 14/9. Đây cũng là lữ đoàn duy nhất của Nga bảo vệ ngôi làng ở tuyến đầu trong cuộc phản công về phía nam Donetsk của quân đội Ukraine. Do lập thành tích chiến đấu trước đó, Lữ đoàn còn được phong tặng danh hiệu “Cận vệ danh dự”. Lữ đoàn thủy quân lục chiến 40 chịu trách nhiệm bảo vệ Novodonetsk, nơi mà quân đội Ukraine vẫn chưa chiếm được sau hơn ba tháng tấn công. Phần nhô ra này vốn đã giống như một điểm nghẽn đối với phía Ukraine. Các binh sĩ của Lữ đoàn thủy quân lục chiến 40 của Nga cho biết: Cuộc tấn công và bao vây Novodonetsk của quân đội Ukraine cho đến nay đều vô ích, lần nào họ cũng kết thúc trong thất bại và chịu thương vong nặng nề. Quân đội Ukraine đang nỗ lực hết sức để cố gắng ít nhất chiếm lại được thứ gì đó, nhưng hỏa lực pháo binh của chúng tôi chính xác và hiệu quả hơn của họ. Dưới sự tấn công của chúng tôi, cuộc tấn công của quân đội Ukraine hiện đã suy yếu. Đang lúc trả lời phỏng vẫn, một cảnh tượng bất ngờ xảy ra, một số binh sĩ của Lữ đoàn 40 đang nghỉ ngơi trong một ngôi nhà, lúc này khu vực nơi họ đóng quân đã bị quân đội Ukraine pháo kích. Một viên đạn pháo rơi ngay cạnh căn nhà của họ, cửa sổ bị phá tan, bao cát bảo vệ chất trên bậu cửa sổ cũng bị hất tung. Cảnh tượng này có vẻ khá nguy hiểm. Tuy nhiên, những người lính Nga của Lữ đoàn 40 vẫn nói cười, đùa giỡn với nhau. Khi tiếng pháo đi qua, một số binh sĩ lao ra đánh trả. Với tinh thần chiến đấu như vậy, không ngạc nhiên khi lực lượng có phong cách cứng rắn này, lại có thể bảo vệ được Novodonetsk lâu đến vậy.

