Nga đẩy lui 40 cuộc tiến công của Ukraine ở làng Rabotino

Hoạt động phản công của quân Ukraine trên hướng Zaporozhye đã hứng chịu đòn ngăn chặn tàn khốc của quân Nga; được đánh giá bi thảm không kém trận chiến quyết định Bakhmut nổ ra trước đó. Hãng tin Nga Sputnik ngày 11/9 dẫn lời ông Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào "Chúng tôi sát cánh cùng Nga" ở vùng Zaporozhye, nói với Sputnik rằng, ngôi làng Rabotino ở vùng Zaporozhye đang trở thành "Bakhmut thứ hai" của Ukraine. Hiện tại, quân đội Nga đang dựa vào hệ thống công sự vật cản vững chắc và hỏa lực vượt trội, đang tiêu diệt có hiệu quả lực lượng chiến đấu tốt nhất của Ukraine ở đó. Ông Rogov chỉ ra rằng, trên thực tế, đối với Quân đội Ukraine, Rabotino đã trở thành Bakhmut thứ hai, khiến quân đội Ukraine phải chịu thất bại thảm hại. Tin tức trước đó do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho biết, trên hướng Orekhiv của tỉnh Zaporozhye, lực lượng chiến đấu mặt đất của Nga, với sự hỗ trợ hỏa lực của lực lượng hàng không chiến thuật và các đơn vị pháo binh Nga, đã đẩy lùi lực lượng tấn công Ukraine ở Verbovoe 6 lần trong vòng một ngày. Tại các khu vực phía bắc Novo Andreevka thuộc vùng Zaporozhye, phía bắc Rabotino và phía tây bắc vùng Verbovoye, quân số, vũ khí và trang bị của quân đội Ukraine cũng hứng chịu những đòn tấn công tàn khốc từ quân đội Nga. Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc chiến tại làng Rabotino vẫn đang tiếp diễn, chỉ tính riêng trong tuần qua, lực lượng phản công của Ukraine đã thực hiện hơn 40 nỗ lực đột phá vào khu vực này; nhưng đều thất bại. Zaporizhia là hướng tấn công chính trong cuộc phản công mùa hè của quân đội Ukraine, và tất cả các trận đánh khốc liệt nổ ra đều diễn ra trên phòng tuyến Rabotino – Verbovoye; nơi được ví là “chiếc nêm” vào tuyến phòng thủ kiên cố của Nga. Theo hãng tin Mỹ CNN, quân đội Ukraine đã tập trung 9 lữ đoàn chiến đấu vào hướng tác chiến này với tổng số khoảng 60.000 sĩ quan, binh sĩ chiến đấu được NATO huấn luyện đặc biệt; trong đó có những đơn vị được đánh giá là mạnh nhất của Quân đội Ukraine như Lữ đoàn tấn công đường không 82. Các vũ khí hiện đại nhất của phương Tây viện trợ cho Ukraine cũng được tập trung trên hướng Zaporozhye như xe tăng Leopard 2 của Đức, Challenger-2 của Anh; xe chiến đấu bộ binh Bradley, pháo lựu M-777, hệ thống phóng tên lửa đa năng HIMARS của Mỹ …nhằm tạo ưu thế áp đảo trước quân Nga. Rất đáng tiếc, cuộc phản công của quân đội Ukraine không những không xuyên thủng được tuyến phòng thủ của quân đội Nga và chiếm được những khu vực có tính chất quan trọng, mà còn bị quân đội Nga bao vây ở khu vực Rabotino. Mặc dù quân đội Ukraine đã cạn gần hết đạn dược dự trữ và tiến hành vô số cuộc đột phá nhưng vẫn không thể vượt qua tuyến phòng thủ. Đúng như dự đoán, lực lượng Ukraine đã bị kiệt sức này, hoàn toàn bị mắc kẹt trong tình thế tuyệt vọng, thậm chí có thể không có cơ hội trốn thoát. Quân đội Ukraine đầu tư mạnh vào cuộc phản công ở hướng Zaporozhye, không những không giành được thắng lợi mà còn đứng trước nguy cơ bị quân Nga tiêu diệt hoàn toàn. Trong khi đó Quân đội Ukraine phải chạy đua trong cuộc phản công, trước khi mùa mưa và mùa đông ập đến; và họ chỉ còn khoảng 30 ngày nữa mà thôi. Mặc dù quân đội Ukraine vẫn nỗ lực đột phá, nhưng lực lượng không quân và pháo binh, cũng như lực lượng chiến đấu mặt đất của quân đội Nga đã ngăn chặn họ một cách hiệu quả. Chưa hết, vào ngày 6/9, nguồn tin của hãng tin Nga Izvestia cho biết, quân Nga đã quay trở lại các vị trí ở phía nam Rabotino. Hai ngày sau, các vị trí phòng ngự của Quân đội Nga trong khu vực Rabotino đã được củng cố bởi 2 sư đoàn lính dù, những người đã "tăng cường đáng kể tiềm năng phòng thủ", nguồn tin trên cho hay. Còn tờ The Washington Post (WP) của Mỹ đưa tin, các đơn vị Nga ở hướng Zaporozhye đang tích cực sử dụng UAV cảm tử Lancet và bom lượn có điều khiển. The Washington Post viết, những vũ khí này giúp Quân đội Nga đạt được thành công rõ rệt trên chiến trường. Theo WP, phía Nga đã trang bị thêm hệ thống dẫn đường GLONASS và cánh lượn cho bom, giúp những quả bom 250, 500 kg và cả loại 1.500kg bay từ xa tới mục tiêu một cách chính xác. Ngoài ra, hệ thống phòng không Ukraine còn gặp khó khăn đáng kể khi chiến đấu với những quả bom bay như vậy. Một người lính Ukraine chiến đấu ở mặt trận Zaporizhia nói thêm với WP rằng, xe chiến đấu bộ binh Bradley mà Mỹ viện trợ, có khả năng bảo vệ tốt trước tên lửa chống tăng và một số loại mìn, nhưng lại bất lực trước UAV tự sát của Nga. Khi UAV tự sát tấn công vào phần động cơ, sẽ biến cỗ xe “triệu đô” này trở thành vô dụng. Quân đội Nga nhận thức rõ tính năng của những loại vũ khí như vậy. Vào tháng 8, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho các công ty công nghiệp quốc phòng của nước này tăng cường sản xuất bom lượn và UAV tự sát Lancet vì chúng rất hiệu quả trong các hoạt động quân sự đặc biệt của Moskva tại Ukraine. Hỏa lực của Nga tấn công quân Ukraine trên hướng Rabotino – Verbovoe. Nguồn Topwar

