Nga dùng bom dẫn đường vệ tinh phá hủy pháo phản lực Ukraine

Theo hãng tin Sputnik của, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Không quân Nga đã sử dụng bom dẫn đường bằng vệ tinh có độ chính xác cao, tấn công vào các khu dân cư Shevchenkovskoye và Grigorovskoye trên mặt trận Zaporozhye. Phá hủy năm khẩu pháo phản lực phóng loạt (MLRS) hạng nặng MARS II do Đức sản xuất. Đồng thời, Sputnik đưa tin rằng, Tổng thống Putin đã biểu dương lực lượng Không quân Nga khi ông cho rằng, lực lượng không quân Nga hiện hoạt động rất hiệu quả. Trong nhiệm vụ chiến đấu, Không quân Nga luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 24/7. Loại bom dẫn đường vệ tinh K08BE hạng 500kg, một trong những loại bom dẫn đường chính xác mạnh nhất của Không quân Nga. Khi phóng ở độ cao 14.000 mét, cự ly có thể đạt tới 40 km. Loại tên lửa này sử dụng phương pháp dẫn đường quán tính, hiệu chỉnh sai số bằng vệ tinh, độ chính xác cao nhất từ 2-5 mét. Bom K08BE dẫn đường bằng vệ tinh này cũng có công nghệ “nổ chậm thông minh”. Nó chủ yếu được sử dụng để tấn công các mục tiêu kiên cố, khoan sâu vào mục tiêu sau đó mới phát nổ; ngoài ra còn có thể tấn công các mục tiêu bọc thép lớn khác nhau. Đó là một sự kết hợp khác giữa “trí thông minh” và các cuộc tấn công chính xác. Quân đội Ukraine được trang bị tổng cộng 20 bệ phóng rocket hạng nặng dòng MLRS MARS II do Anh, Đức viện trợ và đóng vai trò rất quan trọng trong Quân đội Ukraine. Theo một số thông tin, Quân đội Nga chưa phá hủy được bất kỳ bệ phóng MARS II nào của Ukraine trong các trận chiến trước đây. Trong số 38 bệ phóng MLRS các loại do phương Tây viện trợ, quân đội Ukraine đánh giá MARS II do Đức viện trợ là có hiệu suất tốt nhất, có thể thực hiện các cuộc tấn công tầm xa gần như kiểu “phẫu thuật”, cực kỳ hiệu quả trong chiến đấu và dễ bảo trì. Đồng thời, khả năng cơ động rất nhanh, nên tránh được đòn phản pháo của đối phương. Những tính năng kỹ chiến thuật nổi bật trên của MARS II đối với quân đội Ukraine rất quan trọng, bởi vì quân đội Ukraine không có ưu thế trên không và luôn bất lợi tuyệt đối về hỏa lực mạnh; vì vậy, quân đội Ukraine càng chú ý đến khả năng cơ động của các loại pháo phản lực phóng loạt. Trong khi đó theo tuyền thông Mỹ đưa tin, quân đội Nga có thể sẽ không phát động các trận đánh quy mô lớn vào mùa đông năm nay, mà chỉ tập trung binh lực để chủ yếu phòng ngự và tiêu hao Quân đội Ukraine ở một số mặt trận bằng hỏa lực pháo binh và không quân. Rất có thể các chiến dịch quy mô lớn của Nga sẽ không được phát động cho đến sau mùa xuân. Chờ cho đợt đóng băng sâu bắt đầu vào khoảng tháng 2 năm sau sẽ khiến mặt đất trở nên rất cứng, điều này sẽ mở đường cho các cuộc tấn công quy mô lớn và tham vọng hơn của quân đội Nga. Theo phân tích của tổ chức tư vấn RAND của Mỹ, quân đội Nga đang xây dựng tuyến phòng thủ dày đặc dọc chiến tuyến theo lệnh của tướng Surovikin (còn gọi là tuyến phòng thủ Surovikin), đây là một tuyến phòng thủ có chiều sâu lớn, bao gồm nhiều cấp của quân đội Nga. Nhiệm vụ của các tuyến phòng ngự của Quân đội Nga là dẫn dụ quân đội Ukraine tấn công, sau đó tiêu hao lực lượng tấn công của quân đội Ukraine. Đồng thời, lực lượng chính của quân đội Nga đằng sau tuyến phòng ngự đã được chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi. Quân đội Nga đã bắt đầu xây dựng các công sự quy mô lớn ở Kherson, Zaporozhye và Luhansk, điều này cho thấy quân đội Nga sẽ chủ yếu tiến hành phòng ngự trong mùa đông, đổi thời cơ lấy chiến thắng. Đồng thời tăng cường huấn luyện hàng trăm nghìn lính nghĩa vụ và quân tình nguyện; bố trí lại các tuyến vận chuyển, chuẩn bị cho những chiến dịch lớn. Trên thực tế là sau gần 10 tháng giao tranh, quân đội Nga đã nhận ra rất rõ ràng rằng, họ sẽ không thể giành chiến thắng một cách nhanh chóng và triệt để. Vì vậy, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ là một cuộc chiến lâu dài. Vì vậy, tuyến phòng thủ Surovikin hiện tại của quân đội Nga, vừa giúp ổn định thế trận, vừa bảo vệ các khu vực đã kiểm soát, đồng thời tập trung lực lượng đánh xói mòn dần các cứ điểm của Ukraine; đây là chiến thuật phù hợp với thực lực của Nga và tình hình hiện tại của quân đội. Dù sao Nga có vũ khí hạt nhân trong tay, có thể đảm bảo không có quốc gia nào dám trực tiếp tham chiến với Nga. Cùng với đó là năng lượng được cung cấp đầy đủ, cơ sở hạ tầng nguyên vẹn, cơ cấu dân số bình thường, sinh viên đại học không cần thực hiện nghĩa vụ quân sự; những điều kiện tiên quyết này giúp Nga có thể tiến hành cuộc chiến kéo dài với Ukraine mà không quá lo lắng. Video pháo phản lực phóng loạt BM-21 của Nga phóng đạn vào các trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine tại Bakhmut.

