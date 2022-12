Chiến thuật của NATO có phù hợp với chiến trường Ukraine?

Trong thời gian gần đây, cuộc xung đột Nga-Ukraine ở Bakhmut ngày càng trở nên ác liệt, dù hàng trăm nghìn viên đạn pháo của quân đội Nga đã “thổi bay” nơi này gần như bằng phẳng, nhưng trận chiến đẫm máu vẫn chưa có dấu hiệu ngã ngũ. Để chiếm Bahmut càng sớm càng tốt, quân đội Nga liên tục đổ quân và tăng cường vũ khí hạng nặng vào khu vực này, đồng thời mở cuộc tấn công từ ba hướng nhằm bao vây quân đội Ukraine, khiến cuộc chiến ở đây ngày càng khốc liệt hơn. Dưới sự chi viện của pháo binh hạng nặng và sức mạnh không quân, quân đội Nga tiếp tục tấn công vào vị trí của quân đội Ukraine; việc tác động với cường độ hỏa lực cao như vậy, khiến quân đội Ukraine rất khó chống đỡ. Người phát ngôn mặt trận phía Đông của Quân đội Ukraine, ông Cherevadi cho biết, quân đội Nga đã tổ chức tấn công 261 lần trong một ngày vào thành phố Bakhmut; điều này đủ chứng tỏ quyết tâm tràn ngập Bahmut của quân đội Nga lớn như thế nào. Lý do Bakhmut không chỉ là đầu mối giao thông trọng yếu, mà còn là tuyến phòng thủ chính của quân đội Ukraine ở Donbass. Sau khi chiếm được Bakhmut, quân đội Nga sẽ có thể tấn công Slavyansk và Kramatorsk, vốn là vị trí trung tâm của quân đội Ukraine ở Donbass. Nếu tuyến phòng thủ Bahmut bị phá vỡ, quân đội Ukraine sẽ khó giữ được vị trí trung tâm, và việc họ bị quân đội Nga đánh bại chỉ là vấn đề thời gian; đặc biệt là với sự giúp đỡ của “vũ khí mùa đông”. Nhưng cho dù quân đội Ukraine kiên cường chiến đấu, tiếp tục tăng viện thêm người cũng không thể thay đổi cục diện trận chiến, tổn thất của quân đội Ukraine ở Bakhmut ngày càng nặng nề; nhưng quân đội Nga cũng đã nhận thấy có điều gì đó “không ổn”. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu, một số lượng lớn quân đội Ukraine đã “biến mất” trên chiến trường, nhiều người nghĩ họ đã bị quân đội Nga tiêu diệt hoặc đào ngũ; nhưng thực chất, là họ đã được chuyển đến các nước NATO để huấn luyện. Giờ đây, Mỹ, Đức, Anh và Pháp và một số nước phương Tây đang bí mật huấn luyện quân đội Ukraine, nhằm giúp quân đội Ukraine làm chủ các hệ thống vũ khí của NATO và có hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ hơn nhờ tiếp thu những chiến thuật mới của NATO. Trên chiến trường Bakhmut hiện tại, đã có nhiều binh lính của quân đội Ukraine được NATO huấn luyện, đương nhiên hiệu quả chiến đấu của họ phải mạnh hơn, có thể đối đầu với quân đội Nga, nhưng vì sao thương vong lại nhiều hơn? Các chuyên gia Nga cho rằng, sở dĩ quân đội Ukraine do NATO huấn luyện chịu nhiều thương vong hơn là do chiến thuật của NATO tỏ ra không phù hợp trên chiến trường Ukraine. Trên thực tế, kinh nghiệm chiến đấu của NATO chỉ có ở Iraq và Afghanistan. Tuy Mỹ đã phát động nhiều cuộc chiến ở Syria và Iraq, nhưng về cơ bản khác với xung đột giữa Nga và Ukraine, đối thủ cũng không mạnh bằng quân đội Nga. NATO chỉ có kinh nghiệm bảo đảm an ninh và chống chiến tranh nổi dậy. Trên thực tế, chiến thuật chiến đấu trên bộ của quân đội Mỹ được thực hiện với tiền đề chiếm ưu thế trên không, nhưng quân đội Ukraine không có sức mạnh trên không; do vậy, nếu quân đội Ukraine máy móc áp dụng chiến thuật của NATO và Mỹ, chỉ có thể thất bại. Quân đội NATO và quân đội Mỹ đều chưa từng đối đầu với đối phương có sức mạnh như vậy, cũng chưa từng có kinh nghiệm đối đầu trực diện với một đội quân chính quy quy mô lớn như Nga, việc NATO huấn luyện quân đội Ukraine, chỉ có thể là chiến thuật đánh du kích, để đối đầu với một cuộc xung đột mang tính tổng lực. NATO đang có kế hoạch huấn luyện giúp 300.000 quân Ukraine vào mùa hè năm sau; tuy nhiên từ góc độ này đánh giá, đối với quân đội Ukraine hiện nay, NATO nên viện trợ vũ khí hạng nặng vẫn tốt hơn bất cứ điều gì khác. Trên thực tế, đối đầu với quân đội Nga, NATO không thể giỏi bằng Quân đội Ukraine hiện nay.

