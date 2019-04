NATO kỷ niệm 70 năm thành lập cùng 29 thành viên

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương hay NATO ra đời từ năm 1949 và tới nay đã có 29 thành viên cùng với một loạt các thành viên khác đang trong quá trình xét duyệt để gia nhập tổ chức này. Nguồn ảnh: BI. Một trong 12 thành viên lâu đời nhất, đồng sáng lập NATO đó là Bỉ. Bỉ gia nhập NATO đúng vào ngày tổ chức này được thành lập - ngày 4/4/1949. Nguồn ảnh: BI. Ở phía bên kia bờ Bắc Đại Tây Dương là Canada, quốc gia này cũng là một trong 12 thành viên đồng sáng lập NATO. Nguồn ảnh: BI. Đan Mạch cũng là một trong những nước đầu tiên gia nhập NATO, tuy nhiên sức mạnh quân sự của quốc gia này không được đánh giá cao. Nguồn ảnh: BI. Pháp là thành viên đồng sáng lập và có sức mạnh quân sự đứng hàng đầu ở châu Âu khi khối quân sự NATO được thành lập. Tuy nhiên tới năm 1966, Pháp lại rút khỏi NATO để độc lập hơn trong quyền quyết định các vấn đề an ninh quốc phòng khỏi Lầu Năm Góc - Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Một quốc gia... không có quân đội nhưng vẫn gia nhập NATO đó là Iceland. Dù không có quân đội, Iceland vẫn có lực lượng vệ binh quốc gia, tuần duyên và có cử một vài lực lượng gìn giữ hoà bình ra nước ngoài. Nguồn ảnh: BI. Italia - quốc gia bại trận trong Chiến tranh Thế giới thứ hai từ năm 1943 cũng là thành viên đồng sáng lập NATO. Nguồn ảnh: BI. Đại công quốc Luxembourg là một trong những quốc gia năng nổ nhất trong việc thành lập NATO. Tới nay, Đại công quốc này chỉ có quân đội với vỏn vẹ khoảng vài trăm quân và sĩ quan chỉ huy. Nguồn ảnh: BI. Hà Lan cũng là quốc gia đầu tiên gia nhập và là đồng sáng lập NATO. Nguồn ảnh: BI. Na Uy - quốc gia vừa diễn ra cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ sau Chiến tranh Lạnh là một trong những thành viên lâu đời nhất của tổ chức này. Nguồn ảnh: BI. Bồ Đào Nha - quốc gia đứng ngoài cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai ở châu Âu cũng gia nhập NATO ngay từ ngày đầu tiên. Nguồn ảnh: BI. Bên cạnh Pháp, Anh được xem là quốc gia "cầm trịch" NATO ở khu vực châu Âu với sức mạnh quân sự vượt trội mọi quốc gia khác. Nguồn ảnh: BI. Không thể thiếu được trong các thành viên đồng sáng lập NATO đó là Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Tới năm 1952, do sự nóng lên của Chiến tranh Lạnh khắp châu Âu, NATO nhận thêm một loạt các thành viên mới. Trong đó bao gồm Hy Lạp - quốc gia này gia nhập NATO ngày 18/2/1952. Nguồn ảnh: BI. Thổ Nhĩ Kỳ - một quốc gia không tiếp giáp với biển Đại Tây Dương và nằm ở giữa châu Á với châu Âu cũng gia nhập NATO cùng ngày với Hy Lạp. Nguồn ảnh: BI. Ngày 6/5/1955, Tây Đức gia nhập NATO sau sáu năm thành lập. Dù hiện nay Đức là quốc gia có sức mạnh quân sự chủ chốt của NATO, tuy nhiên vào lúc gia nhập NATO, nước này vẫn còn bị chia đôi và có sức mạnh quân sự rất kém. Nguồn ảnh: BI. Bảy năm sau khi chế độ độc tài Franco ở Tây Ban Nha kết thúc, nước này mới chính thức là thành viên của NATO vào ngày 30/5/1980. Nguồn ảnh: BI. Ngày 12/3/1999, dù Chiến tranh Lạnh đã kết thúc từ lâu nhưng Cộng hoà Séc vẫn quyết định gia nhập NATO sau khi nước Nga lại tiếp tục một lần nữa nổi lên như một thế lực. Séc, Ba Lan và Hungary từng là những nước đồng sáng lập Hiệp ước Warsaw - tổ chức đối lập với NATO với Moscow dẫn đầu. Nguồn ảnh: BI. Gia nhập NATO cùng ngày với Cộng hoà Séc là Hungaria. Nguồn ảnh: BI. ... và Ba Lan. Các quốc gia này đã ngay lập tức "trở cờ" khi Liên Xô tan rã. Nguồn ảnh: BI. Ngày 29/3/2004, Bulgaria gia nhập NATO. Thời điểm này, Nga đang chính thức nổi lên như một thế lực mới "đe doạ sự an toàn của châu Âu" - theo lời báo chí phương Tây mô tả. Nguồn ảnh: BI. Cùng trong ngày 29/3/2004, bảy quốc gia đã gia nhập NATO bao gồm Estonia. Nguồn ảnh: BI. Latvia... Nguồn ảnh: BI. và Lithuania - điểm chung của các quốc gia kể trên đó là không hề có lãnh thổ tiếp giáp Đại Tây Dương mà chỉ tiếp giáp với biển Baltic. Nguồn ảnh: BI. Romania - quốc gia có lãnh thổ tiếp giáp với biển Đen cũng gia nhập NATO vào ngày này. Nguồn ảnh: BI. Slovakia gia nhập NATO vào thời điểm này. Nguồn ảnh: BI. Bên cạnh đó là Slovenia - quốc gia quốc gia dành độc lập từ Nam Tư trước đó chỉ ít năm cũng gia nhập NATO vào ngày 29/3/2004. Nguồn ảnh: BI. Ngày 1/4/2009, Albania gia nhập NATO dù quốc gia này cũng không hề tiếp giáp với biển bắc Đại Tây Dương. Nguồn ảnh: BI. Croatia cũng gia nhập NATO cùng ngày với Albania. Hai quốc gia kể trên từng thuộc Nam Tư cũ này trước khi gia nhập NATO đã tham gia các hoạt động tập trận, huấn luyện và đào tạo phòng thủ chung của NATO. Nguồn ảnh: BI. Một trong những thành viên trẻ nhất của NATO đó là Montenegro mới chỉ gia nhập tổ chúc này ngày 5/6/2017. Tuy nhiên từ trước đó, Montenegro cũng đã có các hoạt động cực kỳ thân thiết với NATO bao gồm cả việc gửi quân tới Afghanistan từ năm 2010. Nguồn ảnh: BI. Thành viên mới nhất "chuẩn bị" gia nhập NATO đó là Bắc Macedonia. Tháng 6/2018, NATO đã gửi giấy mời gia nhập tổ chúc tới quốc gia này và rất có thể trong năm nay, quốc gia thuộc Nam Tư cũ này có thể sẽ trở thành thành viên thứ 30 của NATO. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: NATO tập trận.

