Gần đây, cảnh quay bằng máy UAV trinh sát tầm trung của quân đội Nga (RFAF) từ chiến trường phía nam của khu vực Kursk do Ukraine kiểm soát, cho thấy một đoàn xe quân sự dài 12 km của quân đội Ukraine (AFU) đã bị mắc kẹt trên xa lộ E38 trong hơn 48 giờ. Đoàn xe này có kế hoạch rút lui về tuyến phòng thủ biên giới Sumy của Ukraine, nhưng 37 xe bọc thép đã bị phá hủy do bị Nga pháo kích liên tục. Cuộc di tản này, được các nhà quan sát quân sự gọi là "Dunkirk của thế kỷ 21", đã phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống trinh sát chiến trường của AFU. Có thể nhận thấy, sau khi mất sự hỗ trợ của tình báo Mỹ, hoạt động chiến đấu của AFU đã bị tê liệt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cuộc đột phá của RFAF vào tuyến phòng thủ Sudzha vào ngày 7/3, về cơ bản là một cuộc tấn công thu hẹp phạm vi trong lĩnh vực tác chiến điện tử. Theo một nhật ký chiến đấu bị rò rỉ, từ một người lính Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 14 của AFU, cho thấy sau khi Mỹ cắt đứt chia sẻ thông tin tình báo vệ tinh trong 72 giờ, hiệu quả trinh sát bằng UAV của AFU đã giảm tới 83% và thời gian khóa mục tiêu, của hệ thống điều khiển hỏa lực đã kéo dài từ 8 giây lên 47 giây. Khoảng trống về tình báo này, giúp RFAF giữ được bí mật 6 km trong khu vực phòng thủ của Ukraine, và các đơn vị AFU không nhận thấy sự di chuyển này, cho đến khi nhóm thiết giáp Nga tiến đến gần 20 km. "Giống như đấu với một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp trong khi bị bịt mắt vậy", sĩ quan liên lạc của NATO tại Kiev thừa nhận. Từ những thất bại nhanh chóng của AFU tại mặt trận Kursk trong tuần qua, phản ánh sự đánh giá sai lầm về mặt chiến lược của Kiev. Lầu Năm Góc hồi tháng 1 đã cảnh báo rằng, việc phòng thủ ở khu vực Kursk cần được duy trì có chiều sâu ít nhất 30 km. Nhưng bất chấp cảnh báo, AFU đã nén lực lượng chủ lực của mình vào một khu vực hẹp có diện tích 15 km. Bộ Tổng tham mưu Nga đã tận dụng chính xác kẽ hở này và sử dụng hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1A, có bán kính bao phủ 7 km, để biến đường cao tốc E38 thành "lò nung nhiệt độ cao". Theo số liệu thống kê tình báo nguồn mở, cứ mỗi km trên đoạn đường này có 4,2 thiết bị bị phá hủy và tỷ lệ thương vong của AFU, cao tới mức trung bình 12% mỗi ngày, vượt xa ngưỡng chiến đấu liên tục do NATO quy định. Như vậy, kế hoạch "đổi đất lấy hòa bình" của Tổng thống Zelensky đã phải chịu một đòn kép. Ngoài việc phá hủy vị trí Kursk, Cụm quân phía Bắc của RFAF đang tiến hành đòn tấn công gọng kìm vào tỉnh Sumy và tỉnh Kharkov; dây chuyền sản xuất của Nhà máy xe tăng Kharkov đã bị tên lửa siêu thanh Kinzhal phá hủy, khiến AFU mất khả năng bảo dưỡng 300 xe bọc thép mỗi tháng. Nghiêm trọng hơn là dự luật viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ USD bị Quốc hội Mỹ gác lại, trong đó có 18 hệ thống tên lửa chống bức xạ HARM để duy trì khả năng tác chiến điện tử của AFU. Việc thiếu những vũ khí này, đã để trực thăng Ka-52 của Nga “bay tràn lan” trên chiến trường, phá hủy hàng ngày tăng lên 23% lực lượng thiết giáp Ukraine. Các quy tắc hậu cần của chiến tranh hiện đại đã được bộc lộ rõ ràng trong chiến dịch Kursk của cả Nga và Ukraine. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 93 của AFU, đã cố gắng phối hợp rút lui thông qua mạng 4G dân sự, nhưng bị chặn bởi toàn bộ băng tần của hệ thống tác chiến điện tử Pole-21 của RFAF, khiến ba đơn vị cấp tiểu đoàn mất liên lạc trong 9 giờ. Ngược lại, RFAF dựa vào hệ thống chỉ huy tự động "Andromeda-D" để đạt được vòng liên kết dữ liệu khép kín giữa pháo binh, UAV trinh sát, UAV FPV và các nhóm tấn công, và tốc độ phản ứng hỏa lực đã tăng gấp ba lần so với năm 2023. Những ưu thế về tác chiến điện tử giữa quân đội Nga và Ukraine đã thể hiện đặc biệt rõ ràng theo hướng Kharkov, khi Lữ đoàn tác chiến điện tử kết hợp mới thành lập của RFAF, đã đạt được tỷ lệ ngăn chặn liên lạc của AFU là 95%. Khi AFU phải sử dụng thiết bị liên lạc Internet Starlink để gửi thông tin về vị trí cuối cùng đến Kiev, lịch sử một lần nữa nhắc nhở thế giới: Một quốc gia không có ngành công nghiệp quốc phòng độc lập và chủ quyền kỹ thuật số, cuối cùng chỉ là một bàn cờ vua, chứ không phải là một quân cờ trong trò chơi quyền lực. (Nguồn ảnh Military Review, Sohu, TASS, Kyiv Post).

Gần đây, cảnh quay bằng máy UAV trinh sát tầm trung của quân đội Nga (RFAF) từ chiến trường phía nam của khu vực Kursk do Ukraine kiểm soát, cho thấy một đoàn xe quân sự dài 12 km của quân đội Ukraine (AFU) đã bị mắc kẹt trên xa lộ E38 trong hơn 48 giờ. Đoàn xe này có kế hoạch rút lui về tuyến phòng thủ biên giới Sumy của Ukraine, nhưng 37 xe bọc thép đã bị phá hủy do bị Nga pháo kích liên tục. Cuộc di tản này, được các nhà quan sát quân sự gọi là "Dunkirk của thế kỷ 21", đã phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống trinh sát chiến trường của AFU. Có thể nhận thấy, sau khi mất sự hỗ trợ của tình báo Mỹ, hoạt động chiến đấu của AFU đã bị tê liệt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cuộc đột phá của RFAF vào tuyến phòng thủ Sudzha vào ngày 7/3, về cơ bản là một cuộc tấn công thu hẹp phạm vi trong lĩnh vực tác chiến điện tử. Theo một nhật ký chiến đấu bị rò rỉ, từ một người lính Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 14 của AFU, cho thấy sau khi Mỹ cắt đứt chia sẻ thông tin tình báo vệ tinh trong 72 giờ, hiệu quả trinh sát bằng UAV của AFU đã giảm tới 83% và thời gian khóa mục tiêu, của hệ thống điều khiển hỏa lực đã kéo dài từ 8 giây lên 47 giây. Khoảng trống về tình báo này, giúp RFAF giữ được bí mật 6 km trong khu vực phòng thủ của Ukraine, và các đơn vị AFU không nhận thấy sự di chuyển này, cho đến khi nhóm thiết giáp Nga tiến đến gần 20 km. "Giống như đấu với một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp trong khi bị bịt mắt vậy", sĩ quan liên lạc của NATO tại Kiev thừa nhận. Từ những thất bại nhanh chóng của AFU tại mặt trận Kursk trong tuần qua, phản ánh sự đánh giá sai lầm về mặt chiến lược của Kiev. Lầu Năm Góc hồi tháng 1 đã cảnh báo rằng, việc phòng thủ ở khu vực Kursk cần được duy trì có chiều sâu ít nhất 30 km. Nhưng bất chấp cảnh báo, AFU đã nén lực lượng chủ lực của mình vào một khu vực hẹp có diện tích 15 km. Bộ Tổng tham mưu Nga đã tận dụng chính xác kẽ hở này và sử dụng hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1A, có bán kính bao phủ 7 km, để biến đường cao tốc E38 thành "lò nung nhiệt độ cao". Theo số liệu thống kê tình báo nguồn mở, cứ mỗi km trên đoạn đường này có 4,2 thiết bị bị phá hủy và tỷ lệ thương vong của AFU, cao tới mức trung bình 12% mỗi ngày, vượt xa ngưỡng chiến đấu liên tục do NATO quy định. Như vậy, kế hoạch "đổi đất lấy hòa bình" của Tổng thống Zelensky đã phải chịu một đòn kép. Ngoài việc phá hủy vị trí Kursk, Cụm quân phía Bắc của RFAF đang tiến hành đòn tấn công gọng kìm vào tỉnh Sumy và tỉnh Kharkov; dây chuyền sản xuất của Nhà máy xe tăng Kharkov đã bị tên lửa siêu thanh Kinzhal phá hủy, khiến AFU mất khả năng bảo dưỡng 300 xe bọc thép mỗi tháng. Nghiêm trọng hơn là dự luật viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ USD bị Quốc hội Mỹ gác lại, trong đó có 18 hệ thống tên lửa chống bức xạ HARM để duy trì khả năng tác chiến điện tử của AFU. Việc thiếu những vũ khí này, đã để trực thăng Ka-52 của Nga “bay tràn lan” trên chiến trường, phá hủy hàng ngày tăng lên 23% lực lượng thiết giáp Ukraine. Các quy tắc hậu cần của chiến tranh hiện đại đã được bộc lộ rõ ràng trong chiến dịch Kursk của cả Nga và Ukraine. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 93 của AFU, đã cố gắng phối hợp rút lui thông qua mạng 4G dân sự, nhưng bị chặn bởi toàn bộ băng tần của hệ thống tác chiến điện tử Pole-21 của RFAF, khiến ba đơn vị cấp tiểu đoàn mất liên lạc trong 9 giờ. Ngược lại, RFAF dựa vào hệ thống chỉ huy tự động "Andromeda-D" để đạt được vòng liên kết dữ liệu khép kín giữa pháo binh, UAV trinh sát, UAV FPV và các nhóm tấn công, và tốc độ phản ứng hỏa lực đã tăng gấp ba lần so với năm 2023. Những ưu thế về tác chiến điện tử giữa quân đội Nga và Ukraine đã thể hiện đặc biệt rõ ràng theo hướng Kharkov, khi Lữ đoàn tác chiến điện tử kết hợp mới thành lập của RFAF, đã đạt được tỷ lệ ngăn chặn liên lạc của AFU là 95%. Khi AFU phải sử dụng thiết bị liên lạc Internet Starlink để gửi thông tin về vị trí cuối cùng đến Kiev, lịch sử một lần nữa nhắc nhở thế giới: Một quốc gia không có ngành công nghiệp quốc phòng độc lập và chủ quyền kỹ thuật số, cuối cùng chỉ là một bàn cờ vua, chứ không phải là một quân cờ trong trò chơi quyền lực. (Nguồn ảnh Military Review, Sohu, TASS, Kyiv Post).