Vào ngày 9/3, Thiếu tướng Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự và Chính trị thuộc Bộ Quốc phòng Nga, kiêm Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Akhmat, tuyên bố rằng quân đội Nga (RFAF) đã phát động một cuộc tấn công toàn diện vào vùng Kursk, do quân đội Ukraine (AFU) kiểm soát. Ngay lập tức, RFAF đã tái chiếm các ngôi làng Malaya Loknya, Maloyalnya, Cherkasskoe Porechnoe và Kositsa ở phía bắc thị trấn Sudzha, trung tâm phòng thủ của AFU ở Kursk. Bước sang ngày 10/3, RFAF tiếp tục tổng tấn công, chiếm lại một loạt ngôi làng xung quanh Sudzha, báo hiệu sự sụp đổ liên hoàn của AFU ở khu vực Kursk. Cùng lúc đó, các mũi thọc sâu của RFAF bắt đầu tấn công vào trung tâm Sudzha, khu công nghiệp ở phía đông Sudzha, làng Kositsa, phố Lomonosov, làng Martynovka và làng Cherkasskoye Polechnoye. Các khu vực Makhnovka, Mirny và Mikhailovka bên ngoài Sudzha, đều đã bị quân Nga tái chiếm. Sang ngày 10/3, nhà tù Maloky do AFU kiểm soát, cũng đã bị RFAF tái chiếm; mũi đột kích của RFAF nhanh chóng phát triển tới trung tâm thị trấn Sudzha và bắt đầu cuộc bao vây và càn quét dữ dội. Vào ngày 9/3, RFAF đã công bố đoạn video do UAV FPV của họ ghi lại, về việc đang săn lùng mục tiêu AFU ở trung tâm Sudzha. Với phạm vi tấn công của UAV FPV, lúc này hỏa lực của RFAF đã bao trùm toàn bộ Sudzha và số phận của Sudzha đã được quyết định; chỉ cần quân Ukraine xuất hiện, họ sẽ bị tấn công ngay lập tức. Có thể nói rằng đã quá muộn, để AFU có thể rút lui an toàn ra khỏi Sudzha. Trong những ngày qua, mặt trận Kursk đã trở thành trọng tâm căng thẳng nhất của cuộc xung đột Ukraine hiện nay. Mặc dù Ukraine tuyên bố chấp nhận yêu cầu "ngừng bắn tạm thời 30 ngày" của Mỹ, nhưng Nga đã không chấp nhận. Moskva đã tuyên bố rõ ràng rằng, bằng mọi giá, AFU phải bị trục xuất khỏi Kursk. Theo thông tin đã biết, khoảng 50.000 quân Nga đang tiến hành một cuộc tấn công tổng lực và khu vực do AFU kiểm soát ở Kursk, đang bị thu hẹp nhanh chóng. Cuộc giao tranh dữ dội nhất hiện nay tất nhiên đang nổ ra ở phía nam thị trấn Sudzha. Hiện tại, các nguồn tin từ cả Nga và Ukraine đều xác nhận rằng, một số lượng lớn binh lính Ukraine đã bắt đầu rút khỏi đây. Trước đó, RFAF đã sử dụng một đội biệt kích gồm 800 người, đột nhập thành công vào trung tâm Sudzha, thông qua hệ thống đường ống dẫn khí đốt tự nhiên, phá vỡ sự triển khai của AFU tại đây. Bây giờ, hàng chục ngàn quân Ukraine ở thị trấn Sudzha đã bị mắc kẹt trong một cái bẫy. Nếu không rút nhanh, họ sẽ không bao giờ còn cơ hội. Trong khi đó, Tổng Tư lệnh AFU, tướng Syrsky cho biết, binh lính Ukraine vẫn đang chiến đấu tại các vị trí của họ tại Kursk và sẽ tiếp tục tấn công nếu cần thiết? Tất nhiên, xét đến sự “sinh tồn”, AFU sẽ chọn cách cơ động và di chuyển đến khu vực an toàn để tiếp tục chiến đấu. Đồng thời Tướng Syrsky cũng cáo buộc Nga có ý định chiếm lại Kursk bằng mọi giá và tin rằng Moscow không muốn dừng lại ở việc chỉ tái chiếm lại khu vực Kursk, mà còn chuyển chiến trường về phía Ukraine, tiến hành thành lập “vùng đệm an toàn”, như tuyên bố của Tổng thống Putin. Hiển nhiên, AFU cũng không thừa nhận thất bại. Xem xét đến việc RFAF đã tập trung tại mặt trận Kursk tới 50.000 quân, mà vẫn không ngăn chặn hoàn toàn được cuộc rút lui của AFU, điều này dường như chỉ ra rằng, việc AFU “rút lui thành công” khỏi mặt trận Kursk, cũng có thể được coi là một chiến thắng? Tất nhiên, cái giá mà AFU phải trả, đó chính là thị trấn Sudzha sẽ “được trao trả” cho Moscow. Nếu AFU mất đi thành trì này, họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui về biên giới Nga-Ukraine và tổ chức phòng thủ biên giới, nhằm ngăn 50.000 quân Nga thừa thắng đánh thẳng vào Sumy. Điều đáng chú ý là Moscow đã phản ứng với quan điểm của tướng Syrsky, rằng AFU vẫn đang tiếp tục điều động lực lượng tới mặt trận Kursk. Theo quan điểm của Nga, đây thực sự là một điều cực kỳ tồi tệ đối với Ukraine. Nếu muốn tìm lý do, chúng ta có thể thấy tất cả các nguồn tin đều xác nhận, RFAF đã giành lại được ít nhất 86% khu vực Kursk do Ukraine kiểm soát, còn theo Bộ quốc phòng Nga, phía AFU đã chịu thương vong hơn 67.000 người trong hơn 7 tháng họ chiếm đóng Kursk. Kết quả là, Moscow tin rằng kế hoạch kiểm soát Kursk của Kiev đã thất bại hoàn toàn. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS).

