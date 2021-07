Mỹ phân tích hình dáng khí động học của Su-75 Chiếu Tướng

Theo tờ Forbes của Mỹ, máy bay chiến đấu tàng hình mới của Nga Su-75 Chiếu Tướng có hai cánh chính rất lớn. Thiết kế này có thể có hai ý nghĩa với một chiếc máy bay chiến đấu. Khả năng thứ nhất, là chiếc máy bay này sẽ được trang bị cho tàu sân bay của Hải quân Nga và trở thành một máy bay hoạt động trên tàu sân bay, thay thế tiêm kích hạm MiG-29K hoặc Su-33. Một khả năng khác là loại máy bay này sẽ được xuất khẩu, đặc biệt là để sử dụng ở các khu vực cao nguyên, vì các khu vực địa hình cao, không khí rất loãng, có lợi hơn cho những máy bay chiến đấu có diện tích cánh lớn. Tập đoàn Công nghệ Rotec của Nga đã cung cấp những thông tin về chiếc chiến đấu cơ tàng hình Su-75 Checkmate tại Triển lãm Hàng không Moscow MAKS 2021; tốc độ tối đa 1,8-2 Mach, tầm hoạt động 3.000km, trần bay 16.000m, tải trọng vũ khí 7.000kg. Từ quan điểm ngoại hình, máy bay chiến đấu Su-75 Checkmate sử dụng cửa hút khí hàm dưới, hợp nhất thân cánh, đuôi khum và khe hút khí hình chữ S, v.v., tất cả đều cho thấy máy bay này rất coi trọng khả năng tàng hình. Đối với một máy bay chiến đấu hạng nhẹ, cánh chính với diện tích lớn, dường như máy bay sẽ được trang bị cho tàu sân bay, hoặc được triển khai ở các khu vực cao nguyên; hoặc là cả hai. Dưới góc độ khí động học, diện tích cánh lớn có thể làm tăng lực nâng của máy bay chiến đấu, và có khả năng bay cao hơn, so với máy bay chiến đấu có diện tích cánh nhỏ. Nhưng nhược điểm là máy bay chiến đấu có diện tích cánh lớn, cũng chịu nhiều lực cản hơn và khiến tốc độ của nó chậm hơn máy bay chiến đấu có cánh nhỏ hơn. Có lẽ Su-75 Checkmate cũng không tập trung cho khả năng cơ động, mà tập trung cho khả năng tàng hình. Đối với các máy bay chiến đấu của hải quân, thường phải cất cánh và hạ cánh trên boong tàu sân bay, do đó lực nâng phụ là một lợi thế rõ ràng; tất cả máy bay hoạt động trên tàu sân bay đều có thiết kế chung như vậy. Hãy quan sát chiếc F-35C của Hải quân Mỹ, diện tích cánh của chiếc máy bay này lớn hơn gần một nửa, so với chiếc F-35A của Không quân. Đôi cánh khổng lồ này, có thể giúp F-35C cất cánh an toàn từ siêu hàng không mẫu hạm Mỹ, bằng máy phóng. Ngược lại, Hải quân Nga chỉ có một tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, lại liên tục gặp sự cố, tàu có boong dài 305 mét, không bằng siêu tàu sân bay 330 mét của Mỹ và quan trọng là không có máy phóng. Với việc cất cánh kiểu nhảy cầu của tàu sân bay Nga, thiết kế máy bay chiến đấu có diện tích cánh lớn, trở nên có giá trị hơn; và rõ ràng, các máy bay đóng trên tàu sân bay của Nga rõ ràng cần nhiều lực nâng hơn. Do đó, đôi cánh lớn của tiêm kích Chiếu Tướng có thể rất có giá trị. Trần bay cao có lợi ích rõ ràng, trong việc phát huy hết tính năng các cảm biến của máy bay chiến đấu và phạm vi của vũ khí trên không. Máy bay chiến đấu bay cao hơn, sẽ có tầm phát hiện và tầm hoạt động lớn hơn, máy bay chiến đấu bay thấp. Lockheed Martin đã thiết kế tiêm kích tàng hình F-22 Raptor bay ở độ cao trên 15.000 mét mà không rõ lý do; trên thực tế, độ cao bay tối đa của máy bay có thể lên tới 18.000 mét. Chuyên gia hàng không Tom Cooper cho rằng, độ cao bay của tiêm kích Su-75 có thể từ 12.000 đến 18.000 mét, thậm chí cao hơn. Máy bay được tối ưu hóa cho các hoạt động ở độ cao lớn. Và việc bay cao hơn, cũng sẽ mang lại lợi thế trong chuyến hành trình, về mặt này, máy bay chiến đấu Su-75 Checkmate có thể sẽ rất hữu ích. Bởi vì kích thước nhỏ hơn của máy bay, cũng chứng minh rằng, dung tích nhiên liệu bên trong của nó không lớn. Nguồn ảnh: Rostec. Cận cảnh máy bay chiến đấu tàng hình Su-75 Chiếu Tướng vừa được Nga cho ra mắt tại MAKS-2021. Nguồn: MilitaryNews.



