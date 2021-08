Mỹ - Nga lặng tiếng, liệu Ấn Độ có cách nào cứu được Afghanistan?

Chính phủ Afghanistan lo ngại sau khi lực lượng Mỹ rút khỏi Afghanistan trước ngày 31/8, Taliban chắc chắn sẽ đẩy mạnh cuộc tấn công của họ. Trong tuần qua, 9 trong số 34 thủ phủ của Afghanistan đã rơi vào tay Taliban. Mặc dù Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Kenneth McKenzie đã nói rõ rằng, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ trên không cho Afghanistan sau khi rút quân vào ngày 31/8, chính phủ Afghanistan vẫn hy vọng rằng Không quân Ấn Độ sẽ vào nước này và hỗ trợ Không quân Afghanistan. Lầu Năm Góc cũng thừa nhận rằng Ấn Độ đã đóng một vai trò quan trọng và mang tính xây dựng ở Afghanistan. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói rằng, Ấn Độ đã đóng một vai trò xây dựng trong việc huấn luyện quân đội và cải thiện cơ sở hạ tầng của Afghanistan trong quá khứ. Nỗ lực này nhằm giúp duy trì hòa bình và ổn định ở Afghanistan là rất đáng hoan nghênh. Mặc dù yêu cầu hỗ trợ trên không với Quân đội Afghanistan không phải là mới, nhưng chính phủ của Tổng thống Afghanistan Ghani cực kỳ lo ngại rằng, khi cuộc tấn công của Taliban tiếp tục đạt được tiến triển nhanh chóng, Taliban sẽ tiếp tục tăng tốc cuộc tấn công trên khắp đất nước. Taliban đã chiếm Kandahar, thành phố lớn thứ hai ở Afghanistan và Herat, thành phố lớn thứ ba, cũng đã bị chiếm đóng trong vòng chưa đầy một tuần và cuộc tấn công mới nhất đã diễn ra ở thành phố Mazar-e-Sharif, miền bắc nước này. Đây là thủ phủ chống Taliban trước khi Mỹ đưa quân vào Afghanistan năm 2001. Thực tế đã chứng minh rằng, sức mạnh không quân là yếu tố quyết định trong việc đẩy lùi Taliban. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tổn thất hiện tại của lực lượng chính phủ Afghanistan là do thiếu sự hỗ trợ của đường không. Không quân Afghanistan hiện có 162 máy bay, trong đó có 24 trực thăng UH-60 Black Hawk (Diều hâu đen) của Mỹ và một số trực thăng Mi-17 và Mi-24 của Nga, trong đó 5 trực thăng do Nga sản xuất, nhưng do Ấn Độ cung cấp. Trước đó đã có thông tin cho rằng các phi công Ấn Độ đang hỗ trợ quân đội Afghanistan ném bom Taliban, nhưng thông tin này chưa được xác nhận. Trong những ngày gần đây, quân đội Mỹ thường xuyên điều máy bay không người lái, máy bay ném bom B-52 và máy bay chiến đấu F/A-18 E/F Super Hornet ở Kandahar và Helmand để hỗ trợ quân đội Afghanistan chống lại Taliban. Chuyên gia về Nam Á Michael Kugelman cho rằng, sức mạnh không quân đóng vai trò then chốt trong các hoạt động tác chiến ở Afghanistan, và sức mạnh không quân của Mỹ, vốn đóng vai trò quan trọng nhất ở nước này lâu nay sẽ sớm biến mất khỏi chiến trường này. Vì vậy, không hoàn toàn ngạc nhiên khi chính phủ Afghanistan sẽ dựa vào Ấn Độ, một trong những người bạn thân thiết nhất của họ trong khu vực, để được hỗ trợ trên không. Ấn Độ trước đó đã viện trợ một lô trực thăng vũ trang cho Afghanistan lần lượt vào tháng 5/2018 và tháng 10/2019. Nhưng đối với Ấn Độ, ngay cả khi nước này đang theo dõi sát sao quá trình hoạt động của Taliban, chi phí cung cấp hỗ trợ trên không sẽ vượt xa lợi ích của Ấn Độ. Nếu Ấn Độ tham gia vào cuộc chiến ở Afghanistan, sẽ làm căng thẳng thêm mối quan hệ với láng giềng Pakistan. Vì Không quân Ấn Độ từng hỗ trợ các hoạt động ở Afghanistan, lực lượng này sẽ trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi và gây ra tác động không ổn định đến khu vực; do đó Ấn Độ không muốn gây ra tác động như vậy. Về hội nghị tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Afghanistan được tổ chức tại Doha, thủ đô Qatar, ông Kugelman cho rằng, ngay cả khi các cuộc đối thoại này không mang lại kết quả như mong đợi, các cường quốc trong khu vực vẫn cần trao đổi với nhau và tìm ra giải pháp cho vấn đề Afghanistan. Những nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm nối lại tiến trình hòa bình ở Afghanistan, vốn dường như đã đi vào bế tắc, mặc dù không còn hy vọng gì cho những nỗ lực ngoại giao; tuy nhiên những hội nghị ngoại giao này thực sự rất quan trọng. Ngày nay, với sự rút lui của Mỹ và các đồng minh NATO, tầm quan trọng của ngoại giao cũng ngày càng lớn. Điều này đòi hỏi các nước trong khu vực phải cùng nhau giải quyết vấn đề, đây là điều tất yếu. Điều quan trọng là các nước lớn như Mỹ và Nga cần có sự hợp tác trong các vấn đề Afghanistan; đây cũng là một tia hy vọng vẫn còn tồn tại trong tình hình đáng thất vọng hiện nay ở Afghanistan. Theo một thông tin trên trang web Defense World, hôm thứ Tư tuần này, các tay súng Taliban đã thu giữ một máy bay trực thăng tấn công Mi-35 mà Ấn Độ đã viện trợ cho chính phủ Afghanistan cách đây hai năm. Chiếc trực thăng này rơi vào tay Taliban tại Căn cứ Không quân Kunduz, nó là phiên bản xuất khẩu của Mi-24V của Nga. Theo những bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội, cánh quạt, động cơ và một số thành phần quan trọng khác của trực thăng Mi-35 dường như bị mất tích. Người ta suy đoán rằng quân chính phủ Afghanistan đã tháo các bộ phận này khỏi trực thăng để ngăn máy bay sử dụng bởi lực lượng Taliban. Nguồn ảnh: Pinterest. Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu gửi thêm binh lính tới Afghanistan trước khi quá muộn. Nguồn: CNBC.



Chính phủ Afghanistan lo ngại sau khi lực lượng Mỹ rút khỏi Afghanistan trước ngày 31/8, Taliban chắc chắn sẽ đẩy mạnh cuộc tấn công của họ. Trong tuần qua, 9 trong số 34 thủ phủ của Afghanistan đã rơi vào tay Taliban. Mặc dù Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Kenneth McKenzie đã nói rõ rằng, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ trên không cho Afghanistan sau khi rút quân vào ngày 31/8, chính phủ Afghanistan vẫn hy vọng rằng Không quân Ấn Độ sẽ vào nước này và hỗ trợ Không quân Afghanistan. Lầu Năm Góc cũng thừa nhận rằng Ấn Độ đã đóng một vai trò quan trọng và mang tính xây dựng ở Afghanistan. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói rằng, Ấn Độ đã đóng một vai trò xây dựng trong việc huấn luyện quân đội và cải thiện cơ sở hạ tầng của Afghanistan trong quá khứ. Nỗ lực này nhằm giúp duy trì hòa bình và ổn định ở Afghanistan là rất đáng hoan nghênh. Mặc dù yêu cầu hỗ trợ trên không với Quân đội Afghanistan không phải là mới, nhưng chính phủ của Tổng thống Afghanistan Ghani cực kỳ lo ngại rằng, khi cuộc tấn công của Taliban tiếp tục đạt được tiến triển nhanh chóng, Taliban sẽ tiếp tục tăng tốc cuộc tấn công trên khắp đất nước. Taliban đã chiếm Kandahar, thành phố lớn thứ hai ở Afghanistan và Herat, thành phố lớn thứ ba, cũng đã bị chiếm đóng trong vòng chưa đầy một tuần và cuộc tấn công mới nhất đã diễn ra ở thành phố Mazar-e-Sharif, miền bắc nước này. Đây là thủ phủ chống Taliban trước khi Mỹ đưa quân vào Afghanistan năm 2001. Thực tế đã chứng minh rằng, sức mạnh không quân là yếu tố quyết định trong việc đẩy lùi Taliban. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tổn thất hiện tại của lực lượng chính phủ Afghanistan là do thiếu sự hỗ trợ của đường không. Không quân Afghanistan hiện có 162 máy bay, trong đó có 24 trực thăng UH-60 Black Hawk (Diều hâu đen) của Mỹ và một số trực thăng Mi-17 và Mi-24 của Nga, trong đó 5 trực thăng do Nga sản xuất, nhưng do Ấn Độ cung cấp. Trước đó đã có thông tin cho rằng các phi công Ấn Độ đang hỗ trợ quân đội Afghanistan ném bom Taliban, nhưng thông tin này chưa được xác nhận. Trong những ngày gần đây, quân đội Mỹ thường xuyên điều máy bay không người lái, máy bay ném bom B-52 và máy bay chiến đấu F/A-18 E/F Super Hornet ở Kandahar và Helmand để hỗ trợ quân đội Afghanistan chống lại Taliban. Chuyên gia về Nam Á Michael Kugelman cho rằng, sức mạnh không quân đóng vai trò then chốt trong các hoạt động tác chiến ở Afghanistan, và sức mạnh không quân của Mỹ, vốn đóng vai trò quan trọng nhất ở nước này lâu nay sẽ sớm biến mất khỏi chiến trường này. Vì vậy, không hoàn toàn ngạc nhiên khi chính phủ Afghanistan sẽ dựa vào Ấn Độ, một trong những người bạn thân thiết nhất của họ trong khu vực, để được hỗ trợ trên không. Ấn Độ trước đó đã viện trợ một lô trực thăng vũ trang cho Afghanistan lần lượt vào tháng 5/2018 và tháng 10/2019. Nhưng đối với Ấn Độ, ngay cả khi nước này đang theo dõi sát sao quá trình hoạt động của Taliban, chi phí cung cấp hỗ trợ trên không sẽ vượt xa lợi ích của Ấn Độ. Nếu Ấn Độ tham gia vào cuộc chiến ở Afghanistan, sẽ làm căng thẳng thêm mối quan hệ với láng giềng Pakistan. Vì Không quân Ấn Độ từng hỗ trợ các hoạt động ở Afghanistan, lực lượng này sẽ trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi và gây ra tác động không ổn định đến khu vực; do đó Ấn Độ không muốn gây ra tác động như vậy. Về hội nghị tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Afghanistan được tổ chức tại Doha, thủ đô Qatar, ông Kugelman cho rằng, ngay cả khi các cuộc đối thoại này không mang lại kết quả như mong đợi, các cường quốc trong khu vực vẫn cần trao đổi với nhau và tìm ra giải pháp cho vấn đề Afghanistan. Những nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm nối lại tiến trình hòa bình ở Afghanistan, vốn dường như đã đi vào bế tắc, mặc dù không còn hy vọng gì cho những nỗ lực ngoại giao; tuy nhiên những hội nghị ngoại giao này thực sự rất quan trọng. Ngày nay, với sự rút lui của Mỹ và các đồng minh NATO, tầm quan trọng của ngoại giao cũng ngày càng lớn. Điều này đòi hỏi các nước trong khu vực phải cùng nhau giải quyết vấn đề, đây là điều tất yếu. Điều quan trọng là các nước lớn như Mỹ và Nga cần có sự hợp tác trong các vấn đề Afghanistan; đây cũng là một tia hy vọng vẫn còn tồn tại trong tình hình đáng thất vọng hiện nay ở Afghanistan. Theo một thông tin trên trang web Defense World, hôm thứ Tư tuần này, các tay súng Taliban đã thu giữ một máy bay trực thăng tấn công Mi-35 mà Ấn Độ đã viện trợ cho chính phủ Afghanistan cách đây hai năm. Chiếc trực thăng này rơi vào tay Taliban tại Căn cứ Không quân Kunduz, nó là phiên bản xuất khẩu của Mi-24V của Nga. Theo những bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội, cánh quạt, động cơ và một số thành phần quan trọng khác của trực thăng Mi-35 dường như bị mất tích. Người ta suy đoán rằng quân chính phủ Afghanistan đã tháo các bộ phận này khỏi trực thăng để ngăn máy bay sử dụng bởi lực lượng Taliban. Nguồn ảnh: Pinterest. Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu gửi thêm binh lính tới Afghanistan trước khi quá muộn. Nguồn: CNBC.