Mỹ không ấn tượng với cuộc tập trận 300.000 quân của Nga

Vostok-2018 không đơn thuần là cuộc diễn tập quy mô lớn, mà thực sự là chiến dịch tâm lý chiến và trò chơi địa chính trị do Nga dẫn dắt.

Người Mỹ tự trấn an?

Cuộc tập trận Vostok-2018 của Nga tiếp tục là chủ đề được giới phân tích Mỹ quan tâm và đem ra mổ sẻ. Trong khi có nhiều ý kiến chỉ ra mối đe dọa hay ý đồ của Nga qua cuộc tập trận này thì cũng có chuyên gia Mỹ tỏ ra không “ấn tượng” với những con số được nêu ra.

Trang mạng The Atlantic của Mỹ bình luận: Nếu nhìn vào các con số liên quan đến cuộc tập trận Vostok-2018 của Nga, có thể thấy đây là những con số vô cùng ấn tượng: 300.000 binh sĩ, 36.000 xe tăng và các loại phương tiện khác, 80 tàu chiến và 1.000 máy bay chiến đấu tham gia cuộc tập trận tại một địa bàn có diện tích chiếm đến hơn 1/2 lãnh thổ của Nga.

Những hình ảnh này không đủ để gây ấn tượng cho người Mỹ?

Số lượng binh sĩ tham gia cuộc tập trận này lớn gấp 2 lần lực lượng vũ trang của Anh, và quy mô cũng lớn gấp 2 lần cuộc tập trận Vostok diễn ra hồi năm 2014. Không những vậy, khoảng 3.200 binh lính Trung Quốc và 30 máy bay cũng tham gia cuộc tập trận này, cùng với một lượng nhỏ binh lính Mông Cổ.

Kịch bản của cuộc tập trận "Vostok-2018" là xảy ra cuộc xung đột kéo dài 1 tuần lễ giữa 2 bên, đụng độ cả trên đất liền, trên không và trên biển ngoài khơi vùng Viễn Đông của Nga.

Cuộc tập trận bao gồm cả hoạt động của lính dù, tiến hành các chiến dịch chống khủng bố và thực nghiệm bắn hạ các loại tên lửa hành trình.

Lính dù Nga tham gia tập trận Vostok-2018

Tờ báo Mỹ cũng cho rằng cuộc tập trận lần này không đơn thuần là một cuộc diễn tập quy mô lớn, mà đó thực sự là một "chiến dịch tâm lý chiến" và trò chơi địa chính trị do Nga dẫn dắt.

Dù nhận định quy mô của Vostok-2018 cho thấy Moscow đã khôi phục được khả năng thực hiện các chiến dịch quy mô lục địa, song tờ báo Mỹ cho rằng Nga khó có thể đánh bại một kẻ thù thực sự nào đó. Lý do được nêu ra là do trong thời chiến, việc huy động một lực lượng quy mô như vậy là điều hoàn toàn khó thực hiện, nhất là khi các tuyến đường sắt và hệ thống thông tin liên lạc trở thành các mục tiêu bị tấn công đầu tiên.

The Atlantic cho rằng trong cuộc tập trận Zapad-2017, Nga đã cố tình giảm bớt số lượng binh sĩ tham gia xuống dưới "mức trần" để tránh việc các nước phương Tây có lý do cử các thanh sát viên đến giám sát cuộc tập trận theo quy định của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OECE).

Thực hành vượt sông bằng cầu phao trong cuộc tập trận Vostok-2018

Tờ báo Mỹ cho rằng, Nga dường như rất hài lòng với việc công khai những con số của Vostok-2018. Tuy nhiên, số lượng thực tế có thể chỉ khoảng 150.000 người.

Ví dụ được người Mỹ nêu ra là trong những cuộc tập trận trước đây (như Zapad), rất nhiều binh sĩ Nga dường như đã không rời doanh trại. Những người này chỉ "tham gia" cuộc diễn tập từ trung tâm chỉ huy chứ hoàn toàn không có mặt trên thực địa.

Tư thế xù lông

Giải thích cho việc tại sao Nga lại công bố con số 30 vạn quân tham gia tập trận Vostok-2018, tờ báo Mỹ cho rằng Moscow thấy hãnh diện với con số này, đồng thời cho rằng Nga đang trong tư thế phải “xù lông” khi đối mặt với các mối đe dọa.

Dù đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Putin trong việc khôi phục sức mạnh của các lực lượng vũ trang Nga song tờ báo Mỹ nhấn mạnh thực tế khó khăn là cả nền kinh tế Nga không bằng một bang Texas của Mỹ. Chỉ số này không giúp cho nước Nga được đối xử như một cường quốc của thế giới.

Chi phí cho việc di chuyển 1/3 binh sĩ Nga đến khu vực Siberia và vùng Viễn Đông thuộc Nga không phải là rẻ. Điều quan trọng hơn cả, theo tờ báo Mỹ, là Nga đang thiếu tiền mặt và không có khả năng triển khai nhiều quân như vậy mà không gặp trở ngại nào.



Người Mỹ cho rằng Tổng thống Putin đang tìm cách tạo ra một hình ảnh nước Nga “nguy hiểm” và nên được làm hài lòng chứ không nên thách thức. Do đó, những hình ảnh đoàn xe tăng di chuyển rầm rộ trên thảo nguyên, tên lửa, máy bay không người lái... là một phần của chiến dịch khiến nước Nga “trở nên vĩ đại trở lại”.

Mỹ đánh giá thấp khả năng chuyển quân của Nga Cũng theo tờ báo Mỹ, chiến dịch này cũng bao gồm cả những tuyên bố của Tổng thống Putin rằng nước Nga sẽ sớm triển khai tên lửa hành trình có gắn đầu đạn hạt nhân dù loại tên lửa này đã được thử nghiệm 4 lần trong năm 2017 nhưng chưa lần nào thành công.



Trong khi đó, đánh giá về việc Nga mời hơn 3.000 binh sĩ Trung Quốc tham gia tập trận Vostok-2018, tờ báo Mỹ cho rằng điều này không phải là dấu hiệu của một liên minh quân sự như nhiều người nhận định.



Nhưng dù sao thì phương Tây cũng phải chú ý khi quân đội Nga và Trung Quốc diễn tập cùng nhau, còn lãnh đạo hai nước là Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình có cuộc gặp thượng đỉnh bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 4 ở Vladivostok với cam kết tăng cường hợp tác kinh tế và chính trị song phương.