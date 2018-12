Mỹ hạ thủy siêu khu trục hạm Zumwalt tỷ USD cuối cùng

Theo đó hôm 9/12 vừa qua, nhà máy đóng tàu Bath Iron Works của hãng General Dynamics đã cho hạ thủy khu trục hạm tỷ USD cuối cùng của lớp Zumwalt mang tên USS Lyndon B. Johnson mang số thân DDG 1002 của. Đây cũng là khu trục hạm thứ ba của Zumwalt mà Hải quân Mỹ dự kiến sẽ đưa vào trang bị trong tương lai gần. Nguồn ảnh: BI. Theo thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải, chiếc Zumwalt thứ ba sẽ có đôi chút khác biệt so với hai chiếc khu trục hạm Zumwalt được hạ thuỷ trước đây. Điểm khác biệt lớn nhất sẽ nằm ở chất liệu thiết kế phần thượng tầng của tàu. Nguồn ảnh: Ciuo. Việc thay đổi chất liệu thiết kế phần kiến trúc thượng tầng trên tàu sẽ giúp giảm chi phí đóng tàu và tiết kiệm được loại vật liệu chống phản xạ radar cực kỳ đắt tiền để sử dụng cho các tàu chiến tương lai khác của Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest. Điều này đồng nghĩa với việc khác với các đàn anh của mình, DDG-1002 sẽ gần như không còn khả năng tàng hình do phần kiến trúc thượng tầng của nó giờ đây dường như chỉ còn được làm từ thép thông thường. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong quá khứ, Hải quân Mỹ đã từng dự định đặt đóng mới tới 32 khu trục hạm loại này để thay thế tạo nên sức mạnh vượt trội trên biển cho Hải quân nước này. Tuy nhiên do quá nhiều sự cố kỹ thuật nên đã có tới 29 chiếc bị huỷ, chỉ ba chiếc đã được lên kế hoạch đóng được hoàn thiện và USS Lyndon B. Johnson là chiếc cuối cùng trong số đó. Nguồn ảnh: QQ. Hiện tại mới chỉ có duy nhất chiếc USS Zumwalt mang số thân DDG-1000 đã được gia nhập Hải quân Mỹ. Mặc dù vậy chiếc chiến hạm tỷ USD này vẫn luôn gặp phải quá nhiều lỗi hư hỏng, nổi bật nhất là động cơ dừng hoạt động hay lỗi với hệ thống pháo. Nguồn ảnh: QQ. Theo giá công bố, mỗi chiếc khu trục hạm lớp Zumwalt có giá lên tới 4,24 tỷ USD. Kèm theo đó là hai khẩu pháo cỡ nòng 155mm sử dụng loại đạn siêu dẫn đường có giá tới gần 1 triệu USD mỗi viên. Nguồn ảnh: USnavy. Chiếc Zumwalt thứ hai mang tên USS Michael Monsoor DDG-1001 đã được hạ thuỷ từ năm 2016 nhưng dự kiến phải tới tháng 1 năm 2019 tới đây mới chính thức hoàn thiện để bắt đầu quá trình chạy thử. Nguồn ảnh: USnavy. Trong khi đó USS Lyndon B. Johnson cũng dự kiến tới năm 2019 sẽ gia nhập Hải quân Mỹ. Trong tuong lai, bài học về các khu trục hạm lớp Zumwalt chắc chắn sẽ khiến Hải quân Mỹ phải suy nghĩ lại khi có ý định đóng khu trục hạm với giá tỷ USD - một cái giá vô lý và cực kỳ lãng phí. Nguồn ảnh: USnavy. Mời độc giả xem Video: Ghé thăm bên trong khu trục hạm Zumwalt của Hải quân Mỹ.

