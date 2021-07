Mỹ cố tung hình ảnh máy bay B-21 giả nhằm gây nhiễu thông tin

Theo tờ Forbes của Mỹ, khi một chiếc máy bay quân sự có tính bảo mật cao, nếu có hình ảnh mới được tung ra, sẽ luôn gây ra một làn sóng phấn khích trong ngành hàng không. Đặc biệt, thiết kế của máy bay tàng hình luôn được bảo mật nghiêm ngặt, để tránh rò rỉ bất kỳ chi tiết nào; đặc biệt là những thông tin về tín hiệu phản xạ radar. Có khả năng, máy bay ném bom B-21 là một trong những máy bay có hiệu suất tàng hình tốt nhất. Những hình ảnh mới nhất của chiếc máy bay tàng hình B-21 của Không quân Mỹ tiết lộ rất ít thông tin và thậm chí có thể gây hiểu nhầm. Điều này trông rất giống một sự lừa dối có chủ ý. Tàng hình của máy bay đó là giảm thiểu khả năng bị radar phát hiện; do vậy việc giảm diện tích phản xạ radar của máy bay, là bí mật cao nhất, trong công nghệ chế tạo oanh tạc cơ tàng hình. Để giảm phản xạ tín hiệu radar có hai cách, một là sử dụng vật liệu hấp thụ radar, hai là sửa đổi hình dạng của máy bay. Thông thường, các vật liệu kim loại thông thường phản xạ sóng radar rõ ràng như gương, trong khi các vật liệu khác phản xạ sóng radar ít hơn nhiều. Ngay từ trong Chiến tranh thế giới thứ hai, người Đức đã sử dụng vật liệu cao su, có chứa các mảnh kim loại, để bọc các ống thông hơi của tàu ngầm, để khiến chúng khó bị radar đối phương phát hiện hơn. Tuy nhiên vật liệu hấp thụ radar hiện đại phức tạp hơn. So với vật liệu hấp thụ, hình dạng của máy bay quan trọng hơn, đó là lý do tại sao máy bay ném bom B-2 có hình dạng cánh bay; khi nó mới xuất hiện, thiết kế này đã khiến giới quan sát hết sức ngạc nhiên. Mặc dù máy bay ném bom tàng hình F-117 trước đây đã sử dụng bản nâng cấp góc cạnh, nhưng thiết kế này là do máy tính thời đó, không thể xử lý việc tính toán các hình dạng phức tạp của sóng radar. Đến B-2, đã thực sự là một thiết kế hoàn hảo, tránh các đường góc cạnh nhô ra. Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider sẽ trở thành máy bay ném bom chiến lược thế hệ tiếp theo của Không quân Mỹ, thay thế B-1, B-2 và thay cho loại oanh tạc cơ B-52, đã có hơn 60 năm phục vụ. B-21 sẽ thực hiện các nhiệm vụ tấn công hạt nhân và thông thường trong những điều kiện nguy hiểm nhất, trong khi B-52 sẽ được sử dụng như một "xe chở bom" để thực hiện các nhiệm vụ tấn công tiếp theo. Theo thông tin ban đầu, Không quân Mỹ sẽ nhận được ít nhất 100 chiếc máy bay ném bom B-21, vượt quá con số 80-100 chiếc, được tiết lộ trước đó. Hiện nay, Không quân Mỹ chỉ còn 58 chiếc pháo đài bay B-52, như vậy B-21 sẽ trở thành máy bay ném bom chiến lược quan trọng nhất trong lực lượng máy bay ném bom chiến lược tương lai của Mỹ. B-21 dự kiến được đưa vào sử dụng vào giữa thập niên 2020. Mặc dù đã có hai chiếc B-21 đã được chế tạo và sẵn sàng thử nghiệm, nhưng Không quân Mỹ vẫn chưa công bố bất kỳ bức ảnh thật nào, của chiếc máy bay này; tất cả vẫn còn ở trong vòng bảo mật chặt chẽ. Những hình ảnh hiện nay của chiếc B-21, chỉ là các sản phẩm đồ họa của các phần mềm máy tính. Điều này có nghĩa là nhóm vẽ, thậm chí có thể còn chưa bao giờ nhìn thấy chiếc máy bay, mà họ đang mô tả trông như thế nào. Do vậy, những hình ảnh đồ họa mới của chiếc B-21, không cho thấy cửa hút khí của động cơ và vòi phun ở đuôi; và những chi tiết này, cũng là cơ sở quan trọng, để giới quan sát so sánh thiết kế tàng hình của B-21 và B-2. Đánh giá từ các bản đồ họa mới, hình dạng của B-21 rất giống với một số bản đồ họa đã công bố trước đó; thực sự cũng không có gì mới, để có thể giúp phân tích kích thước và các thông số hoạt động của B-21, và những thông số này vẫn còn là một bí mật. Phần đáng ngạc nhiên nhất của bản đồ họa B-21 vừa được tiết lộ, đó là thiết kế của kính chắn gió buồng lái, khác với bất kỳ máy bay nào trước đó; dường như không mang lại cho phi công một tầm nhìn tốt. Người ta suy đoán rằng, máy bay tàng hình trong tương lai, sẽ không cần cửa sổ, vì những cửa sổ này sẽ được thay thế bằng các hệ thống như camera EOTS, hiện đã được trang bị trên máy bay chiến đấu F-35, để cung cấp cho phi công tầm nhìn 360 độ, với độ nét cao về môi trường xung quanh. Chuyên gia hàng không Steve Trimble cho biết, lần tới Không quân Mỹ công bố ảnh B-21, hy vọng đây sẽ là ảnh chụp máy bay thực tế. Và tốt nhất là ảnh màu lấy nét, nó sẽ không bị méo do các yếu tố cắt sửa bằng phần mềm chỉnh sửa ảnh. Máy bay B-21 dự kiến sẽ chính thức được công bố ra mắt công chúng vào năm 2022. Từ giờ cho đến lúc đó, Không quân Mỹ có thể tiếp tục tung ra những hình ảnh mơ hồ, vô ích hoặc gây hiểu lầm theo ý muốn; mục đích là nhằm gây nhiễu thông tin với các đối thủ của Mỹ như Nga và Trung Quốc, cũng đang chạy đua chế tạo máy bay ném bom tàng hình. Nguồn ảnh: Flickr. Cận cảnh sức mạnh của máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit. Nguồn: Spencer.



