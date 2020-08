Không quân Mỹ tiết lộ bất ngờ về máy bay ném bom tàng hình B-21

Ngày 12/8, Tướng Randy Walden, Giám đốc dự án máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-21 "Raider" của Mỹ đã thông báo rằng, máy bay ném bom tàng hình mới nhất của thế giới B-21 đã bước sang một giai đoạn mới, chuẩn bị bay thử. Ảnh: Tướng Randy Walden - Nguồn: Spacenews. Chiếc B-21 đầu tiên đang trong quá trình lắp ráp tại nhà máy Số 42 ở khu vực Palmdale, bang California, Mỹ bắt đầu vào mùa thu năm ngoái và tiếp tục đạt được đúng tiến độ. Nhà máy số 42 đặt trong núi sâu và được Quân đội Mỹ canh gác nghiêm ngặt. Ảnh: Tướng Randy Walden - Nguồn: Spacenews. Hiện nay các bộ phận của máy bay B-21 từ các nhà cung cấp từ khắp nước Mỹ và thế giới đã được chuyển đến nhà máy Số 42. Nguyên mẫu B-21 đầu tiên dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021 và bay thử vào đầu năm 2022. Ảnh: Đồ họa máy bay B-21 - Nguồn: Spacenews. Có thông tin cho rằng ông Walden đã tháp tùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Ace cách đây không lâu. Tư lệnh Bộ chỉ huy tấn công toàn cầu của Không quân Mỹ, tướng Timothy Ray cũng đã đến thăm trụ sở của Northrop Grumman ở Melbourne, Florida và thị sát xưởng sản xuất B-21 tại Palmdale. Ảnh: Đồ họa máy bay B-21 - Nguồn: Spacenews. Hiện nay Mỹ đang bị đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng, làm đứt các chuỗi cung ứng, nhất là ở nước ngoài. Tuy nhiên Không quân Mỹ hy vọng, nguyên mẫu B-21 vẫn sẽ hoàn thành chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 2021 theo đúng kế hoạch. Ảnh: Đồ họa máy bay B-21 - Nguồn: Spacenews. Mỹ trước đó đã tuyên bố rằng số lượng B-21 được sản xuất sẽ vượt quá 100 chiếc; loại máy bay này sẽ buộc máy bay ném bom tàng hình B-2 phải loại biên sớm hơn, trong khi loại B-52H cũ hơn sẽ tiếp tục phục vụ cho đến giữa thế kỷ này. Ảnh: Đồ họa máy bay B-21 Raider - Nguồn: Spacenews. Theo những thông tin được công khai, máy bay ném bom tàng hình B-21 của Mỹ được coi là phiên bản nâng cấp của B-2, nhưng chi phí dự kiến sẽ giảm đi rất nhiều. Đơn giá của B-2 lên tới 2,4 tỷ USD, trong khi B-21 dự kiến sẽ giảm xuống còn 500 triệu USD. Ảnh: Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-1 đang tiếp dầu - Nguồn: Spacenews. Không quân Mỹ sử dụng máy bay ném bom B-21 thực hiện đồng thời các cuộc tấn công hạt nhân và tấn công thông thường; điều này sẽ cải thiện đáng kể tính linh hoạt của quân đội Mỹ và sự thuận tiện trong công tác bảo đảm hậu cần, khi họ chỉ cần duy trì một mẫu máy bay ném bom chiến lược tàng hình. Ảnh: Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-1 bay trong đội hình - Nguồn: Spacenews. Theo thông tin từ Không quân Mỹ, giá thành của máy bay ném bom B-2 rất cao, vào đầu những năm 1990, giá mua chiếc lên tới 2,4 tỷ USD; thậm chí đến nay, số tiền này đủ để trang bị cho một phi đội thế hệ thứ 5 F-35. Ảnh: Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-1 - Nguồn: Spacenews. Chính vì lý do kinh phí quá lớn, cùng với việc chiến tranh Lạnh chấm dứt và địch thủ lớn nhất của Mỹ là Liên Xô tan rã, do đó sau khi sản xuất được 21 chiếc B-2, việc sản xuất đã bị đình chỉ. Ảnh: Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-1 - Nguồn: Spacenews. Nhưng bước sang thế kỷ 21, với sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự hồi sinh của nước Nga, Mỹ phải điều chỉnh chiến lược tổng thể; yêu cầu về máy bay ném bom chiến lược tàng hình tiên tiến ngày càng trở lên bức thiết và máy bay B-21 được Không quân chiến lược Mỹ lựa chọn. Ảnh: Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-1 - Nguồn: Spacenews. Với kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển (R&D) từ máy bay ném bom chiến lược B-2 của Công ty Northrop Grumman, B-21 được áp dụng một số lượng lớn các công nghệ sử dụng trên máy bay B-2; do đó chi phí R&D do đó cũng giảm đi rất nhiều. Ảnh: Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-1 - Nguồn: Spacenews. Theo thông tin từ Không quân Mỹ, ngoài khả năng ném bom thông thường và hạt nhân, máy bay B-21 còn có khả năng điều khiển, chỉ huy một số lượng lớn các UAV; khả năng này giúp B-21 có thể thực hiện đa dạng các nhiệm vụ. Ảnh: Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-1 - Nguồn: Spacenews. Theo kế hoạch của quân đội Mỹ, việc sản xuất hàng loạt máy bay ném bom B-21 sẽ bắt đầu vào giữa năm 2020; quy mô mua sắm ban đầu của quân đội Mỹ là 100 chiếc và đến khi đó, B-21 sẽ thay thế hoàn toàn B-2 và trở thành lực lượng nòng cốt của lực lượng máy bay ném bom chiến lược trong tương lai của quân đội Mỹ. Ảnh: Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-1 - Nguồn: Spacenews. Video Siêu máy bay ném bom chiến lược số một của Mỹ - Nguồn: QPVN

