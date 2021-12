Mỹ chấn động khi phát hiện 4 trận địa tên lửa chống vệ tinh

Những tuyên bố trước kia của phía Mỹ đều cho rằng, sự hiện diện của vũ khí chống vệ tinh trong kho vũ khí của Nga chỉ là một trò bịp bợm; nhưng sau khi thử tên lửa Nudol bắn hạ một vệ tinh cũ của Liên Xô, Mỹ tỏ ra quan tâm đặc biệt đến những vũ khí này của Nga. Nhờ có vệ tinh quân sự độ phân giải cao, vừa qua Mỹ đã phát hiện ít nhất 4 bệ phóng của các tên lửa chống vệ tinh Nudol, tại sân bay vũ trụ Plesetsk của Nga. Chỉ tính đến việc triển khai tên lửa chống vệ tinh Nudol ở trong một khu vực của Nga, các chuyên gia tin rằng, quân đội Nga có thể được trang bị ít nhất từ hai đến ba mươi tổ hợp như vậy. Trên các hình ảnh vệ tinh được giới thiệu, người xem có thể thấy vị trí của 4 hệ thống tên lửa chống vệ tinh Nudol, trong vài phút có thể phá hủy tàu vũ trụ hay vệ tinh ở độ cao vài trăm km; làm mất khả năng liên lạc cũng như tiếp cận giám sát lãnh thổ Nga, của quân đội Mỹ. Việc triển khai những vũ khí này đã gây ấn tượng mạnh với Mỹ đến nỗi, Washington đã bắt đầu yêu cầu cấm hoàn toàn vũ khí chống vệ tinh; vì lo ngại hệ thống vệ tinh của Mỹ dày công xây dựng, sẽ bị tên lửa Nga bắn hạ “rụng như sung”. Hơn nữa một bằng chứng rõ ràng cho thấy, Nga không chỉ sở hữu tên lửa mà còn sở hữu vũ khí laser, vì trước đó phía Nga đã bị cáo buộc cố ý tấn công một tàu vệ tinh quân sự của Mỹ bằng vũ khí laser. Còn trên lĩnh vực tên lửa tiến công mặt đất, loại tên lửa siêu vượt thanh mới nhất của Nga là Zircon, cũng sẽ buộc NATO từ bỏ các hành động khiêu khích ở biên giới với Nga. Đây là kết luận được đưa ra bởi các chuyên gia của tạp chí Military Watch của Mỹ. Trước đó Tổng thống Nga Putin đã thông báo rằng, tên lửa hành trình siêu thanh Zicron, sẽ sớm được đưa vào biên chế chiến đấu trong quân đội Nga. Việc này diễn ra hai năm sau khi những tên lửa Zicron đầu tiên được chuyển giao cho Hải quân Nga thử nghiệm vào tháng 12/2019. Diễn biến này diễn ra khi căng thẳng giữa Nga và NATO đang gia tăng nhanh chóng về một loạt vấn đề, bao gồm cả khả năng triển khai vũ khí hạt nhân của NATO tới Đông Âu; và việc phương Tây cáo buộc Nga đang tập trung quân đội gần Ukraine. Trong bối cảnh như vậy, Tổng thống Putin đã tuyên bố về vũ khí siêu thanh mới: “Hiện chúng tôi đã thử nghiệm và đã thành công, và từ đầu năm tới, chúng tôi sẽ trang bị tên lửa siêu thanh với tốc độ Mach 9, cho lực lượng Hải quân”. Ông Putin nhấn mạnh rằng, việc phát triển tên lửa Zicron và các loại vũ khí siêu thanh khác, là phản ứng trước các mối đe dọa của NATO đối với an ninh Nga. Đặc biệt là việc Mỹ triển khai các ống phóng Mk-41, có thể phóng được tên lửa hành trình Tomahawk; điều này đe dọa trực tiếp an ninh Nga. Tổng thống Nga cho rằng, đây là sự thật hiển nhiên ai cũng biết; để đáp lại sự đe dọa của phương Tây, Nga đã bị “ép buộc” và Nga muốn nhấn mạnh điều này và buộc phải bắt đầu phát triển vũ khí siêu thanh. Đây là phản ứng rõ ràng nhất của Nga với NATO. Hiện vẫn chưa rõ tên lửa Zicron sẽ được triển khai với mức độ như thế nào và khi nào? hoặc có bao nhiêu biến thể mới sẽ được cung cấp cho các quân, binh chủng khác ngoài Hải quân Nga. Nhiều thông tin cho biết, đã có những biến thể Zircon phóng từ mặt đất và trên không đang được chế tạo. Nên nhớ tên lửa Zircon là loại có tốc độ nhanh gấp ba lần so với các đối thủ cạnh tranh gần nhất của nó là YJ-18 của Trung Quốc, BrahMos của liên doanh Nga-Ấn và Kalibr của Nga; trong khi phần lớn tên lửa hành trình của phương Tây đều có tốc độ cận âm. Hải quân Nga đã phát triển các tàu khu trục nhỏ và tàu hộ tống có khả năng phóng tên lửa hành trình tầm xa; trong đó tên lửa hành trình của hải quân phương Tây, chỉ có thể triển khai các tàu khu trục và tuần dương hạm. Điều này phản ánh sự tập trung cao độ của Nga vào công nghệ tên lửa để đối phó “bất đối xứng” với các lực lượng hải quân lớn hơn. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo rằng tên lửa chống hạm Zircon mới trên biển sẽ được quân đội đưa vào biên chế chiến đấu vào đầu năm 2022 để đáp trả các mối đe dọa từ khối NATO. Hiện nay NATO đang có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở Đông Âu, đồng thời các hệ thống phòng thủ tên lửa của phương Tây đã được triển khai trên lãnh thổ của Ba Lan và Romania, không xa biên giới của Nga. Việc tên lửa phương Tây kề “sát nách” đang gây lo ngại cho Điện Kremlin. Do vậy, việc đưa nhanh tên lửa Zircon vào trực chiến, là một phản ứng “luôn và ngay” của Moscow, trước những hành động gây sức ép của NATO trước cửa ngõ phía tây của Nga. Video phóng tên lửa Nudol của Quân đội Nga - Nguồn: Sputnik

