Mua S-400, phi công Thổ Nhĩ Kỳ bị cấm bay với tiêm kích F-35

Trong một thông cáo báo chí hôm 10/6, Lầu Năm Góc cho biết, toàn bộ các phi công quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đang được huấn luyện bay với tiêm kích F-35 tại Mỹ đã bị đình chỉ bay. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây là một trong những nỗ lực của Lầu Năm Góc trong việc ngăn cản Ankara mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của nước này. Việc Thổ Nhĩ Kỳ vừa sở hữu S-400 và F-35 trong tương lai có thể khiến toàn bộ chiến đấu cơ F-35 của các nước đồng minh khác bị lộ điểm yếu trước hệ thống tên lửa Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Trước đó một tuần, Sputnik đã đăng tải báo cáo theo đó phía Mỹ tuyên bố dừng nhận thêm phi công F-35 từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, Washington cũng cho Ankara thời hạn tới cuối tháng 6 trước khi chấm dứt được hợp đồng mua S-400 với Moscow. Nguồn ảnh: Sputnik. Mặc dù vậy bất chấp nhiều nỗ lực của phía Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tỏ ra quyết tâm trong việc mua tổ hợp tên lửa của Nga và khẳng định rằng mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bị rạn nứt dưới sức ép của Washington. Nguồn ảnh: BI. Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác chiến lược của Mỹ trong chương trình nghiên cứu tiêm kích F-35. Theo thoả thuận giữa hai nước từ đầu, Ankara sẽ được sở hữu tối đa 100 chiếc tiêm kích F-35 phiên bản F-35A. Ngoài ra Thổ Nhĩ Kỳ cũng có quyền đặt mua thêm các phiên bản F-35B hoặc F-35C trong tương lai. Nguồn ảnh: BI. Do đã đóng góp tiền của vào chương trình nghiên cứu F-35, Thổ Nhĩ Kỳ được quyền cử phi công tới Mỹ học huấn luyện bay và có quyền mua F-35 của Mỹ. Việc gạt Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi thoả thuận mua bán F-35 sẽ là điều rất khó thực thi vì quan hệ giữa hai nước trong chương trình F-35 hoàn toàn không phải quan hệ mua bán thông thường. Nguồn ảnh: Flickr. Tuy nhiên Ankara cũng đã lên sẵn phương án đối phó trong tình trạng Washington "lật lọng" không bán F-35 chọ phía Ankara. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng mua các loại tiêm kích thế hệ năm từ các quốc gia khác trên thế giới, trong đó bao gồm Su-57 của Nga hay thậm chí là FC-31 (J-31) - một loại tiêm kích thế hệ 5 đang được Trung Quốc hoàn thiện. Nguồn ảnh: Pinterest. Phương án mua các tiêm kích từ Nga hay Trung Quốc sẽ cho phép Thổ Nhĩ Kỳ có được nhiều tiêm kích thế hệ năm hơn do giá tiền của các loại máy bay kể trên so với F-35 rõ ràng là ít hơn hẳn. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện vẫn chưa rõ, trong trường Mỹ từ chối bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ thì Washington sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền cho quốc gia này. Nguồn ảnh: Sputnik. Mời độc giả xem Video: Tiêm kích F-35 phiên bản F-35C được thiết kế để cất cánh từ tàu sân bay.

