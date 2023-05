Moscow oanh kích dữ dội, Kiev tuyên bố "phản công lớn"

Ông Vladimir Rogov - người đứng đầu phong trào "We are together with Russia" - một nguồn tin uy tín về tình hình chiến sự Nga - Ukraine, vừa viết trên kênh Telegram chính thức của mình, khẳng định các mục tiêu của một loạt những vụ oanh tạc gần đây do quân đội Nga thực hiện, nhằm vào cơ sở hạ tầng đường sắt và kho chứa nhiên liệu phục vụ cho quân đội Ukraine.

Giới chức Ukraine cho biết, các vụ tấn công của Nga hầu hết đều bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không của nước này, tuy nhiên một vài quả tên lửa "lọt lưới" của phía Nga đã gây thiệt hại lớn về người và cơ sở vật chất cho vùng Dnipropetrovsk và Pavlohrad.

Hình ảnh được đăng tải từ Pavlohrad, Ukraine hôm thứ hai vừa qua. Ảnh: Serhiy Lysak.

Người đứng đầu chính quyền Kiev là Serhiu Popko cho biết, một loạt các tên lửa của Nga đã bị đánh chặn trong không phận thủ đô của Ukraine. Còn ở Kherson - nơi đang có thế trận "cài răng lược" giữa quân đội Nga và Ukraine, Kiev báo cáo rằng đã có ít nhất 39 vụ pháo kích quy mô lớn được Nga thực hiện trong ba ngày qua. Chiến thuật thường thấy của phía Nga là sử dụng máy bay không người lái điều khiển từ xa làm nhiệm vụ trinh sát theo thời gian thực, qua đó có thể hiệu chỉnh đường đạn sau từng phát bắn, nhằm mang lại hiệu quả tiêu diệt mục tiêu cao nhất có thể. Thứ sáu vừa rồi, Moscow đã ra tuyên bố về việc quân đội Nga đang nhắm vào mục tiêu là các lực lượng dự bị của phía Ukraine. Trong số này có cả các tân binh vừa được Ukraine đào tạo và cả các cựu binh, vừa được đưa trở về nước sau các khóa đào tạo ở nước ngoài. Ukraine tuyên bố "sẽ có phản công lớn" Tướng Oleksandr Syrskyi, chỉ huy lực lượng trên bộ của Quân đội Ukraine tuyên bố trên Telegram của mình rằng, quân đội Nga dù đã tràn ngập Bakhmut nhưng vẫn chưa thực sự giành được quyền kiểm soát thành phố chiến lược này. Hôm thứ Sáu vừa rồi, truyền thông Ukraine dẫn lời các quan chức chính phủ nước này cho biết, Kiev sẽ sớm tiền hành một cuộc phản công lớn, nhưng chưa tiết lộ thời gian và địa điểm bắt đầu cuộc tấn công. Một loạt các trang thiết bị hiện đại vừa được Ukraine tiếp nhận từ các nước NATO, được cho là sẽ có mặt trong cuộc phản công tổng lực này của Kiev. Mặc dù vậy, Tổng thống Zelensky đã khẳng định, đây không phải là trận đánh cuối cùng của người Ukraine và cuộc xung đột này sẽ không thể đóng băng hoặc kết thúc trong một sớm một chiều. Xe tăng do Liên Xô sản xuất có thiết kế nhẹ hơn tới gần 30% so với các mẫu xe tăng chủ lực vừa được NATO viện trợ cho Ukraine. Ảnh: CNN.



Kiev hy vọng rằng cuộc phản công sẽ làm thay đổi cán cân trên chiến trường. Mặc dù vậy, các chuyên gia khí tượng của Không quân Mỹ cho rằng việc tiến hành phản công trong điều kiện thời tiết hiện tại ở Ukraine là không thể, khi mà "mùa bùn" vẫn đang tiếp diễn, còn các xe tăng, thiết giáp của NATO viện trợ cho Ukraine lại tỏ ra quá nặng nề nếu so với các phương tiện chiến đấu chủ lực của Nga.

Hãng tin CNN vừa công bố một loạt ảnh vệ tinh, theo đó cho thấy phía Nga đã chuẩn bị ít nhất 30 km giao thông hào, công sự kiên cố trên đường dẫn vào thành phố Melitopol. Nhiều khả năng đây sẽ là khu vực diễn ra nhiều trận đánh lớn trong thời gian tới.