Máy bay chiến đấu xuất hiện trên bầu trời khu vực Donetsk

Theo thông tin từ khu vực cư dân sống tại Donetsk thông báo, một máy bay chiến đấu không xác định đã được nhìn thấy trên bầu trời ngoại ô thủ đô của nước cộng hòa tự xưng. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong vài năm mới có tiếng máy bay chiến đấu trong khu vực; thông tin về chủ đề này được đưa ra bởi kênh Telegram: “Các báo cáo về lực lượng dân quân của Novorossiya”. Trang tin Novorossiya Militia Reports đưa tin trên kênh Telegram: “Cư dân Donetsk báo cáo sự xuất hiện của tiếng máy bay chiến đấu trên bầu trời thành phố, đó là một sự kiện rất bất bình thường”. Hiện tại tình hình vẫn hoàn toàn yên ổn, chưa có những biểu hiện gia tăng xung đột. Tuy nhiên trong vài giờ qua, đã diễn ra một loạt hoạt động cực kỳ cao của Quân đội Ukraine tại khu vực Donbass do họ kiểm soát. Theo cư dân địa phương, âm thanh của động cơ phản lực có thể được nghe thấy từ khu vực Donetsk; mặc dù theo dữ liệu của nguồn ADS-B Exchange, không có chuyến bay nào được quan sát thấy ở vùng lân cận Donbass. Nhưng theo phân tích của các chuyên gia quân sự, hiện nay trên thực tế là các lực lượng dân quân DPR và LPR, đều được trang bị hệ thống phòng không tương đối hiện đại; hoàn toàn có khả năng đóng cửa không phận, trên lãnh thổ của các nước cộng hòa tự xưng. Nếu thông tin được trình bày là đáng tin cậy, có thể cho thấy rằng, rất có khả năng, đây là máy bay chiến đấu của Nga. Mặc dù trước đó, phía Nga đã đảm bảo rằng, họ không có ý định can thiệp vào tình hình ở Donbass. Các chuyên gia không loại trừ khả năng tình hình có thể “nóng lên” một cách giả tạo, vì trước đó ở phương Tây họ đã thông báo về thời điểm có thể xảy ra cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trong ngày 16/2. Trong khi đó, các vệ tinh của phương Tây đã phát hiện ít nhất 50 máy bay trực thăng của Không quân Nga, tại căn cứ không quân Donuzlav trên bán đảo Crimea. Lưu ý đây là số trực thăng tương đối lớn, có thể làm xoay chuyển cục diện một hướng chiến đấu lớn. Trên ảnh vệ tinh, một số lượng lớn trực thăng đã xuất hiện ở căn cứ không quân Donuzlav cũng chỉ trong thời gian gần đây. Đồng thời, theo đánh giá của các hình ảnh vệ tinh, sân bay Donuzlav không nhằm mục đích triển khai đồng thời, một số lượng lớn trực thăng đến đây. Rất có khả năng, sân bay Donuzlav chỉ là nơi tập kết tạm thời, còn ngoài ra, những sân bay dự bị sẽ phân tán số trực thăng trên, nếu xảy ra tình huống căng thẳng hoặc xung đột. Rõ ràng phía Nga đang chủ động, triển khai các phương tiện chiến đấu tới khu vực trong bối cảnh căng thẳng cực kỳ cao ở biên giới với Ukraine. Trong hình ảnh vệ tinh được trình bày, người xem có thể thấy một số lượng rất lớn máy bay trực thăng. Vẫn chưa thể xác định chủng loại của chúng (chiến đấu hay vận tải) do chất lượng hình ảnh vệ tinh. Truyền thông Nga cho rằng, với cự ly khoảng 70 km từ sân bay Donuzlav đến biên giới với Ukraine, rõ ràng đây là một thông điệp rõ ràng đối với Ukraine rằng, bất kỳ hành động khiêu khích nào cũng sẽ dẫn đến những hậu quả cực kỳ không mong muốn cho Kiev. Hiện không có bình luận chính thức nào từ phía Nga hay Ukraine, liên quan đến việc bố trí một số lượng lớn máy bay trực thăng tại sân bay Donuzlav. Rõ ràng, theo phương Tây, có thể điều này gắn liền với ý định tấn công Ukraine của Nga. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, các đơn vị quân đội Nga ở miền Nam và miền Tây đã bắt đầu rút các binh sĩ của mình về doanh trại cơ bản, sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễn tập và phía Nga không hề có ý định tấn công quốc gia láng giềng. Nguồn ảnh: Pinterest.

