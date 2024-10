Cận cảnh Yamaha Janus 125 2024 tại Việt Nam, từ 29,1 triệu đồng

Yamaha Janus hoàn toàn mới 2024 được xem là mẫu xe dành cho Gen Z. Trong thế giới của họ, "freak" không phải là sự nổi loạn hay khác lạ, mà là cách mỗi cá nhân thể hiện cái tôi độc đáo, chấp nhận sự khác biệt và tự do thể hiện bản thân theo nhiều cách khác nhau. Yamaha hiểu rõ điều đó và mang đến cho giới trẻ một sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển mà còn phản ánh tinh thần "freak" đầy táo bạo này. Được phát triển dựa trên thông điệp "Match Your Freak - Hệ J Chất Dị", Yamaha Janus 2024 tại Việt Nam không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn giúp gen Z sống trọn với cái "chất dị" của mình, cho phép họ trở thành bất cứ ai mà họ muốn. Khác biệt của Janus nằm ở khả năng mang lại chất riêng cho người sử dụng, cho phép họ định hình phong cách và thế giới xung quanh mình theo những cách độc đáo và chân thực nhất. Về ngoại hình, mẫu xe ga Yamaha Janus 125 2024 được thiết kế với ý tưởng hoàn toàn mới. Cụm đèn trước gây ấn tượng với đèn luôn sáng và thiết kế viền đèn xe mạ Chrome sáng bóng bao quanh dải đèn chính, kết hợp cùng hai dải đèn xi nhan tạo nên phong cách cá tính, thu hút mọi ánh nhìn. Thiết kế màn hình đồng hồ xe được tối giản cùng phông chữ hiện đại giúp người dùng dễ dàng theo dõi các thông số trong mọi điều kiện ánh sáng. Bộ đề xe cũng được cải tiến, khởi động xe nhanh chóng, dễ dàng và ít gây tiếng ồn. Khóa thông minh Smart key của Yamaha Jabus hoàn toàn mới (chỉ có trên phiên bản Đặc biệt và Giới hạn) với núm xoay giúp định vị tìm xe, mở/tắt khóa điện, mở/khóa cổ xe, mở yên xe (Kết hợp cùng nút bấm “Seat”). Hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Stop & Start System – chỉ có trên phiên bản Đặc biệt và Giới hạn) cho phép xe tạm thời tắt máy khi dừng quá 5 giây và tái khởi động khi tăng ga, giúp tiết kiệm nhiên liệu. Cốp xe nâng cấp không gian đựng đồ thêm 1,1 lít dung tích so với phiên bản trước. Lớp cách nhiệt trong cốp giúp giảm nhiệt độ từ động cơ, giữ cho đồ đạc bên trong không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, tích hợp cổng sạc USB giúp người dùng có thể sạc các thiết bị di động nhanh chóng (lưu ý: Không được để Điện thoại/Pin trong cốp xe khi đang sạc). Thiết kế đường viền mềm mại kết hợp với phần đuôi xe được vuốt gọn, tạo nên vẻ ngoài thời trang và năng động. Đuôi xe sở hữu dải đèn dài uốn lượn theo thân xe, tạo nên sự liền mạch và thanh lịch từ trước đến sau. Đèn hậu có thiết kế tinh xảo, hình chữ U, một điểm nhấn đặc trưng của dòng xe Janus, giúp chiếc xe nổi bật và dễ nhận diện. Với chiều dài yên thêm 77 mm, yên xe mang lại cảm giác rộng rãi hơn cho người lái và hành khách, đồng thời dễ dàng điều chỉnh vị trí ngồi phù hợp hơn. Đặc biệt, yên xe chống nóng tích hợp công nghệ mới (Anti heat seat - Chỉ có trên phiên bản Giới Hạn) với lớp PVC được làm bằng chất liệu hạn chế truyền nhiệt, kèm lớp phản nhiệt tối ưu, cho cảm giác ngồi thoáng mát ngay cả khi phải để xe dưới trời nắng lâu. Khu vực để chân rộng rãi, thêm 20 mm so với phiên bản trước, giúp người lái thoải mái vi vu, tha hồ tận hưởng trên hành trình dài. Lốp xe không săm không chỉ giúp xe nhẹ hơn mà còn giảm thiểu nguy cơ thủng lốp đột ngột, đảm bảo sự an toàn. Bình xăng được thiết kế tối ưu hóa, dễ dàng tiếp nhiên liệu và tiết kiệm không gian. Bên cạnh đó hệ thống giảm xóc của xe dạng Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực (trước và sau) còn được tinh chỉnh kỹ lưỡng hơn, cho phép xe dễ dàng vượt qua mọi loại địa hình, đảm bảo sự êm ái và ổn định. Trang bị phanh an toàn cho xe bao gồm đĩa dẫn động thủy lực trước và tang trống dẫn động cơ khí sau. Kích thước lốp trước 80/80-14 M/C 43P (lốp không săm), sau 100/70-14 M/C 51P (lốp không săm. Yamaha Janus 2024 vẫn được trang bị động cơ xăng 4 kỳ, làm mát bằng không khí với dung tích 124,9 cm3. Động cơ này được liên doanh xe máy Nhật Bản giới thiệu là có công suất tối đa 7,0 kW/8.000 vòng/phút. Mức giá xe Yamaha Janus 125 2024 tại Việt Nam có mức bán lẻ đề xuấ như saut: Phiên bản Tiêu chuẩn là từ 29,151 triệu đồng (đã bao gồm 8% VAT). Phiên bản Đặc biệt từ 33,176 triệu đồng (đã bao gồm 8% VAT); Phiên bản Giới hạn là từ 33,382 triệu đồng (đã bao gồm 8% VAT). Video: Giới thiệu xe ga Yamaha Janus 125 hoàn toàn mới tại Việt Nam.

