Chân dung tân Giám đốc Công an Quảng Bình Nguyễn Thanh Liêm

Dự buổi lễ về phía Bộ Công an có Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, cùng lãnh đạo địa phương. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng về việc điều động Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Đại tá Nguyễn Thanh Liêm (SN 1975), quê quán TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) có trình độ tiến sĩ Cảnh sát nhân dân; cao cấp lý luận chính trị; nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông từ tháng 12/2023. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm sẽ tranh thủ hơn nữa sự lãnh đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phối hợp hiệu quả với các cấp, ngành trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; giữ gìn, phát huy đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao; xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhấn mạnh, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm là một cán bộ có năng lực, trưởng thành từ thực tiễn, trải qua nhiều vị trí công tác. Trên cương vị công tác mới, tin tưởng rằng đồng chí sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm hứa quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; xây dựng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

