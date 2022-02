Vũ khí chống tăng Anh viện trợ cho Ukraine, quá hạn tự phát nổ

Cách đây vài ngày, cư dân Donetsk đã thông báo về một vụ nổ cực mạnh có thể nghe thấy khắp khu vực phía Tây của thành phố. Theo thông tin, có thể vụ nổ xảy ra tại các vị trí đóng quân của Quân đội Ukraine. Theo thông tin ban đầu, hệ thống tên lửa chống tăng NLAW của Anh tự phát nổ từ trong số các vũ khí đã được chuyển giao cho Quân đội Ukraine vài tuần trước, là nguyên nhân cho tất cả mọi thứ. Nguyên nhân của vụ nổ có thể là do vũ khí hết hạn sử dụng, cần phải tiêu hủy. Hiện tại, người ta biết chắc chắn rằng vụ nổ đã xảy ra tại một trong những vị trí đóng quân của Quân đội Ukraine ở phía tây Donetsk. Thông tin về việc phía lực lượng dân quân ly khai tập kích chưa được khẳng định. Hiện Quân đội Ukraine không bình luận về vụ nổ. Thông tin từ khu vực Donetsk về một vụ nổ rất mạnh, có thể nghe tiếng nổ và quan sát khói bụi từ xa, cho thấy vụ nổ không hề nhỏ. Rất có thể hậu quả của vụ nổ là rất nghiêm trọng và có thể làm quân nhân của Ukraine thiệt mạng. Đáng chú ý là các tổ hợp chống tăng NLAW trước đó, đã được gọi là vũ khí chất lượng thấp, do khả năng tự phát nổ và hỏng hóc thường xuyên. Đây cũng là nguyên nhân, để giới chuyên gia dự đoán là vũ khí này đã tự phát nổ ngay tại vị trí đóng quân của Quân đội Ukraine. Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Nga, dẫn nguồn trực tiếp từ nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) cho biết, ngay sau khi chiếc máy bay trinh sát RC-135V của không quân Mỹ rời đi, phía Quân đội Ukraine đã tổ chức tấn công vào khu vực phía nam của DPR. Theo truyền thông Nga đưa tin, vào đêm trước, một số khu vực dân cư ở DPR đã nghe thây tiếng súng nổ, nơi lực lượng dân quân đang di chuyển, từ nhiều loại vũ khí khác nhau; chủ yếu là từ súng cối 120 ly. Theo số liệu mà truyền thông Nga công bố, trong quá trình trinh sát của một máy bay quân sự Mỹ dọc theo đường giới tuyến tạm thời, đã chú ý quan sát các mục tiêu dân quân nằm gần đường giới tuyến. Diễn biến sau đó, phần phía nam của DPR bị pháo kích dữ dội, và hóa ra, có các đơn vị DPR đang tăng cường lực lượng và có thể được triển khai tại làng Kominternovo. Mặc dù thông tin này, đã không nhận được bất kỳ bình luận nào, từ đại diện của nước cộng hòa tự xưng. Các chuyên gia lưu ý rằng, sự tham gia của máy bay quân sự Mỹ trong cuộc tấn công là rõ ràng; vì các cuộc tấn công chỉ được thực hiện trên một số khu vực nhất định, nằm sát đường giới tuyến và vào khu dân cư Kominternovo. Trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine có thể bùng phát bất cứ lúc nào, theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin đã ra lệnh rút tạm thời 160 thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Florida, khỏi Ukraine và đưa họ đến nơi khác ở châu Âu. Quyết định được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sơ tán một phần Đại sứ quán Mỹ ở Kiev, và một ngày sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan kêu gọi người dân Mỹ rời khỏi Ukraine càng sớm càng tốt. Trước đó, nhóm binh sĩ Mỹ trên được triển khai đến Ukraine vào cuối tháng 11, để tham gia huấn luyện quân đội nước này. Không chỉ Mỹ, Anh cũng đã quyết định rút các huấn luyện viên quân sự của nước này khỏi Ukraine và kêu gọi công dân rời khỏi quốc gia Đông Âu này, “khi còn có thể sử dụng các phương tiện vận tải thương mại”. Trong khi Nga liên tục phủ nhận việc nước này đang lên kế hoạch tấn công Ukraine, thì các quan chức Mỹ lại đưa ra lập luận trái ngược. Nhưng chính xác là quyết định cuộc chiến lúc này nằm trong tay Ukraine; nếu Ukraine chấp hành nghiêm các thỏa thuận Minsk ký năm 2015, thì sẽ không có cuộc tiến công nào. Một số tờ báo Mỹ mới đây dự đoán, Nga sẽ bắt đầu tấn công vào ngày 16/2, trích dẫn nguồn tin giấu tên từ chính phủ. Còn cố vấn Sullivan hôm 11/2 cảnh báo rằng, “một cuộc tấn công có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào”, nhưng không đưa ra bằng chứng. Mỹ hiện đang gặp bế tắc với Nga về nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine. Phương Tây nhấn mạnh rằng, Kiev được phép gia nhập NATO; trong khi Moscow coi viễn cảnh tên lửa và lực lượng NATO được triển khai đến quốc gia láng giềng Ukraine, là một nguy cơ an ninh không thể chấp nhận được. Nguồn ảnh: Pinterest.

