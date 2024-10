Sự cố trang phục của Shark Minh - Trấn Thành trên sóng truyền hình

Trong chương trình Thương vụ bạc tỷ, Shark Minh cùng một huấn luyện viên gym thực hiện một thử thách. Không may, Shark Minh bị rách quần. Ảnh: Phụ Nữ Pháp Luật. "Tôi cứ để bình thường thôi vì máy quay ở phía trước", Shark Minh chia sẻ về sự cố trang phục. Ảnh: Phụ Nữ Pháp Luật. Biểu diễn trong chương trình Cà phê sáng, ca sĩ Trọng Hiếu gặp tình huống dở khóc dở cười vì quên khóa quần. Ảnh: VTV. Trong trình Bữa trưa vui vẻ tháng 7/2019, MC Minh Hằng bị rách một khoảng khá lớn ở phần eo váy phía chính diện máy quay. Ảnh: Vietnamnet. Nhận ra sự cố trang phục, Minh Hằng dùng tay che chắn phần eo để hoàn thành chương trình trực tiếp. Ảnh: Dân Việt. Trấn Thành cũng là sao Việt gặp sự cố trang phục trên truyền hình. Trong chương trình Ai cũng bật cười năm 2017, khi đá chân rồi ngồi lên bàn, anh bị rách quần. Ảnh: Thời Đại Plus. Trấn Thành nhanh trí lấy khăn đạo cụ quấn quanh người. Ảnh: Thời Đại Plus. Midu từng gặp sự cố khi chiếc đầm lụa dính chặt vào người khi tham gia chương trình Tường lửa 2019. Ảnh: Dân Việt. Tháng 12/2022, xuất hiện trên sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, Á hậu Phương Anh diện váy xuyên thấu. Dưới ánh đèn, trang phục của Phương Anh khiến cô lộ nội y. Ảnh: Vietnamnet. Trong chương trình Ai sẽ thành sao, thí sinh Khánh Long vừa hát vừa phải thay trang phục. Ảnh chụp màn hình. Sau khi thay trang phục xong, Khánh Long bất ngờ bị tuột quần vì diễn quá sung. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa. Xem trailer phim Mai của Trấn Thành. Nguồn FB Trấn Thành

